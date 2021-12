Person skadd etter alvorlig fallulykke

Politiet i Nordland fikk like før klokken 13 onsdag melding om en alvorlig fallulykke på fjellet Reinebringen i Lofoten.

– En person i et turfølge er meldt savnet. Utrykningsenheter og redningshelikopter på vei, skrev politiet på Twitter.

Til TV 2 sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas at det dreier seg om en alvorlig fallulykke.

Like etter klokken 13.30 melder politiet at redningsmannskapene har kommet frem til ulykkesstedet og at livreddende førstehjelp er iverksatt.

– Hvor mange var det i turfølget?

– Det er helt ukjent for meg, men personen som har falt var i et turfølge på flere som gikk i fjellet.

Utrykningsenheter kommet fram til området og lokalisert forulykkede. Livreddende førstehjelp er iverksatt. https://t.co/Cg21xUvR0X — Politiet i Nordland (@politinordland) December 22, 2021

