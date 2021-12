Kapasiteten er sprengt: – Det er helt spinnvilt

Butikkene bugner av juleribber, medisterkaker og kålrabistappe, men mange velger å ikke ta julehandelen i de fysiske butikkene i år.

– Det er tydelig at den nye nedstengingen har ført til en ny topp, sier PR-sjef i matleveringstjenesten Oda, Simen Sletsjøe.

Tiden med pandemi har ført til at mange heller kjøper ting på nett enn i fysiske butikker, og matvarer er intet unntak.

– Omsetningen har vokst enormt bare siden før korona. De siste to årene har vi har doblet omsetningen - det har vært to ville år, sier Sletsjøe.

FULLT: Det er nå ikke mulig å bestille matlevering før over julehelgen. Foto: Skjermdump fra Oda sine nettsider

For sent

Dersom du er en av de som enda ikke har bestilt dagligvarene før jul, har Sletsjøe nedslående nyheter.

– Allerede kvelden 21. desember ble det utsolgt for leveranser frem til vi åpner butikken igjen 27. desember. Så de som ikke har bestilt nå er dessverre for sent ute.

Han sier derimot at det virker som at kundene er godt forberedt.

– Vi oppfordret kundene våre til å være tidlig ute med å bestille dagligvarer før jul, og det virker som de har hørt på det.

Setter permitterte i arbeid

I en ny runde med nedstenging ble etterspørselen nok en gang stor for Oda. For å sikre at folk skal få dagligvarene i tide, har de tatt grep for å sikre nok bemanning.

SIMEN SLETSJØE: PR-sjef i matleveringstjenesten Oda.

– Når vi må øke kapasiteten på veldig kort tid så må vi ta inn flere folk. Det har vi klart siden vi har tatt inn flinke folk fra servicebransjen som er blitt permittert, sier han og legger til:

– Vi tar inn folk fra servicebransjen som for eksempel restauranter som ikke har en jobb å gå til på grunn av nedstengingen. Det blir jo en vinn-vinn situasjon.

Mest pinnekjøtt

Sletsjøe påpeker at Oda-boksene inneholder mye julemat, og det kan virke som at Østlandet har fått en ny julefavoritt.

– Selv om Østlandet tradisjonelt sett har spist mest ribbe, er det i år pinnekjøtt som det blir solgt mest av i antall enheter.

Og selv om det ikke er de samme hamstre-tendensene ved denne nedstengingen, er det en ting kundene må sikre seg:

– Vi har solgt over 700 000 klementiner. Det er helt spinnvilt. Norge er virkelig et klemetin-land.