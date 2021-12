Spår skrekktall i januar

Faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI) i Danmark, Tyra Grove Krause, kommer med en dramatisk spådom onsdag morgen.

– Januar blir den verste måneden i hele pandemien, sier hun til TV 2 Danmark.

Frykten er at det skal komme mellom 500 og 800 innleggelser daglig i januar, viser de oppdaterte beregningene til instituttet. Det er ventet mellom 9000 og 45.000 nye smittetilfeller daglig i januar.

SSI regner med at pandemien kulminerer om to-tre uker, i midten av januar. Dette begrunner de med at omikronvarianten er i eksplosiv økning i landet. Grove Krause mener denne økningen ikke kan stoppes, kun dempes en smule av restriksjoner.

TV 2 Danmark erfarer også at myndighetene i landet skal holde en pressekonferanse om koronasituasjonen senere onsdag.

Omikron dominerer

Tirsdag ble det kjent at omikronvarianten nå er den dominerende virusvarianten i Danmark.

Beskjeden kom samtidig med at det settes ny smitterekord i Danmark, ifølge helseminister Magnus Heunicke.

13.558 nye dansker var bekreftet smittet av covid-19 det siste døgnet tirsdag. SSI anslår reproduksjonstallet i Danmark til å være 1,2.

I Norge forbereder myndighetene og helseforetakene seg på at det kommer en smitteøkning og flere nye innleggelser etter jul.

– Det vi er mest bekymret for er at veldig mange blir smittet samtidig og at vi da får flere som er syke. Og flere som trenger helsehjelp, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

– Kan bli en utfordring

Vold viser til at vi allerede nå, før jul, er i en situasjon hvor helsevesenet er presset av en sammensatt situasjon på grunn av mange innlagte, høyt sykefravær blant de ansatte, mangel på vikarer og utfordringer med å skrive ut pasienter fra sykehusene.

– Med økt omikronsmitte og flere syke og flere som trenger helsehjelp, så kan det bli en utfordring.

Selv om det ifølge ekspertene er lite som tyder på at omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom enn deltavarianten, er det knyttet usikkerhet til om den faktisk gir mildere sykdom.

– Det er usikkerhet knyttet til om den gir mildere sykdom og i tilfelle hvor mye mildere. Og så er det sånn at det skal ganske mye mildere sykdom til for å veie opp for den økte spredningsevnen omikron har.