Frykter nye tiltak: – Vær så snill, ikke gå tilbake til det

Koronasmitten har for alvor tatt seg opp i Premier League den siste tiden. Fortsetter utviklingen kan det igjen bli et alternativ å spille kamper bak lukkede dører. Storbritannias statsminister Boris Johnsen uttalte nylig at regjeringen måtte vurdere ytterligere tiltak for å beskytte befolkingen.

En eventuell innstramming vil trolig påvirke Premier League, men Arsenal-sjef Mikel Arteta er uansett krystallklar på hva han tenker om tomme tribuner.

– Vær så snill, ikke gå tilbake til det. Det har vi erfart, og det er noe vi ikke liker. Forhåpentligvis skjer det ikke, sier spanjolen, og utdyper:

– Det er en annerledes sport, og fotball handler om å dele det med folket. Når det ikke er supportere på stadion, er det en helt annen sport. Man mister konkurransen og det er ikke det samme.

Sjefsskribent for fotball i den britiske avisen The Times, Henry Winter, twitret nylig følgende om situasjonen.

– Hvis det siste R-tallet som nevnes på sykehus i London er så høyt som fryktet, kan man ikke utelukke spill bak lukkede dører. Flere stadioner kan bli presset til å omgjøres til vaksinasjonssentre.

Forrige uke måtte ti Premier League-kamper avlyses på grunn av koronasmitte innad i klubbene, men tidligere denne uken ble det bestemt at ligaen skal fortsette som normalt gjennom julen.

– Klubbene har bestemt seg, og det er beslutningen, så vi må fortsette. Vi hadde et ønske om hva vi ville på grunn av kampprogrammet og situasjonen vi er i, men det skjedde ikke. Nå må vi spille hver kamp, om vi kan, uten restitusjon og med færre spillere. Vi må prøve vårt beste, sier Arteta, som ikke virker å være veldig fornøyd med den avgjørelsen.

– For det første må vi få en forklaring på hvorfor de avgjørelsene er tatt. Vi beskytter spillernes ve og vel, min mening er at det er det viktigste. Vi har et ansvar for å beskytte dem og om det er tilfellet må de argumentere for det. På dette tidspunktet kan vi ikke endre det.

– Vi må lytte

Liverpool-kaptein Jordan Henderson er blant de som har uttalt at situasjonen er vanskelig.

– Vi har blitt mer erfarne til å jobbe med dette kanskje, men denne gangen er det litt annerledes. Jeg føler det er overalt. Alle får det, og spillere mister kamper. Til og med familie og venner hjemme har det, sier Henderson, som har sin klare meningen rundt juleprogrammet.

– Restutisjon er nøkkelen fremover, og derfor er det latterlig med kamper både 26. og 28. desember. Man er nødt til å rullere på laget, sier Liverpool-kapteinen.

Nå ber Arteta om at man lytter til spillerne.

– Jeg må ikke være enig eller uenig i det han sier, men vi må lytte til dem. Det er to faktorer her, spillerne og supporterne. Uten spillerne kan vi ikke gjøre noe, så vi må lytte til dem. Det er enkelt for oss å kreve, men det er de som må prestere. Det samme gjelder fansen, for denne industrien ville ikke vært noe uten de to faktorene. Vi må lytte mye mer til spillerne, sier 39-åringen bestemt.

Totalforandret

Enn så lenge planlegges uansett julefotballen som vanlig og på Boxing day reiser Arteta, Martin Ødegaard og resten av Arsenal på besøk til bunnlaget Norwich.

– De har fortjent mye mer fra mange kamper. Det har de ikke fått, men vi vet at det blir vanskelig. Om supporterne er der, så vet vi hvor spesiell boxing day er og vi forventer en tøff kamp, sier Arteta.

Men siden sist lagene møttes, i fjerde serierunde, er situasjonen totalforandret for «the gunners». Da Norwich gjestet Emirates i september lå Artetas mannskap helt sist i Premier League etter tre strake tap i sesonginnledningen. Tre måneder senere ligger laget fra Nord-London på en fjerdeplass.

– Det er det vakre ved fotballen og man må vite at det endrer seg fort. Det er fortsatt langt igjen og vi skal prøve å avslutte så høyt opp på tabellen som vi kan, smiler Arteta.

Med unntak av en koronasyk Callum Chambers kan han velge fra en skadefri Arsenal-tropp til søndagens kamp. Arteta vil fortsatt ikke si om Pierre-Emerick Aubameyang, som mistet kapteinsbindet forrige uke på grunn av disiplinære årsaker, er en del av den troppen.

– Vi tar det kamp for kamp og vi bestemmer troppen når vi nærmer oss, sier Arteta, før han utdyper:

– Vi har vist i denne klubben at alle kan gjøre feil og man kan tenke og handle på ulike måter, det er jeg helt åpen for. Det er ikke det det handler om.