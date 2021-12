Nytt Kompani Lauritzen-program fikk inn over 2000 søknader på 24 timer

Til våren er det duket for ny sesong av Kompani Lauritzen. Samtidig klargjøres det nå til innspilling av det nye konseptet med unge voksne i fokus – og flere tusen har søkt.

I mars 2022 er det duket for sesong tre av Kompani Lauritzen. 12 nye kjendiser skal igjen få smake på militærlivet på Setnesmoen.

Samtidig som seerne følger med på den nye sesongen, skal Dag Otto Lauritzen (65) og Kristian Ødegård (47) ut på et nytt oppdrag.

De skal nemlig gi unge voksne, som ønsker en ny start i livet, en opplevelse de sent kommer til å glemme.

Lengste sesongen hittil

Kompani Lauritzen er en av de største TV-suksessene i nyere tid, i tillegg til å være TV 2s mest sette program i 2020 og 2021.

– Begge sesongene har vist folk at alt er mulig, i tillegg til å være noe folk ikke har sett før på norsk TV, skryter Lauritzen til TV 2 over telefon.

– Alle som har vært med i programmet har sagt at de har blitt en bedre versjon av seg selv. De har lært å jobbe på lag, som et team. Du lærer at du ikke er ikke alene i verden, fortsetter han.

NY SESONG: I mars 2022 er det duket for ny sesong med kjendiser som skal smake på militærregimet til Dag Otto Lauritzen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Selv om Lauritzen ikke kan avsløre stort om den kommende sesongen, som er å se på norske skjermer i mars, så er han sikker på at seerne har mye å glede seg til.

– Sesongen som kommer er en uke lenger. Det er også to episoder i uken, på onsdag og søndag, forteller Lauritzen.

– Deltakerne kommer til å få mange overraskelser, som alltid. Det er andre oppgaver og nye folk, så jeg gleder meg veldig til å se denne sesongen, fortsetter han.

Justisminsteren i Kompani Laurtizen

En av årets deltakere i den kommende sesongen er også Norges nye justisminister, Emilie Enger Mehl (28). Dette syns Lauritzen er stas.

– Jeg er veldig stolt over at Norges justisminister er med, forteller 65-åringen.

– Det er veldig moro, og det er kjempespennende. Uten at jeg skal bli politisk, vil jeg si at hun har klart seg veldig godt etter hun har blitt kastet inn i en vanskelig rolle, skryter han.

KOMPANI REKRUTT: Norges justisminister, Emilie Enger Mehl, er en av deltakerne i den kommende sesongen av Kompani Laurtizen. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Tror du Enger Mehl tar med seg noe av det hun lærte i Kompani inn i rollen som justisminister?

– Det må du nesten spørre henne om. Men hun er jo en av dem som har kommet styrket ut av det – hun har vært med på noe av det vanskeligste hun har gjort i sitt liv, forklarer programlederen.

Over 2000 søknader på 24 timer

Etter Kompani Laurtizen sin store suksess ble de i høst kjent at Laurtizen og Ødegård skal ta i mot en ny gjeng rekrutter på Setnesmoen i 2022.

Denne gangen skal kjendisene byttes ut med unge voksne som sliter med overgangen til voksenlivet, og som trenger et «spark bak» for å komme seg videre.

– Det blir de samme rammene og opplegget, med de samme prinsippene, forteller 65-åringen.

– Denne gangen er det derimot vanlige ungdommer med vanlige problemer. De vet ikke helt vet hvordan de skal venne seg til voksenlivet, og stiller spørsmål om hva de skal gjøre videre, forklarer programlederen.

Lauritzen, som selv var i militæret på 70-tallet, tror at alle har godt av å kjenne på militærtilværelsen før de trer inn i de voksenes rekker.

– Jeg tror alle har godt av å være i militæret, selv om ikke alle i dag kommer inn. Lære orden og regler, og å kjenne på mestringsfølelsen. De blir mer robust – som var noe av det viktigste jeg lærte i min oppvekst, utdyper Lauritzen.

NYTT KONSEPT: Dag Otto og Kristian skal ta imot den yngre garde på Setnesmoen i 2022. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Etter TV 2 begynte å søke deltakere, kan Lauritzen avsløre at de har fått inn flere tusen søknader.

– Det første døgnet var det over 2000 personer som søkte. Så det er en voldsom jobb å gå gjennom alle søknadene. Vi jobber med nå med å grovselektere, forklarer han.

Lauritzen gleder seg stort til å ønske velkommen en ny og yngre garde inn i militærregimet til våren. Kravene for deltakerne er også klare.

– De må være villige til å utfordre seg selv, og å grave litt dypt. Det jeg pleier å si er; når du tror du er i kjelleren, er du bare halvveis ned trappen. Du må hente frem sider av deg selv du ikke trodde du hadde, forklarer han.

Selv om de allerde har begynt å gå gjennom de flere tusen søknadene, er det fortsatt mulig å søke.

– Vi er interessert i de som trenger litt hjelp. Det er da du får mestringsfølelsen når du klarer det du ikke trodde du kunne, sier Lauritzen.

Du kan se sesong 1 og 2 av Kompani Lauritzen på TV 2 Play.