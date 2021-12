David (37) gjør sjokk-comeback – mener han aldri har vært i bedre form

I en årrekke spilte han i verdens beste hockeyliga. Ett og et halvt år etter at han spilte sin foreløpig siste kamp, er David Booth tilbake i Norge.

Tirsdag kl. 18.25: Se Frisk Asker-Vålerenga på TV 2 Play.

Familien Booth hadde kun vært i Norge i ett døgn da de slapp TV 2 inn i sitt nye hjem.

Halvannet år etter at han gikk av isen i sin foreløpig siste hockeykamp, er David Booth hentet ut av pensjonisttilværelsen for å hjelpe Vålerenga i jakten på tittelen.

At spilleren med over 500 kamper i NHL i 2019 signerte for Manglerud Star, sjokkerte mange. Nesten like overraskende kom nyheten tidligere denne måneden om at Booth igjen skal spille i Norge.

Selv er familiefaren sikker på at han fortsatt har det som kreves for å oppnå suksess på isen.

– Jeg hadde ikke kommet tilbake om ikke jeg trodde det, sier 37-åringen.

– Noe helt spesielt

Booth forstår godt at noen kan lure på hvorfor han gjør comeback og hvorfor han som har opplevd det meste på isen, for andre gang vil spille i den norske toppdivisjonen.

– Jeg trenger egentlig ikke å spille mer hockey, men jeg vil fortsette å holde meg i form og hjelpe norsk hockey, om jeg kan. Det er viktig for meg å være mest mulig rundt familien nå. Her har vi fire lag i Oslo, fire lag innenfor 1,5 time kjøring og kun ett lag du må fly til. Det gjør at jeg kan bruke mye tid med familien. Datteren vår ble født her, og vi likte oss virkelig den tiden vi var i Norge, sier den tidligere NHL-spilleren.

Han ser tilbake på tiden i Manglerud med et stort smil.

– Å spille i Manglerud var noe helt spesielt. Jeg elsket min tid der. Jeg har sagt til min kone og mine venner at det mest sannsynlig er der vi har hatt det mest gøy mens vi har vært gift. Nordmenn er så vennlige, og vi liker den aktive livsstilen her.

Han bøttet inn scoringer sist han var i Norge. Det ble 20 mål på 22 kamper før sesongen ble stoppet av pandemien.

STOR SUKSESS: David Booth herjet for Manglerud Star sist gang han var i Norge. Foto: Annika Byrde

Livslang Manglerud-supporter Bjørn Knutsen uttalte følgende om Booth sin tid i klubben, da han ble intervjuet i høst:

– Det er lenge siden jeg har hatt det så gøy på kamp. Da var det virkelig gøy. Jeg følte vi kunne slå hvem som helst.

Booths inntreden i laget fikk supporteren for siste gang til å tro på en ny storhetsperiode for sitt lag.

Oppsiktsvekkende påstand

At Booth er en spiller som kan få selv de største tvilerne til å drømme igjen også på Jordal, er det liten tvil om.

På sitt beste har han vist et toppnivå og en stabilitet langt over hva som er vanlig i Fjordkraft-ligaen, men det er lenge siden.

Han har ikke spilt en hockeykamp siden pandemien stanset den norske ligaen våren 2020.

Amerikaneren er likevel sikker på at han tidlig vil kunne bidra på den måten supporterne håper.

– Jeg føler virkelig at det kan være at jeg i den beste formen i mitt liv. Jeg føler meg bedre enn noensinne. For første gang på lenge er jeg helt skadefri, sier han.

Samtidig påpeker han at det kan ta 4-5 kamper før han er tilbake på sitt aller beste.

STOR KARRIERE: David Booth har over 500 kamper bak seg i verdens beste liga. Nå skal han igjen spille i Norge. Foto: Ann Heisenfelt

Drev hockeyskole

Etter at han kom tilbake til USA i fjor, startet han opp en hockeyskole for barn mellom åtte og 18 år.

Der har han ledet treningene, og samtidig holdt formen ved like.

– Det har vært tøff trening. Jeg vil ikke vise barn noe uten å være kapabel til å gjøre det selv, sier Booth.

Familien har bodd i Montana i USA, omringet av gode turmuligheter. For den aktive familien har det blitt mange fjellturer.

Nylig begynte 37-åringen å gå på skøyter fem ganger i uka, for å bli klar til et comeback.

Han innrømmer at han har lengtet etter å spille hockeykamper.

– Jeg savnet det. Det her blir et spesielt år – nå som jeg har en datter som kan se meg spille. Det vil gi ekstra energi å ha henne på tribunen, sier faren, og ser bort på datteren som løper rundt med sin nye Vålerenga-lue.

JAKTER TITTEL: David Booth skal gjøre sitt for at Vålerenga igjen blir norgesmester. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Et klart mål

Siden Kenneth Larsen jublet vilt da han ble matchvinner i 2009 da Vålerenga ble norgesmester, har ikke de kongeblå vunnet igjen.

Før denne sesongen var det nettopp Larsen som kom inn som ny hovedtrener. Mange spillere ble hentet. Forventningene var høye, og de fleste, inkludert TV 2s eksperter, spådde Vålerenga på topp ved endt seriespill.

Foreløpig har sesongen vært en skuffelse for Vålerenga. Larsen ble sparket forrige måned. Resultatene har variert, og klubben ligger på 5. plass på tabellen.

Det bekymrer ikke deres nye spiller.

– Det handler ikke om hva man gjør i oktober og november. Det handler om hvordan man gjør det mot slutten. Vi så det samme da jeg var i Manglerud. I første halvdel av sesongen var vi nest dårligst, så ble vi blant de beste i den andre delen. Ingen husker hvem som ble seriemester, de husker hvem som ble norgesmester. Jeg vil alltid jobbe mot hovedmålet om å vinne til slutt, sier Booth.

