Bakt juletorsk med rødkål, jordskokk og smørsaus

Dette trenger du:

6-800 g lettsaltet torskefilet

400 g jordskokk

100 g grønnkål

600 g småpotet av typen Solør eller Svane

1 dl olivenolje

Olje og salt til steking og smak

Rødkål:

1 hode rødkål, ca. 1,5 kg

2 grønne epler

4 dl rødvin

2 dl solbærsirup

1 kanelstang

4 stjerneanis

150 g sukker

Salt og hvitvinseddik til smak

Jordskokkpure:

200 g jordskokk

50 g smør

3 dl melk

1 dl fløte

Salt til smak

Smørsaus:

3 dl kremfløte

300 g usaltet smør

2 ss hakket gressløk

2 ss hakket dill

Salt og sitron for smak

100 g ørretrogn

Kutt torsken i 4 biter. Dryss litt salt på over– og undersiden og la den ligge i romtemperatur i 5-6 minutter om du skal bruke den neste dag, 7-8 om den skal brukes i dag. Fisken bakes fra romtemperert på 180 grader i 5-6 minutter.

400 g jordskokk skrubbes godt og bakes på 180-200 grader i ca. 30-40 minutter, de skal være møre. Ved servering er det veldig godt å steke disse i smør, smak til med salt.

Grønnkålchips lages ved at du river grønnkål og blander med litt salt og olivenolje. Fordel så på brett og stek på 180 grader i 4-5 minutter, sjekk de så og stek eventuelt litt lenger om det ikke er helt sprøtt. Rødkål strimles tynt med kniv eller på mandolin, ha i en passende kjele. Skrell epler og kutt i grove biter og ha i kasserollen med resten av ingrediensene. Kok så under lokk slik at kålen begynner å slippe væske. Ta så lokket av og la væsken begynne å redusere. Vend i kålen med jevne mellomrom. Etter hvert vil den koke mer sammen som væsken fordamper. Smak til med salt, sukker og eddik for å finne balansen du liker.

Kutt 200 g jordskokk i små biter og stek i smør i stekepanne til den er gylden, ha så i melk og fløte. Kok til mør og kjør opp med stavmikser eller lignende. Smak til med salt.

Sausen lages ved at du reduserer fløte til det halve før du pisker inn smør. Smak til med salt og sitron før du blander inn urter og ørretrogn rett før servering. Poteter kokes i saltet vann eller bakes i ovn med olivenolje og salt.