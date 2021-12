Må feire jul i isolasjon: – Jeg gråt

Etter at de begge fikk påvist korona må Erica og Andrea nå feire jul i studentkollektivet. Men det var da de skulle bestille julemat, at skuffelsen var et faktum.

– Det går så bra som det kan. Det er ingen som har alvorlige symptomer, vi er mest slitne. Det verste er at vi ikke kan dra hjem.

Måtte avlyse juleplaner

Erica Marie Kunz Skrede studerer i Oslo, men skulle feire julen hjemme på Lillehammer med familien. Hjemreisen måtte derimot avlyses da hun noen dager før julaften fikk positiv koronatest.

– Hvordan var det å få beskjeden?

– Jeg gråt en stund, sier Kunz Skrede og legger til:

– Det var veldig kjipt når jeg for en gangs skyld hadde satt av to uker til å være hjemme.

ISOLERT: Både Andrea De Los Reyes Miguelez (t.v.) og Erica Marie Kunz Skrede (t.h.) må sitte isolert i studentleiligheten til over jul. Foto: Aage Aune / TV 2

Ericas romkamerat, Andrea De Los Reyes Miguelez, er fra Spania og skulle egentlig reise hjem til jul på julaften, 24. desember. Nå må hun ta til takke med en litt annerledes norsk jul.

– Det blir interessant! Jeg kan tenke meg at det er noe helt annet siden vi må holde oss inne, men min familie har ikke de sterkeste tradisjonene. Det skal nok gå fint.

Bevarer et snev av juletradisjonene

Selv om de verken kan kjøpe juletre eller gå på skøyter, er derimot kollektivet fast bestemt på å tviholde på noen av de norske juletradisjonene.

– Jeg er vegetarianer, så jeg kommer ikke til å spise pinnekjøtt, men vi skal bake noen småkaker, forteller Andrea som for første gang skal oppleve norsk jul.

Erica har også et håp om å sikre litt julestemning i studentleiligheten.

– Planen er å bake fem av tolv slag og å lage pinnekjøtt. Vi har noen som kommer via familie og venner med julegaver, så vi skal få åpnet litt gaver, forklarer hun. Hun legger til at det er norske mattradisjoner som står i sentrum denne annerledes julefeiringen.

Holder motet oppe

Hva gjør dere for å få tiden til å gå?

– Vi spiller mye Nintendo, ser på julefilmer, serier og klager litt, sier Erica og ler:

– Vi har funnet ut at litt klaging hjelper i den forstand at man spøker litt med det. Vi prøver å se det lyse i situasjonen.

Til tross for at det blir en jul uten familie, er begge to glad for at de har hverandre.

– Jeg hadde vært mye mer deprimert hvis jeg var alene.

TUSENVIS: Mange smittede nordmenn nå betyr at mange også må være i isolasjon på selveste julaften. Foto: Aage Aune / TV 2

Tusenvis har samme skjebne

Ifølge den ferske ukerapporten til FHI, er over 30 tusen nordmenn meldt inn smittet den siste uken.

Det betyr at mange må tilbringe julekvelden i isolasjon. Det får folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg til å tenke spesielt på de som må være alene.

– Jeg håper at noen holder kontakt med dem. Selv om den kontakten må være på avstand og digitalt, så er det viktig å feire jul sammen med dem, sier Stoltenberg til TV 2.

Julehandelen gikk i vasken

Ettersom jentene ikke fikk handlet inn til jul, bestemte de seg for å benytte seg av bestillingstjeneste på nett. Der var kapasiteten sprengt og matlevering var ikke mulig før over jul - nok en beskjed i førjulstiden som virkelig la en demper på julestemningen.

– Vi hadde brukt et par timer på å finne frem alt vi trenger for over helga, til vi skulle betale og det gikk litt dårlig. Nå må vi få venner som er i Oslo eller familie til å handle for oss.

TV 2 bestemte seg for å spre litt juleglede, og kjøpte inn pinnekjøtt, kålrot, poteter, julebrus og sjokolade til jentene.

–Nå blir jeg ble rørt! Tusen takk, det var kjempesnilt.

Spanske Andrea ble svært takknemlig for den norske melkesjokoladen, som har blitt hennes nye favoritt.

JULEHANDEL: Reporter Thea Enerud Ødegården handlet inn litt julemat for kollektivet. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer POSENES INNHOLD: Pinnekjøtt, kålrot, poteter og julebrus. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer LEVERT PÅ DØRA: Maten fra TV 2 ble så levert på døra. Foto: Aage Aune / TV 2 Les mer

Slik skal de gjennomføre julaften

På spørsmål om planen for julaften svarer jentene at de skal prøve å kose seg med maten, og håper på å få levert noen av julegavene på døren, fra venner og familie.

– Selv om det suger, så må vi bare gjøre det beste ut av det, sier Kunz Skrede.