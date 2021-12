Bitte lille julaften handler vi for drøye 3,5 milliarder kroner

Med to dager igjen til julaften er tradisjons tro 22. desember årets travleste handledag. Og det på tross av strenge smittevernstiltak i hele landet.

– Vi ser faktisk at dagen i dag holder seg stabilt som årets handledag.

Det sier leder for handelspolitikk i Virke, Jarle Hammerstad.

Jarle Hammerstad fra Virke anslår at nordmenn i dag vil handle for mer enn på Black Friday. Foto: Martin Leigland / TV 2

I løpet av dagen 22. desember anslår Virke at nordmenn vil dra kortet for over drøyt 3,5 milliarder kroner.

– Det er helt vanvittige summer. Denne dagen handles det også mer enn på Black Friday, da nordmenn handlet for rundt 3,2 milliarder, sier Hammerstad.

Mat og drikke

Mye tyder på at det er sentrumsbutikkene smitteverntiltakene går hardest ut over. Det skyldes særlig hjemmekontor og avstandsbegrensning.

For selv om netthandelen generelt har gått opp under pandemien, er dagens handelstall i butikk stort sett stabil år for år.

– Men kundene velger å reise til kjøpesentrene, i hovedsak litt utenfor sentrum. Vi har derfor fått signaler på at årets sentrumssalg vil synke noe sammenlignet med kjøpesentrene, sier Hammerstad.

To av fem butikkeiere sier de forventer at smitteverntiltakene vil påvirke salget.

– Dette så vi også i fjor. Folk handler også mer på nett, men akkurat på dagen i dag er handelen i butikk stort sett stabil, sier Hammerstad.

Mellom 40 og 50 prosent av dagens handel er mat og drikke.

– 22. desember er dagen for storhandelen inn mot julehelgen. Men vi ser også at folk gjør den siste innspurten på julegavene. For hele julehandelen er de siste dagene før jul svært viktig.

Jevn flyt på Vinmonopolet

En av de butikkene som har årets travleste handledag, er Vinmonopolet. Men selv om de allerede første åpne time i dag hadde svært gode tall, merker de at smittevernstiltakene har endret folks handlemønster.

– Det er fascinerende å se at kundene endrer adferd over natten og fordeler seg jevnt ut over dagen og uken, sier kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl.

Folk handler mer, men sjeldnere, på Vinmonopolet nå rett før jul. – Folk planlegger bedre, slik at vi ikke har sett de veldig lange køene, sier Nordahl. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han roser kundene for at de opptrer rasjonelt og ansvarlig, og prøve å legge handelen utenom det vanlige rushet.

– Vanligvis ser vi at kundestrømmen vokser ut over dagen og når en topp i tre-firetiden, med fredag som toppdag. Nå kommer kundene i et jevnt sig gjennom hele uken, sier

Vinmonopolet merker også at folk har tatt oppfordringen med å få unna all handelen på én tur.

– Vi ser på litersalget at kunden handler mer for hvert besøk, enn tidligere.

Mer handel på nett

Også på Ark på Grünerløkka merker de at folk er ute for å sikre det siste gulegavene.

– Vi har hatt noe kø på grunn av begrensinger på antall kunder i butikken, men folk er flink å bruke «klikk og hent» på nett slik at handelen blir effektiv, sier Kristian Espeland på Ark.