Slik vil han bekjempe omikron

I det hvite hus holdt Biden tirsdag en pressekonferanse rundt regjeringens plan for å bekjempe omikron.

Blant annet planlegger han å dele ut gratis hjemmetester, ytterligere støtte til sykehus og en dobling av oppfriskningsdoser, dette skriver nyhetsbyrået AP.

Denne uken ble det offentliggjort at omikron er den dominerende koronavarianten i USA, til tross for at den sannsynligvis kom til landet for under en måned siden.

– Amerikanernes patriotiske plikt

Presidenten la vekt på at julen kan gjennomføres tilnærmet normalt for de vaksinerte, men at den potensielt sett kan være livsfarlig for de som fremdeles er uvaksinert.

Han påpekte også at dette ikke handler om politikk, og viste til at tidligere president Donald Trump også har fått sin tredje dose. Ifølge presidenten er det amerikanernes «patriotiske plikt» å vaksineres.

– Det er det eneste ansvarlige å gjøre. Omikron er seriøs og potensielt sett dødelig for uvaksinerte, sa han.

500 millioner hjemmetester

Biden-administrasjonen vil dele ut 500 millioner hjemmetester, øke støtten til sykehus som er under press og doble vaksinasjon og oppfriskningsvaksiner.

– Jeg vet at dere er lei, og jeg vet at dere er frustrert. Vi vil alle at dette skal gå over. Men vi er fremdeles i det. Vi har også flere verktøy enn tidligere. Vi er klar, vi skal komme oss gjennom dette, sa Biden under talen tirsdag.