Nei til fossilbiler i det offentlige neste år

Allerede fra nyttår vil regjeringen kreve at alle nye personbiler innkjøpt av kommuner eller staten skal være nullutslippskjøretøyer.

Fra og med 2023 vil kravet også gjelde lette varebiler, mens bybussene skal være fossilfrie fra 2025. Med disse tiltakene forventer regjeringen utslippskutt tilsvarende en halv million tonn CO2 innen 2030.

Noen får unntak

Men det vil være unntak:

– Når det særlige forhold, det kan være krevende klimatiske forhold og det kan også være utrykningskjøretøy som kan være unntatt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Tolletatens biler, taxinæringen og spesialkjøretøyer for sjåfører med nedsatt funksjonsevne er også unntatt. Og regjeringen forutsetter at kommunene sørger for ladestasjoner.

– Vi skal lage en egen plan for det, men vi har også allerede bevilget 100 millioner kroner gjennom Enova for å få på plass hurtigladestasjoner for de kommunene som ikke har det, sier samferdselsministeren.

Bilbransjen fornøyd

Bilbransjen ønsker nullutslippskravet velkommen.

– Vi leverer et vidt tilbud av nullutslippsbiler, så det tror jeg går veldig bra, så lenge disse unntaksreglene åpner for at man kan velge noe annet der det ikke passer, sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund.

ØNSKER VELKOMMEN: Bransjen er klar til å levere fossilfrie kjøretøyer til det offentlige, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges bilbransje forbund Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Samferdselsministeren tror ikke kravet om nullutslippskjøretøyer i det offentlige vil påføre kommuner og staten store ekstrautgifter.

– Hvis man ser på både innkjøpspris og driftskostnader, så vil det i veldig stor grad være lønnsomt allerede i dag, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Forskriften om nullutslippskravet vil gjelde fra 1. januar 2022.