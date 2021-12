Frykter hva som kommer etter jul – ber folk tenke seg godt om

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, venter at omikronvarianten blir dominerende her til lands i løpet av julen eller de første ukene i januar.

FHI tror de strenge koronatiltakene vi nå er under, har effekt, men de vet ikke ennå hvor god effekt de samme tiltakene har på omikron.

– Vi har ikke erfaring med omikronvarianten, så vi må egentlig nå prøve oss frem til riktig nivå på tiltakene og gjøre forholdsmessighetsvurderinger hele tiden, for å se hva vi må ha på plass for å holde kontroll på pandemien.

Videre sier Vold at FHI, i år som i fjor, venter en økning i smitten etter jul.

– Vi må forvente at vi kanskje får en økning i smitte etter jul. Så det må vi forberede oss på. Og det har det også gått ut brev til helseforetakene om at man må forberede seg på økte smittetall og også økning i innleggelser.

– Dette er vi mest bekymret for

Vold og FHI frykter at det etter jul blir svært mange flere som trenger helsehjelp.

– Det vi er mest bekymret for er at veldig mange blir smittet samtidig og at vi da får flere som er syke. Og flere som trenger helsehjelp.

Hun viser til at vi allerede nå, før jul, er i en situasjon hvor helsevesenet er presset av en sammensatt situasjon på grunn av mange innlagte, høyt sykefravær blant de ansatte, mangel på vikarer og utfordringer med å skrive ut pasienter fra sykehusene.

– Med økt omikronsmitte og flere syke og flere som trenger helsehjelp, så kan det bli en utfordring.

BEKYMRET: FHI frykter at flere vil trenge helsehjelp. Foto: Aage Aune / TV 2

Selv om det ifølge ekspertene er lite som tyder på at omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom enn deltavarianten, er det knyttet usikkerhet til om den faktisk gir mildere sykdom.

– Det er usikkerhet knyttet til om den gir mildere sykdom og i tilfelle hvor mye mildere. Og så er det sånn at det skal ganske mye mildere sykdom til for å veie opp for den økte spredningsevnen omikron har.

Ber folk tenke seg om

Selv om det ikke er gitt annet enn anbefalinger om å ikke være mer enn ti personer samlet i norske hjem i julen, er det ikke sagt noe om hvor mange nærkontakter hver og en av oss kan ha. Vold ber uansett folk tenke seg godt om.

– Vi har gått ut med råd som går på at man skal tenke litt nøye over hvor mange man skal ha kontakt med gjennom julen. Og det er klart at det er mindre smitterisiko hvis man forholder seg litt til de samme personene gjennom julen, og ikke treffer veldig mange ulike personer. Så det er et godt råd for å redusere risikoen for at du selv smittes og smitter andre.

Hun ber folk begrense antall nærkontakter gjennom julen.

– Det vi sier er at man ikke bør ha mer enn ti personer hjemme, men det betyr ikke at man skal være i selskap med ti ulike personer hver dag. Da blir det mange nærkontakter. Tenk litt nøye gjennom hvor mange nærkontakter du vil ha i julen, og forsøk å begrens det, det er et godt råd, sier Vold.