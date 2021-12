Nok en tidligere Trump-medarbeider saksøker kongresskomité

Søksmålet er et forsøk på å omgå komiteens stevning av anropsloggene hans, og er det åttende søksmålet mot komiteen, ifølge kanalen.

Det kommer dagen etter at han var bedt om å vitne for komiteen, noe han ikke gjorde. I søksmålet heter det at det vil være et brudd på Flynns grunnlovfestede rettigheter om han retter seg etter kravene fra komiteen, enten ved at anropsloggene hans hentes inn eller ved å vitne for den.

Komiteen skal utarbeide en rapport om hendelsene 6. januar, da tusenvis av Trump-støttespillere, blant dem folk fra høyreradikale grupper, tok seg inn i Kongressen i et forsøk på å stanse godkjennelsen av Joe Bidens valgseier.

De som tidligere har gått til sak mot komiteen er Donald Trump, Mark Meadows, Cleta Mitchell, Alex Jones, Ali Alexander, John Eastman og Amy Harris.

I forkant hadde Trump, som da var president, i månedsvis kommet med feilaktige påstander om valgfusk, i forsøk på å så tvil om legitimiteten ved valget.

Flere andre har saksøkt komiteen, blant dem Trump selv og hans stabssjef Mark Meadows.