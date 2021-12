Slik lever vi med korona i 2022

Dette er helsemyndighetenes beste og verste korona-scenarier for neste år.

Da Norge stengte 12. mars, trodde de færreste at pandemien ville påvirke livene våre i så stor grad – 22 måneder senere.

I 2020 ventet vi på at det skulle gå over. Vi lengtet til 2021 hvor alt skulle bli bra.

I 2021 har vi oppmuntret hverandre om at vi snart er vaksinert. Det skulle løse det meste.

Nå, som året går mot slutten, er det noe som har skjedd. Det er nesten som at vi har sluttet å håpe mot 2022.

Da er det faktisk en ganske en god trøst at de som har jobbet døgnet rundt med pandemihåndteringen i Norge, ser lysere på fremtiden.

TV 2 har spurt dem om hvordan de tror at vi lever med korona i 2022. Svarene er overraskende oppløftende.

Veien ut av pandemien

Er det en ting vi har lært om viruset, er det at det hjelper lite med høy vaksinedekning i Norge, dersom grensene er åpne og beskyttelsen er lav i andre land.

– Jeg tror 2022 blir året hvor de aller fleste mennesker på jorda får tilbud om vaksine og hvor den globale immuniteten vil styrke seg gradvis, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

At verdens fattige land får dosene de trenger, er nemlig nøkkelen.

BESKYTTELSE: I desember var cirka 60 prosent av Europas befolkning vaksinert med to doser, sammenlignet med cirka 9 prosent i Afrika. Her vaksineres en innbygger på et vaksinesenter i Laos i Nigeria. Foto: Sunday Alamba / AP

Nakstad viser til det store volumet av vaksiner som produseres hver måned og de planlagte justeringene som vil gjøre vaksinen mer treffsikker mot omikron.

– Det vil gi oss en mye bedre immunitet, og det er det vi trenger for å komme oss ut av denne pandemien. Da vil viruset spre seg i en mye lavere hastighet og heller ikke endre seg like mye, sier han.

Den største bekymringen har hele tiden vært at viruset muterer til å bli dødeligere.

– Vi trenger at korona blir et sesongvirus som bare opptrer på vinteren og ikke plager oss resten av året. Det vil være første skritt på veien ut av pandemien, sier Nakstad.

ET GODT ÅR: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har tro på at 2022 kan bli et godt «koronaår». Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Et mer normalt liv

Nakstad tror ikke at den globale pandemien er over i 2022, men at den vil ha mindre innvirkning på livene våre.

– Jeg tror vi vil få et mer normalt liv og at situasjonen vil bedre seg i store deler av verden i løpet av neste år, sier han.

FHI-direktør Camilla Stolenberg forteller at hun har blitt vant til å tenke i scenarier ettersom usikkerheten har vært stor under pandemien. Bildet Nakstad tegner, er realistisk ifølge henne.

– Det ene scenarioet, som er det vi håper på, er at vaksinene sammen med en viss smittespredning vil gi så god immunitet i befolkningen at vi tåler nye varianter og bølger bedre, og slipper inngripende tiltak. I så fall blir det et godt 2022, sier hun.

Dette gir håp om at vi slipper nye runder med tunge tiltak. Spørsmålet er om vi kan droppe alle regler, eller om vi fortsatt må leve med noen av de enkleste rutinene.

MUNNBIND: Forhåpentligvis blir 2022 året hvor vi kan klare oss med de enkleste smitteverntiltakene. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hvordan dette vil bli fremover, er usikkert. Jeg tror at vi må leve med å være hjemme når vi er syke, teste oss i visse sammenhenger og holde avstand og bruke munnbind, selv om resten av samfunnet er åpent, sier Nakstad.

Den globale pandemien vil først være over når viruset ikke sprer seg pandemisk lenger og kun bryter ut i vintersesonger av og til. Da vil sykdommen kunne sammenlignes med influensa.

– Når vi kommer dit, er vanskelig å si. Det vil kanskje kunne ta et par år. Jeg tror likevel vi kan se mot lysere tider og en hverdag som styres av noe annet enn korona lenge før det, men vi har noen hindre vi må overkomme, sier Nakstad.

IMMUNITET: Nakstad tror at vi vil ha bedre immuniteten i 2022. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Noen hindre på veien

Det er tegn allerede nå i slutten av desember til at deltautbruddet stagnerer. Omikron bekymrer, men har spredt seg tregere i Norge enn først antatt.

Hvor syk man blir av omikron, vil bli avgjørende for det neste året, ettersom helsemyndighetene mener det er liten tvil om at den vil ta over.

– Det ser ut som at omikron ikke fører til mer alvorlig sykdom, sannsynligvis er den mindre alvorlig enn tidligere varianter, men det er for tidlig å si sikkert, sier Nakstad.

Selv om FHI håper på det beste, må de også forberede seg på det verste.

Det andre scenarioet de ser for seg, ligner mye på usikkerheten vi har stått i mot slutten av 2021.

– Vi kan få nye varianter som øker smittespredningen betraktelig og gir økt sykdomsbyrde. Vi vet heller ikke hvordan bølgen vi nå er inne i vil arte seg, men forhåpentligvis vil den bli kortvarig med rask gjenåpning, sier Stoltenberg.

VAKSINE: FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener hvordan 2022 vil arte seg, avhenger av hvor godt beskyttet vi er i verden gjennom vaksine. Her får hun sin tredje dose i desember. Foto: Truls Aagedal / TV 2

I verste fall vil flere legges inn på sykehus og flere dø med korona. Da vil vi måtte leve med tiltak i lengre tid.

– Vi må holde mulighetene åpne for begge scenariene og flere til, sier Stoltenberg.

En annen, mer oppløftende teori, er at omikron er begynnelsen på slutten.

Bedre situasjon allerede til våren

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror at korona vil prege begynnelsen av 2022 før situasjonen bedrer seg mot våren.

– Det er håp for at vi kommer til å se et annet bilde når vi nærmer oss våren. Vi vet fremdeles ikke så mye om omikron-varianten, men de opplysningene vi har trekker i retning at den kan være litt mildere, sier han.

BELASTNING: Ansatte i helsetjenesten har vært svært presset under pandemien. Hvis omikron fører til mildere sykdomsforløp, er dette godt nytt for kapasiteten på sykehusene. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ettersom mange blir beskyttet med tredje dose, tror han at vi vil være godt beskyttet mot den nye varianten. Da vil de som blir smittet få relativt milde sykdomsforløp.

– I så fall vil det gi mulighet for et mer åpnere samfunn i tiden som kommer, sier han.

Når Guldvog blir spurt om hva som er det verst tenkelige utfallet for 2022, er trusselen den samme som den har vært siden starten av pandemien.

– Det er at vi kan få en ny og ukjent variant som får en ny bokstav, og som verken responderer på de vaksinene vi har tatt og som er like smittsom som omikron, og som er minst like alvorlig. Da vil det være veldig krevende, sier han.

Det er også sannsynlig at omikron er mer smittsom og overtar, samtidig som den er mindre farlig. Det vil i så fall være det best tenkelige utfallet.

– Det kan bety at omikron er et trinn som gjør at vi nærmer oss slutten, sier Guldvog.