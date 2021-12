Bekreftet: Botheim forlater Glimt - klar for Krasnodar

Det bekrefter Bodø/Glimt og Krasnodar onsdag.

Overgangen skal ifølge TV 2s opplysninger være verdt en totalpakke på rundt 100 millioner kroner. Glimt kan vente seg hele 80 millioner kroner uten å regne med prestasjonsrelaterte bonuser, får TV 2 opplyst.

Botheim har gjennomført de medisinske undersøkelsene og signerer en 3,5-årskontrakt med Krasnodar innen kort tid.

Daglig leder i Bodø/Glimt Frode Thomassen har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Lykke til i Russland, Bot 💛 https://t.co/fqiikb8UVj — FK Bodø/Glimt (@Glimt) December 22, 2021

Dermed blir det den dyreste overgangen fra norsk fotball noen sinne. Da John Carew gikk til Valencia i 2000 fikk Rosenborg rundt 75 millioner kroner for spissen.

– Jeg synes det er utrolig trist å forlate Glimt. Jeg har hatt det helt fantastisk i Bodø og det føles ut som jeg har kjent menneskene i klubben i flere år, sier Botheim til Glimts nettsider.

– Denne muligheten kunne verken jeg eller klubben si nei til. Det blir en fantastisk utfordring for meg og gleder meg til å teste meg selv i en større liga.

Tirsdag kom det rapporter om at Botheim var på vei til russisk fotball etter at Krasnodar hadde lagt et lukrativt bud i bordet for spissen. Nå er overgangen bekreftet.

Dermed ble det kun én sesong på Aspmyra for Botheim. Spissen kom gratis fra Rosenborg foran 2021-sesongen. Den resulterte i seriegull, 15 mål på 30 kamper og fire mål i Europa Conference League.

– Dette er en fantastisk avtale for begge parter. Botheim var jo vaksinert mot å score mål i Eliteserien før han kom til Glimt, men der har han virkelig fått ut sitt potensial. Han har herjet for Glimt denne sesongen og vært i landslagsdiskusjonen, så han har hatt en fenomenal sesong, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tirsdag om den kommende overgangen.

– Med denne kontrakten mangedobler jo Botheim også lønnen sin også. Vi har hatt flere norske spillere i russisk liga og de forteller om et høyt sportslig nivå, la Mathisen til.

Med overgangen blir han den andre nordmannen som signerer for klubben. Stefan Strandberg har også spilt for klubbene som ikler seg grønne drakter.

Det har vært en innholdsrik Glimt-uke. Mandag ble først Patrick Berg bekreftet solgt til franske Lens, og senere samme kveld signerte Kjetil Knutsen under på en ny kontrakt.