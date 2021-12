Kona om Ingebrigtsens nedtur: – Det har vært tøft

Se God Morgen Norge-intervjuet med Filip Ingebrigtsen øverst!

Det har vært noen tunge måneder for Filip Ingebrigtsen. Sesongen 2021 har på ingen måte vært en drømmesesong for løperen.

På 1500 meter i OL i Tokyo røk Ingebrigtsen ut i forsøksheatet. Opptakten til lekene var preget av ettervirkninger som følge av koronavaksinen. Kroppen har ikke fungert som den skulle og har preget hele sesongen til 28-åringen.

I et intervju på God Morgen Norge onsdag åpner rogalendingen opp om den tøffe tiden.

– Det har tatt lang tid og kroppen har ikke vært mottakelig for noen ting som helst, verken trening eller konkurranser. Jeg har vært tvunget til å stå over ganske mye og tatt hensyn til kroppen over veldig lang tid, sier Ingebrigtsen til God Morgen Norge og legger til:

– Det har vært ekstremt kjedelig å leve i uvissheten over hvor lenge det skal vare. Jeg har hatt troen på at jeg skal bli frisk en eller annen gang, men når man står i det skulle man gjerne vært frisk i går.

TUNGT OL: Filip Ingebrigtsen klarte ikke å kvalifisere seg videre på 1500 meter i OL Tokyo. Foto: Heiko Junge/NTB

Har slitt med å gjennomføre treninger

Ingebrigtsen er ærlig på at den dårlige formen har preget ham i året som har gått. Han forklarer at det ikke bare er i konkurranser han har slitt med å få ut sitt beste. Til og med på trening har mannen med VM-bronse fra London-VM i 2017 strevd.

– Det har vært tøft å motivere seg og komme seg gjennom økter. Spørsmålet har vært mer om jeg klarer å gjennomfører de. Fokuset har ikke vært på hvor god jeg skal bli, men heller «klarer jeg å gjøre treningen i dag?» Svaret der har ofte vært nei, sier han.

På direkte spørsmål om han har vurdert å gi seg som friidrettsutøver, svarer Ingebrigtsen:

– Det er klart når det går så dårlig som det har gjort, og kroppen ikke responderer i det hele tatt... Motivasjonen ligger veldig mye i det daglige arbeidet, og hvis det går veldig i det daglige og du ikke ser gleden i den daglige jobben, så da begynner man å tenke på andre kjekke ting. Livet er ikke bare idrett, som vi prøver å minne oss på. Da er det ganske kjapt å... Om det ikke er noe verdi i å drive med det, så kan man finne på noe annet å gjøre.

Nå er heldigvis Ingebrigtsen på bedringens vei.

– Jeg føler meg i alle fall frisk og det er et godt utgangspunkt for å bli bedre. Men uansett hvilket talent man har, så må man til en viss grad trene en del for å få ut det man er god for. Får man ikke trent er det begrensede resultater uansett, sier han.

Gått utover familielivet

Ingebrigtsen har nå ikke bare seg selv å tenke på når det gjelder fremtiden. Sammen med konen Astrid Mangen Ingebrigtsen har de datteren Ellie på snart to år.

– Jeg har hatt ganske redusert allmenntilstand. Det har kanskje vært det verste, at det har gått utover... Når jeg har vært med Ellie og Astrid har jeg slitt med å følge opp dem, sånn som jeg vanligvis gjør. Det er klart, når det påvirker flere deler av livet, ikke bare jobben, da er det ekstra kjedelig.

FAMILIE: Filip Ingebrigtsen og familien er klar for julefeiring. Her fra intervjuet på God Morgen Norge. Foto: Skjermdump/TV 2

Konen sier også at Ingebrigtsens situasjon har preget familielivet.

– Det har vært tøft med den uvissheten om at man ikke vet når det skal bli bra. Jeg ser jo at det påvirker han og at han går og tenker på det at han ikke har det så lett da. Det er litt vanskelig å vite hva man skal gjøre, på en måte, sier konen Astrid Mangen Ingebrigtsen.

– Det virker som det har hjulpet å være med oss, og kunne koble av og tenke på andre ting. Det er vår jobb at han kan tenke på andre ting enn bare friidrett, sier hun.

I 2022 står EM og VM på programmet. Så gjenstår det å se om det blir med eller uten Filip Ingebrigtsen.