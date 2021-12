Tonje og Lene: – Det ble ikke en helt vanlig fødsel

GOD KVELD NORGE (TV 2): Farmen-paret gleder seg til sin første jul som foreldre, men innrømmer at livet som nybakte foreldre ikke bare er en dans på roser.

De deltok sammen på Farmen i 2018, hvor Tonje Frøystad Garvik stakk av med hytte og bil. Nå har hun og Lene Sleperud forlovet seg og fått sitt første barn sammen. I slutten av september kom nemlig lille Max til verden.

– Det ble jo ikke en helt vanlig fødsel, det ble planlagt keisersnitt fordi han lå i seteleie. Da fikk jeg valget og da valgte jeg planlagt keisersnitt, forteller Sleperud som gikk gravid.

– Vi så litt på risikoen rundt det, og det er jo veldig mange som føder og får en god opplevelse gjennom setefødsel, men det er også 40 prosent sannsynlighet for at det blir et hastekeisersnitt, suplerer Frøystad Garvik.

Hun var veldig fornøyd med valget til forloveden.

– Begge vet når det skjer og man kan ha den opplevelsen sammen. Da ble det veldig naturlig å gå for det, og jeg som partner var veldig glad for det valget.

Dorthe Skappel tok med gaver og dro på førjulsbesøk til familien, se det i videovinduet øverst i artikkelen.

FAMILIE: Tonje, Lene og lille Max feirer sin første jul sammen. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Forvirring på sykehuset

Selv om det blir mer og mer vanlig å være to kvinner på fødestua, så kan det også bli forvirrende for de ansatte.

– En opplevelse på sykehuset var ganske artig, forteller Frøystad Garvik.

– Lene lå vel på operasjonssalen og jeg var alene, så kom jeg inn i resepsjonen på barselavdelingen og sa: «sønnen min er født i dag, hvor finner jeg han?».

– Han ene fyren så på meg som om jeg var høy på morfin gange ti, ler hun.

Den mannlige ansatte kom etterpå for å beklage forvirrelsen, men de to jentene forsikret om at de ikke ble fornærmet.

– Folk tar det nok for gitt at man er mann og dame, sier Sleperud.

Slitsomt som «åpen buffet»

Sleperud har hatt en god opplevelse med fødsel og tiden etterpå, men orker ikke å stresse for å finne tilbake til sin gamle kropp.

– Så jeg koser meg med boller og pepperkaker, nå har jeg en unnskyldning til å spise det hver dag, ler hun.

Hun har ikke kjent på fødsesldepresjoner, men er ærlig om at livet som nybakt mamma er slitsomt.

– Jeg synes det er slitsomt å være en åpen buffet hele dagen. Du føler at du ikke eier din egen kropp, så akuratt det sliter jeg litt med. Jeg kan bli litt irritert når jeg blir vekt om natten og må opp tidlig om morgenen, det er ikke hver dag jeg synes det er like hyggelig, forteller Sleperud åpenhjertig.

Bytter roller

Paret forteller at neste gang er det Frøystad Garvik sin tur til å gå gravid.

– Og det kommer til å være «manflu» i ni måneder. Jeg har aldri gledet meg til å være gravid, sier hun.

– Tror jeg og Max flytter opp på hytta vi da, ler Sleperud.

Familien har i år feiret jul på hytta, som de vant under Farmen i 2018.