Helsemyndighetene uenige om testing på grensen

Det kommer fram i helsemyndighetenes faglige vurdering som ble publisert onsdag formiddag.

FHI anbefaler å fjerne testkravet for alle reisende etter grensepassering. Men Helsedirektoratet anbefaler å opprettholde testkravet for å sikre at flest mulig smittede oppdages og isoleres slik at videre smittespredning forhindres.

Det er opp til regjeringen å bestemme hva som skal gjelde.

Nå fungerer systemet for test etter grensepassering fungerer godt, ifølge helsemyndighetene.

Stort forbruk av tester

Helsedirektoratet ønsker ikke å bygge ned dette tilbudet i en periode med usikkerhet rundt den videre utviklingen av pandemien.

Men med om lag 300.000 innreisende i uka, mener FHI at det er det betydelig ressursbruk og et stort forbruk av tester knyttet til innreisekontrollen. Betydningen av tiltaket for smittevernet vurderes nå som liten, og tiltaket er lite målrettet, skriver de.

I en vurdering fra forrige uke opplyste FHI at med så utbredt epidemi i landet, kan det «være like nyttig å teste tilfeldige mennesker på gaten, som å teste folk på grensen».

FHI mener at ved mangel på tester bør ikke testsystemet på grensen ha høyeste prioritet. De mener at personell og tester bør benyttes på andre områder der det antas å ha større effekt enn ved grensen.

Tirsdag opplyste regjeringen at staten har bestilt 30 millioner hurtigtester, og frem til de kommer, må kommunene måtte prioritere hardt.

Usikkerhet

Helsedirektoratet mener imidlertid at man ikke vet smitteutviklingen i andre land rundt oss.

– Det kan derfor argumenteres for å opprettholde innreisetiltak i den perioden vi er i nå, for å kunne videreføre de i en periode der vi har mindre smittepress enn land innreisende kommer fra, skriver de.

De skriver også at det er utfordrende å bygge opp igjen innreisetiltak når de er fjernet.

– Når situasjonen er så usikker som den er i øyeblikket, kan det derfor vurderes om det er mer hensiktsmessig å opprettholde gjeldende kontrolltiltak inntil situasjonen er mer avklart, og så gjøre en ny vurdering.

Helsedirektoratet mener at målet med innreisetiltakene er å fange opp smitte og isolere syke slik at tiltakene innad i Norge kan få mulighet til å virke og helsetjenesten ikke blir ytterligere belastet.

Ifølge helsemyndighetene blir omikronvarianten dominerende «om kort tid».

Fjerner Afrika-tiltak

Helsedirektoratet og FHI anbefaler i samme vurdering publisert onsdag formiddag å avvikle spesifikke innreisetiltak rettet mot reisende fra åtte land i det sørlige Afrika.

Etter at omikronvarianten ble oppdaget, innførte regjeringen flere tiltak for å begrense spredningen av varianten til Norge. Åtte land ble omfattet av tiltakene, og det var: Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi.

Helsemyndighetene råder nå regjeringen om å fjerne tiltakene mot reisende fra disse landene.

FHI skriver i sin vurdering at i dagens situasjon er det ikke lenger formålstjenlig å opprettholde spesifikke tiltak rettet mot reisende fra de åtte landene i sørlige Afrika. Også andre land har avviklet særtiltak rettet mot sørlige Afrika, deriblant Storbritannia.