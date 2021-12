Paul Viktor får syv ukjente fjes på besøk under årets julefeiring

I november la Paul Viktor Wiker ut en annonse på Finn.no, hvor han åpnet hjemmet sitt til jul.

– Barna feirer jul andre steder, og jeg har tidligere drevet med Alternativ jul. Da kunne jeg like gjerne arrangere noe hos meg, sier han til TV 2.

Det har resultert i at han fyller stuen med fremmede mennesker under årets julefeiring.

– Først og fremst gjør jeg dette fordi jeg har mulighet til det. Det er mange som ikke har noen å være med i jula. Jeg tenker på det som et privilegium å ha opptil ti personer her på julaften, sier Wiker.

Vårt Oslo omtalte det sjenerøse juleselskapet først.

Folk fra hele verden

Det tok ikke lang tid fra han la ut annonsen til den første henvendelsen kom.

– Det var en hyggelig pensjonert dame som syntes dette var veldig stas og ville komme, sier Wiker.

Siden den gang har stolene rundt bordet på Grefsen i Oslo blitt booket av folk fra hele verden, bokstavelig talt.

– En student fra Kina kommer og to kvinner fra Bangladesh. Så er det ellers folk i alle aldre. Jeg har flere på venteliste også. Jeg har stor stue, men ikke stor nok til mer enn ti om alle skal holde meteren.

I tillegg kommer det blant annet en mann fra Tyskland. Kvinnene fra Bangladesh måtte onsdag melde avbud, etter å ha blitt smittet med korona.

– Spennende med andre innslag på bordet

På grunn av de strenge smitteverntiltakene må noen juletradisjoner vike under selskapet.

– Vi kan verken gå rundt juletreet eller synge julesanger, men jeg har rigget meg med brettspill. Så vi blir sittende rundt bordet og alle kan holde avstand.

På tallerkenen blir det langtidsstekt ribbe. Damene fra Bangladesh skulle egentlig ha med egen mat, siden de ikke spiser gris.

En mann med veganske tilbøyeligheter bringer også sin egen mat, utover Wikers tilbehør.

– Det blir veldig spennende med andre innslag på bordet også, sier Wiker.

– Helt avgjørende

Røde Kors er en av flere aktører som har tilbud til folk som føler seg ensomme i julen. Kaja Heidar, enhetsleder for de humanitære aktivitetene til Røde Kors, forteller til TV 2 at de har ulike tilbud i ulike deler av landet.

Blant annet har Røde Kors rundt 10 000 besøksvenner som blir oppfordret til å fortsette aktiviteten sin, til tross for nye koronatiltak.

– Det er mye besøksvennene kan gjøre innenfor rammene av restriksjonene, sier Heidar.

– Hva tenker du om det som Paul Viktor gjør?

– Jeg synes det er flott at folk bryr seg det er flott å se at det er mye engasjement og varme for andre.

Hun forteller at det er fint at folk åpner hjemmene sine, og påpeker at det er viktig at folk er rause med hverandre i jula.

– Det er helt avgjørende for mange at de opplever at noen rundt bryr seg om dem. Vi går inn i vår andre år med pandemi-jul, samtidig som det er mørkt og kaldt.

ENSOMHET: Mange føler på ensomhet i jula, og Paul Viktor Wiker er en av dem som har strekt ut en hånd. Foto: Aage Aune / TV 2

– Sårbart for mange

Wiker har allerede møtt flere av gjestene som kommer på julaften.

– Jeg ville gjerne høre hvilke behov de hadde og få tatt en liten prat med dem på forhånd. Da var det greit å kunne treffes på en kafé først.

I annonsen skrev Wiker at han kun ønskte seg fullvaksinerte gjester. Samtidig påpeker han at smittevernet er viktig.

– Men jeg sjekker jo ikke, og det viktige her er jo å se ting litt i perspektiv. Det er sårbart for mange å være alene og ikke høre til på en slik dag.