Én verdensstjerne, én gullgruve og én klubbløs opprykkshelt

Den ene er blitt en av verdens beste spisser. Den andre er en av de dyreste spillerne som noensinne er solgt fra Norge.

Tredjemann i «Flow Kingz» er opprykkshelt og klubbløs om en uke - men kan også se tilbake på en jubelsesong, om enn i litt annen skala enn de to kompisene Erling Braut Haaland og Erik Botheim.

– Jeg har hengt bak dem et par år nå, det er vi alle klar over. Det er ikke tvil om at tredjemann må steppe opp. Det begynner å bli to internasjonale stjerner her, sier Erik Tobias Sandberg.

FLOW KINGZ: Videoen fra 2016 med Erik Tobias Sandberg, Erling Braut Haaland og Erik Botheim. Skjermdump: Youtube

De tre utgjorde gruppa «Flow Kingz», som i kjølvannet av Erling Braut Haalands suksess har gått sin seiersgang på YouTube med musikkvideoen «Kygo jo». Videoen, som ble spilt inn i 2016, har over 8,5 millioner visninger.

Men nå begynner altså flere av «Flow Kingz»-medlemmene å få seg et navn internasjonalt. I går meldte Avisa Nordland at russiske Krasnodar har lagt inn et gigantbud på Erik Botheim.

PÅ A-LANDSLAGET SAMMEN: Erik Botheim og Erling Braut Haaland var sammen på A-landslaget for første gang under septembersamlingen i år. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Ifølge Eurosport kan totalpakken for Bodø/Glimt-spissen komme opp i 100 millioner kroner. I så fall blir Botheim den dyreste spilleren ut av Norge noensinne.

– Hva tenker du om karriereutviklingen til de to kompisene dine?

– Det synes jeg er helt vilt. Han første (Haaland) er jeg tom for superlativer om. Og nå har Botheim virkelig fått gjennombruddet sitt. Det unner jeg ham.

– Og prislappen på nærmere 100 millioner kroner?

– Den er veldig høy, og det er veldig kult. Det viser bare at han blir satt pris på. Erik er en spiss som er god på mange ting, en allrounder. Han har mange kort å spille på, og ingen markante svakheter, vil jeg si. Han har fysikken, smartnessen, tempoet, teknikken og avslutningsegenskapene. Og så er han sterk mentalt, sier Sandberg.

LEVERTE UNDER PRESS: Erik Sandberg har i likhet med de to andre dokumentert mental styrke på fotballbanen: Her setter han sitt straffespark i straffekonken mot Brann på Intility. Foto: Heiko Junge

Selv har midtstopperen tilbrakt sesongen i Jerv på lån fra Lillestrøm, der sesongen endte med opprykk etter en kvalikthriller mot Brann. Sandberg viste også mental styrke da han scoret på et av straffesparkene i straffekonken.

Men hvor han spiller fotball neste år er usikkert. Kontrakten med Lillestrøm går ut ved årsskiftet.

– Hva som skjer i 2022 er foreløpig ikke helt klart. Det blir å bruke de neste dagene på å prate med klubbene og finne en avgjørelse, sier han.

Men Eliteserien blir det etter all sannsynlighet, og da hadde han selvsagt gledet seg til en duell mot kompisen som nå etter alle solemerker forlater Bodø.

– Det hadde vært gøy å spille mot hverandre. Men jeg er mer glad for at han får denne muligheten, enn at jeg hadde slått et par luker på ham som midtstopper. Erik har virkelig fått gjennombruddet etter at det buttet imot i fjor. Jeg har bare ventet på at han skulle slå gjennom.

– Hva synes du om snuoperasjonen hans, fra terminert kontrakt i Rosenborg for under et år siden til tidenes dyreste spiller ut av Norge nå?

– Det viser hvor sterk han er mentalt. Men jeg har alltid visst at han har ferdighetene som skulle til, og i Glimt har han blomstret. Alle har sett hva som bor i ham nå. Lekestue med Roma-forsvaret er alltid gøy, sier Sandberg.

– Hvor mye kontakt har den gamle trioen i Flow Kingz?

– Vi holder kontakten på sosiale medier. Vi prøver å møtes noen ganger i året, og er fortsatt gode kompiser. Men det blir jo litt vanskeligere, i hvert fall når alle tre spiller fotball og har ferie på ulike tidspunkt. Vi følger i hvert fall med på hverandre og hva de to andre gjør, og frisker opp litt gammel Flow Kings, flirer Sandberg.