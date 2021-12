Dette ville helsetoppene gjort annerledes

De siste to årene har Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet jobbet nesten døgnet rundt med pandemihåndteringen.

De har besvart 574 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og deltatt på over 200 pressekonferanser.

– Det har vært hektisk. Tiden går veldig fort når man har så mye å gjøre, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør.

FØRSTE PRESSEKONFERANSE: I mars 2020 deltok Espen Rostrup Nakstad på sin første pressekonferanse som fungerende assisterende helsedirektør. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

– Vi har gjort mange feil

I mars 2020 innførte den daværende regjeringen de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Skoler, barnehager og universiteter stengte ned og det ble innført en rekke kontaktreduserende tiltak.

Siden det har vi vært gjennom både nedstenging og gjenåpning. Nå innrømmer Nakstad at noen av tiltakene burde blitt lettet på tidligere.

– Vi har gjort mange feil i denne pandemien. Sannsynligvis har en del smitteverntiltak blitt opprettholdt for lenge når pandemien har kommet under kontroll, sier Nakstad.

Norske skoler var helt eller delvis stengt i ni uker våren 2020. Det er noe Nakstad peker på som en av de største feilene de har gjort hittil i pandemien.

– Man kunne åpnet skoler litt tidligere og kanskje vært raskere på fordi smitten forsvant fra Norge ganske effektivt inn mot sommeren, sier Nakstad.

Samtidig var dette en vanskelig vurdering å ta ettersom det var stor usikkerhet rundt hvor mye smitte det faktisk var i Norge.

– Vi visste ikke da hvor mye smitte det var, vi hadde ikke testing i nærheten av det vi har i dag, så det var veldig store mørketall, sier Nakstad.

KREVENDE BESLUTTNINGER: Det har vært krevende å vurdere når man skal stenge ned og åpne opp. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

For trege

Både høsten 2020 og høsten 2021 så man en stor smitteøkning i Norge. Nakstad mener disse smittebølgene burde blitt slått ned på tidligere.

– Vi har vært for trege med å kaste oss rundt og tenke på smittevern igjen når smitten har økt utover høsten både i fjor og i år, sier Nakstad.

Han tror dette er noe flere land har hatt problemer med.

– Når ting går bra så slapper man av. Det er viktig at man får en mental pause fra pandemien, men det er lett å komme på etterskudd når det begynner å øke på igjen, sier Nakstad.

SMITTEREKORD: Denne høsten er det satt en rekke smitterekorder. Foto: Elias Engevik / TV 2

Etter snart to år med pandemihåndtering mener Nakstad at helsemyndighetene har blitt bedre på å vurdere hvilke tiltak som er effektive og hvor lenge de bør vare.

– Hvor viktig er det for deg å ikke holde for lenge på de tiltakene vi har nå?

– Det er veldig viktig å ikke opprettholde tiltak lenger enn det er nødvendig, ikke minst når man har vaksiner og andre virkemidler som er effektive. Det er lettere å være målrettet og kortvarig med tiltak nå enn det var for to år siden, sier Nakstad.

Lang liste med forbedringspunkter

FHI-direktør Camilla Stoltenberg trekker frem beredskapen som en ting som burde vært bedre.

– Jeg er helt sikker på at vi kunne gjort ting annerledes og bedre. Vi har en lang liste med ting vi ønsker å forberede i beredskapssystemet. Det betyr ikke at det er dårlig, men at det kan bli mye bedre, sier Stoltenberg.

KONSEKVENSER: FHI-direktøren tenker mye på de som blir hardest rammet av nedstengning og restriksjoner. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Det har samtidig blitt lite tid til å gå tilbake og se nærmere på hvordan pandemien kunne blitt håndtert bedre.

–Jeg har ikke sett tilbake på den måten. Nå handler det om å håndtere dette på en riktig og klok måte, sier Stoltenberg.

Dette skaper nye utfordringer

Flere av FHIs modelleringer viste tidlig at det kunne komme en stor vinterbølge i år. I et notat publisert i mai la FHI frem to ulike scenarioer for julen 2021, «gledelig jul» og «mutert jul».

Det ble ingen «gledelig jul», men heller en ny nedstenging, rekordhøye smittetall og en ny smittsomt variant.

Stoltenberg innrømmer at det er flere ting man kunne gjort annerledes for å være bedre forberedt på denne vinterbølgen. Samtidig har den nye virusmutasjonen snudd opp ned på det aller meste.

– Det er helt sikkert ting vi kunne gjort bedre og det vil fremtiden vise, men slik det ser ut for meg nå er det særlig omikron som har gjort at utfordringene har blitt så store at det er behov for strenge tiltak, sier Stoltenberg.

Kunne satt inn tiltak tidligere

Helsedirektør Bjørn Guldvog synes det er vanskelig å spekulere i hva man kunne gjort for å hindre dagens smittesituasjon.

– Det hadde gått an å sette inn tiltak tidligere, men det spørs om det hadde vært aksept for det i befolkningen. Og om folk hadde syntes at det hadde vært forholdsmessig. Her må man avveie mellom veldig mange hensyn, sier Guldvog.

Han tenker også mye på helsearbeiderne som har stått på i snart to år.

– De gjør en fantastisk jobb, og har jobbet gjennom pandemien med risiko for å bli syke selv, og har strukket seg lengre enn det som er naturlig å forvente av dem, sier Guldvog.

– Har man gjort nok for helsetjenesten gjennom pandemien?

– Det tror jeg ikke. Jeg tror vi kan gjøre mer, og vi bør være rause med hverandre, sier Guldvog.