«Fødeavdelinger har en praksis som strider mot loven»

Kvinner har rett til å ha med seg partner eller en nær pårørende før, under og etter fødsel ifølge norsk lov. Likevel blir denne retten systematisk brutt på landets fødeinstitusjoner.

Har synliggjort et stort problem

Dette skjedde lenge før smitteverntiltakene førte til ytterligere innskrenkninger og lenge før kampanjen #jegføderikkealene satte fokus på problemstillingen. Pandemien har ikke gjort annet enn å synliggjøre et stort problem ved landets fødeinstitusjoner. Vi mener det er på tide å rydde opp, og sørge for at kvinners grunnleggende rettigheter blir respektert.

12. mars 2020 innførte Solberg-regjeringen «de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid». Landets fødeavdelinger var raske med å innføre omfattende begrensninger på kvinners rett til å ha med seg partner. I praksis betydde det at partner/pårørende ikke slapp inn før kvinnen fikk komme inn på fødestue, og ble sendt på dør få timer etter at fødselen var overstått.

I begynnelsen av pandemien aksepterte mange begrensningene de ble pålagt fordi man ønsket å bidra til dugnaden. Svært mange kvinner har i etterkant fortalt rystende historier om hvordan dette opplevdes. Etter hvert begynte kvinner å ta til motmæle i sosiale medier under emneknaggen #jegføderikkealene, og dette nådde til slutt inn i Stortingssalen.

Rett til å ha med ledsager

I februar 2021 fikk Helsedirektoratet i samarbeid med FHI og helseforetakene i oppdrag å se på spørsmål knyttet til partners deltakelse før og etter fødsel. I svaret på oppdrag 364 oppsummerer Helsedirektoratet situasjonen pre korona slik: «Begrensninger for partners tilstedeværelse gjelder ikke bare for pandemien. Mange fødeinstitusjoner i Norge har ikke faciliteter til å gi en familebasert omsorg.»

Skildringene fra Helsedirektoratet av hverdagen før pandemien på de store fødeinstitusjonene er nedslående. Den består av overfylte venterom med pasienter og pårørende, overfylte observasjonsposter, få fødestuer og knapt med rom på barselavdelingene. Partner må derfor hjem få timer etter fødsel, fordi det er press på fødestuene og ikke nok familierom på barsel.

Kvinner har ifølge dagens lovverk rett til å ha med seg en ledsager før, under og etter fødsel. I Pasient- og brukerrettighetsloven står følgende: “ønsker pasient eller bruker at andre personer skal være til stede når helse- og omsorgstjenester gis, skal dette som hovedregel imøtekommes”.

I svaret på oppdrag 364 kommer det frem at det forskjellen i praksis før og under pandemien er liten når det gjelder om partner får være med før aktiv fødsel og på barsel, særlig på de store klinikkene. Det betyr at det er fast praksis på mange av landets fødeavdelinger å nekte kvinner å ha med seg partner både når hun skal føde og i den sårbare tiden etter fødsel.

Merk dere at kvinner ikke nektes å ha med seg ledsager fordi partners tilstedeværelse vil medføre at helsehjelpen ikke kan gjennomføres på forsvarlig måte slik unntaket i loven krever. Kvinnen nektes partner fordi det ikke er nok plass på norske fødeavdelinger. Vi mener at denne praksisen strider mot loven og at den må opphøre.

Krever store endringer

For å innfri kvinners rett til å ha med seg partner/nær pårørende er man nødt til å gjøre store endringer i dagens tilbud. I dag er det i stor grad tilgang på rom som styrer hvordan kvinner blir ivaretatt før, under og etter fødsel. Slik kan det ikke fortsette å være, men hvordan skal vi løse dette problemet? Svaret er ikke å legge ned flere fødeavdelinger, bygge større og sende kvinner raskt hjem. De som skulle være fristet til å gå for en slik modell, kan bare ta en kikk over grensen til Sverige hvor jordmødrene gjør opprør mot stordrift og effektivisering på fødeavdelingene.

Det er mange måter å løse dette på, alt fra “kjent jordmor-ordning”, hjemmefødsel til opprettelse av flere jordmorstyrte enheter. Det som må være førende i dette arbeidet, er at det må organiseres på en slik måte at man er i stand til å ivareta kvinners rettigheter. Fremtidens svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg må bygge på det kvinner ønsker, det forskning viser er bra og jordmødrenes erfaringer.



Det som er sikkert, er at om vi får dette til vil vi få et tilbud som ser ganske annerledes ut enn i dag.

