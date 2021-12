Fossesholm bråsnudde i planene – hylles av Northug

Men, den unge OL-klare langrennsløperen bråbestemte seg etter verdenscupløpene i Davos for å bli Mellom-Europa. Nå er hun innlosjert sammen med pappa i leilighet i Celerina. En liten idyllisk plass mellom Pontresina og St. Moritz i Sveits. Mamma og broren er hjemme i Vestfossen.

– Her er det helt perfekt. Topp løyper, blå himmel, sol, gnistrende skiføre. I høyden. Jeg storkoser meg, sier Helene til TV 2.

Tok en u-sving

– Men, du skulle altså være hjemme i Vestfossen, hvorfor denne u-svingen?

Helene Fossesholm stortrives i Celerina, selv om det ikke ble julefeiring i Norge. Foto: Privat

– I utgangspunktet skulle jeg reise hjem etter Davos, men situasjonen med smitten hjemme og at jeg da måtte to ekstra ganger på flyplass gjorde at jeg valgte å bli igjen noen dager i Davos, for så å reise videre til Celerina.

– Har avgjørelsen også sammenheng med at OL går i høyden?

– Ja, så klart. Når jeg i tillegg får et treukers høydeopphold i fantastiske omgivelser, noe som er supert i forhold til OL i Beijing senere i vinter.

Støtte fra Northug

TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, hyller Fosseshom for avgjørelsen hun tok:

– Veldig fornuftig, særlig fordi hun avbrøt en høydesamling i sommer og sto over en annen. I mitt hode bør et høydeopphold vare minst 21 dager og det får hun altså nå.

– Men, det går jo utover familiejulen?

– Hæ, er det det ikke toppidrett vi snakker om? Da må du ta valg som er viktig for deg selv og det du skal prestere. Og ikke tenke på andre, eller hva andre måtte mene.

Det er gode treningsforhold i Celerina. Foto: Privat

Etter Tour de Ski

– Hva gjør du med tanke på å være i høyden etter Tour de Ski

– Planen er å reise hjem etter Tour de ski og bli hjemme noen dager, før turen går videre til OL-forberedelser i Seiser Alm 17. januar.

– Du har liten erfaring med konkurranser i høyden, hva synes du om at det elementet kommer inn?

- OL er der det er, så da må man bare forholde seg til at det er litt tynnere luft enn det jeg er vant med. De erfaringene jeg har hatt med renn på 1800 meter , fra Engadin i fjor, er gode, og med et høydeopphold nå og i Seiser Alm, så føler jeg meg veldig klar for et OL i høyden.

– Tour de Ski er krevende, du er allerede tatt ut til OL. Ser du for deg å gå noen løp eller være med helt til slutt, til toppen av alpinbakken?

– Planen å være med helt til mål!

Splitter familien

Men før den tid blir det en jul der familien rett og slett splittes.

– Jeg har en fantastisk familie som stiller opp form meg. Så julaften i år blir kun pappa og meg her i Sveits. Mamma og broren min er hjemme, så litt rart blir det å ikke være sammen med hele familien. Men, en minnerik og super julaften blir det helt sikkert!