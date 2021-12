Vegvesenet anmeldt for dårlig vedlikehold av E6

Speilblanke og glatte veier på E6 i Grong i Trøndelag har fått yrkessjåfører til å anmelde Statens vegvesen til politiet for dårlig vedlikehold.

NRK skriver at flere lastebilsjåfører har slått alarm om forholdene på E6. Sjåfør Geir Ove Bakke i Slåttøy transport har levert inn en anmeldelse etter en hendelse på glatta.

– Vi kan ikke ha det sånn, og krever svar på hva som har skjedd. Her var det ikke noe som minnet om verken sand eller salt. Det er forferdelig, for det er her folk ferdes, sier Bakke.

Roar Melum, regionsjef i Norges Lastebileierforbund (NLF) i Trøndelag, sier at Vegvesenet har opptrådt grovt uaktsomt ved flere hendelser i regionen. Han mener liv og helse står på spill.

Avdelingsdirektør Ruth Helene Myklebust i Statens vegvesen sier hun forstår frustrasjonen til sjåførene.

– Jeg ønsker ikke å føre en dialog med NLF gjennom mediene rundt dette. Våre entreprenører er også representert i NLF sin medlemsmasse. Vi må prøve å finne gode løsninger gjennom direkte dialog, noe vi har intensjon om å ha, sier hun.

