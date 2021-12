Teoriprøven er ett av nåløyene man må gjennom for å få førerkort. Her er det mye som skal besvares – og som krever både forberedelser og kunnskap.

Dessverre er det noen som forsøker å jukse på denne prøven.

– Vårt mål er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Derfor jobber vi aktivt for å avsløre juks, for å sikre at sjåførene har den teoretiske kunnskapen som trengs for å ferdes trygt i trafikken, sier Lill Tove Amundsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Tatt for andre gang

I år har Vegvesenet avdekket åtte tilfeller av juks. To av sakene ble politianmeldt: En person forsøkte å ta prøven på vegne av en annen. I det andre tilfellet ble det brukt mobiltelefon og øreplugg.

En av dem ble tatt for juks for andre gang, bare noen få dager etter at forrige karantene utløp.

De som blir tatt for juks får mellom 5 og 12 måneders karantene. Det er alvorlighetsgraden som avgjør hvor lang karantene man får.

Mange kjører ulovlig uten å vite det

For å få førekort må man både beherske selve bilkjøringen – og bestå teoriprøven. Ikke alle gjør det på ærlig vis...

Organisert preg

I 2020 innførte Statens vegvesen strengere straff for å jukse på teoriprøven. Tidligere fikk man bare to uker karantene hvis man jukset, men nå er dette altså strammet inn.

– Mørketallene er nok store, og vi vil fortsette å jobbe målrettet for å avdekke juks, sier Lill Tove Amundsen, i en pressemelding.

Mindre alvorlig juks kan være bruk av jukselapp eller mobil for å søke opp svar under teoriprøven. Alvorlig juks har ofte et organisert preg, og straffes med 10 til 12 måneder karantene. Eksempel på alvorlig juks er bruk av elektroniske hjelpemidler for å få hjelp under prøven, at prøven gjennomføres av en annen enn kandidaten, eller at vedkommende filmer og tar bilder av prøven til senere bruk.

Her går Vegard opp til « eksamen » – 24 år siden sist

Video: Dette har du neppe forsøkt med bilen din!