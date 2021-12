Ekspertenes spådom: Så billig kan USA-ferien bli

Norse Atlantic Airways legger ut de første billettene til USA tidlig neste vår. Ekspertene tror selskapet både kan og må tilby flybilletter tur retur Oslo - New York for rundt 2.000 kroner.

– There is a new kid in town!

Ordene falt på Gardermoen sist mandag, da Norse Atlantic Airways-sjef Bjørn Tore Larsen tok i mot flyselskapets aller første Boeing Dreamliner. Han var klar på at nystartede Norse ikke kan sammenlignes med noen av konkurrentene.

Administrerende direktør Bjørn Tore Larsen kunne sist mandag vise fram selskapets første fly, en Boeing 787 Dreamliner. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi er det eneste selskapet som flyr bare langdistanseflyvning, og kun i lavprissegmentet, og vi har en helt annen kostnadsbase enn de andre flyselskapene i det markedet, med fly som både er veldig billige og moderne, sier Norse-sjefen.

– Må være rasende billig

Hva betyr så dette for de reisende? Norse Atlantic starter opp til våren, med ruter til New York, Miami og Los Angeles, og flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er sikker på at nå det blir billige turer over Atlanteren.

– De må markere seg som et lavprisselskap ved å tilby priser ingen andre kan matche, sier Elnæs. – De må være rasende billig, og jeg tror vi kan se tur/retur billetter til New York for rundt 2.000 kroner.

Flyanalytikeren mener Norse Atlantic vil ha et bedre utgangspunkt enn Norwegian, som i utgangspunktet satt på de femten Dreamliner-flyene Norse har overtatt.

Norse Atlantic vil tilby rasende billige flybilletter, tror flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs Foto: Erik Edland

– De har fått leid fly til veldig gunstige priser, og så kommer de på en måte inn etter at Norwegian har pløyd opp marka, så det er en fair sjanse til at de kan få til dette, sier Hans Jørgen Elnæs.

Billig over Atlanteren

Tidligere Norwegian-sjef Bjørn Kjos var med å dra i gang Norse Atlantic, og har i dag en mindre eierandel i Norse Atlantic. Han mener selskapet vil være i stand til å levere svært billige billetter.

– I Norwegian hadde vi en kostnadsbase per sete som lå på halvparten av nettverkselskapene vi konkurrerte med på langdistanse. Norse Atlantc har foreløpig ikke noen stordriftsfordeler, men de har jo leaset moderne fly til veldig gode betingelser, sier Bjørn Kjos, som også tror på svært rimelige amerikabilletter.

Bjørn Kjos tror Norse Atlantic kan levere svært rimelige fyturer. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– I Norwegian lå vi vel ned mot et par tusen kroner tur-retur New York på det rimeligste, og jeg mener Norse Atlantic må kunne matche det for de som er ute og bestiller i god tid, sier Kjos, som heller ikke ser bort fra at selskapet etter hvert vil satse på Asia.

– Ja, det vil jeg tro, for det er veldig gunstig å kunne bide sammen ruter vestover og østover fra Europa.

Kortvarig glede?

Direktør Terje Berge er litt mer skeptisk til at superbillige USA-billetter blir et varig fenom. – Nei, de må jo tjene penger, og da må prisene ligge høyere, sier Berge. – Men jeg ser ikke bort fra at vi kan få se slike give away priser i en oppstartsperiode, for det er jo billig reklame.

Terje Berge i Finn reise tror ikke på varig superbillige billetter. Foto: Aage Aune / TV 2

Svaret får vi når Norse Atlantic Airways legger ut sine første billetter, og mye tyder på at det kan skje i mars/april. – Vi kommer til å selge billetter fra slutten av vinteren, eller fra tidlig, sier flyselskapets sjef Bjørn Tore Larsen. – Så planlegger vi den første flyvningen ut på våren. Vi begynner med noen få fly, og så øker vi på når vi ser at markedet har normalisert seg.