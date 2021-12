Nakstad: – Jeg er lei av å snakke om det

Han har mistet tellingen over hvor mange intervjuer han har stilt opp i.

Men tar man et søk på Espen Rostrup Nakstad i medieovervåkningstjenesten Retriever fra mars 2020 til i dag, får man opp godt over 2000 artikler.

Og da har man ikke tatt med alle TV-intervjuene og radio-intervjuene den assisterende helsedirektøren stiller opp på hver eneste dag.

For mange var Espen Rostrup Nakstad en relativt ukjent mann før mars 2020.

Det viser også tallene fra Retriever. For fra første til andre kvartal i 2020 økte antall artikler fra 47 til til 212.

Nå har det snart gått to år siden pandemien brøt ut, og Nakstad har gått fra å være fungerende assisterende helsedirektør – til å få jobben fast.

– Vi er ordentlig lei

Det ser ikke ut som han blir arbeidsledig med det første. Men jobben har sin pris, og nå begynner Nakstad å kjenne på en følelse mange nordmenn sitter med.

STENGT: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad blir intervjuet i en tiltaksstengt restaurant i Bjørvika i Oslo. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Vi merker at vi er lei av denne pandemien, alle sammen. Vi er ordentlig lei, og da var det ganske demotiverende når fikk nyheten om omikron på senhøsten. Det var egentlig det siste vi trengte, sier han til TV 2.

For jubelen og konfettispruten etter gjenåpningsfesten i slutten av september hadde så vidt rukket å legge seg, før smittetallene igjen begynte å stige.

– Tatt på senga

Og i slutten av november kom altså nyheten om den nye og svært smittsomme virusvarianten omikron.

Til tross for at tiltak igjen ble nødvendig, og munnbindene måtte kjøpes inn på nytt, er Nakstad imponert over hvordan folk har taklet det.

– Vi er kanskje bedre til å leve på en mer normal måte enn vi var i 2020, da alt stengte ned. Da ble vi tatt litt på senga, og vi hadde ikke de digitale løsningene eller de rutinene som vi har nå.

Rollen som festbrems

Det til tross, også den assisterende helsedirektøren kjenner at han er lei.

– Jeg har merket i hele høst at folk har vært lei av pandemien, og jeg har vært lei av å snakke om det. Men jeg har gjort det fordi det har vært viktig å ikke miste helt fokus, med de konsekvensene det har medført, sier Nakstad og fortsetter:

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Jeg har tatt rollen med å være festbremsen som må minne folk på at vi fortsatt har en pandemi. Det er litt som en pendel som svinger. Enten tenker mange på det hver dag, eller så svinger pendelen tilbake, og så glemmer vi alt. Det å finne en gylden middelvei er vanskelig, og det er vanskelig når vi skal gi råd som et helsedirektorat.

På spørsmål om hvordan rollen som assisterende helsedirektør har gått utover han selv som person, svarer han nøkternt:

– Jeg har egentlig ingenting å klage over når jeg ser hvor mye mine sykehuskolleger har jobbet i denne pandemien.

– Ikke vasket bilen på ett år

Men han erkjenner at han nok har brukt mer fritid på pandemiarbeid enn noen andre.

– Utover jobb har jeg kun prioritert familie, trening og søvn. Jeg har for eksempel ikke vasket bilen på snart ett år.

– Når du selv kjenner på følelsen av at du er lei, hva gjør du for å motivere deg selv?

– Jeg motiveres av at det vi gjør betyr mye for pasienter, pårørende og andre innbyggere som ellers ville blitt hardt rammet av et overbelastet helsevesen og nye langvarige nedstengninger av samfunnet. Det er nok av eksempler ute i verden på faglig mangelfull pandemihåndtering, og det krever fortsatt ganske mye av oss i Norge – både i forvaltningen, helsetjenesten og blant ansvarlige politiske myndigheter, sier Nakstad.

– Egentlig ganske optimistisk

For Espen Rostrup Nakstad er det lite som er tilfeldig når han skal forsøke å motivere andre til å yte en ekstra innsats.

– Jeg fremhever alltid det fine arbeidet andre gjør, og verdsetter særlig folk som yter mer enn man kan forvente. Samtidig har jeg stor forståelse for at mange prioriterer andre ting enn jobb, det er også helt riktig å gjøre for de fleste.

LOV Å SMILE: Espen Rostrup Nakstad tillater seg å smile når han tenker på 2022. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

I 2022 håper han imidlertid at det blir mindre bruk av både seg selv, og de andre i Helsedirektoratet.

– Jeg håper det blir mindre pandemi og mindre behov for oss i Helsedirektoratet i 2022. Jeg er egentlig ganske optimistisk med tanke på at vi etter hvert vil komme oss ut av pandemien.