Koundé med fullstendig hodemist da Sevilla tapte terreng til Real Madrid

Det ble uavgjort mellom Sevilla og Barcelona etter to cornermål og et merkelig rødt kort.

Sevilla - Barcelona 1-1

Vanligvis er Barcelona tittelkandidater, men når katalanerne har skuffet har Sevilla vokst frem som Real Madrids største utfordrere i toppen av La Liga denne sesongen.

Tirsdag møttes de to klubbene til dyst i en hengekamp fra den fjerde serierunden. Begge lagene scoret på hjørnespark i førsteomgang, men det var ikke det som var det store samtaleemne etterpå.

Helt ut av det blå smalt det daJoules Koundé tok opp ballen og kastet den med kraft i Jordi Alba. Sevilla-spilleren hadde akkurat fått innkast, men ble voldsomt provosert av en liten dytt fra Alba. Koundé ble belønnet med direkte rødt kort.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

– Tenk deg å sette lagkameratene i en sånn posisjon på grunn av et innkast. Her spiller man for å utfordre Rea Madrid, og så måker man ballen i ansiktet på Jordi Alba. For en reaksjon, sa TV 2s kommentator Morten Langli.

– Her går rullegardinen ned, fullstendig hodemist. Jeg lurer på om Alba har slengt med leppa fra før. Det er selvfølgelig kjemperødt kort, fulgte TV 2s ekspert Mina Finstad Berg i studio.

Barcelona maktet ikke å utnytte overtallet, og da endte det 1-1 på Ramon Sanchez Pizjuan.

Det kan nok Real Madrid være mest fornøyd med. De har fem poeng ned til Sevilla, mens Barcelona nok må konsentrere seg om å blande seg inn i kampen om Champions League-plass.

To cornermål

Barcelona var det mest aktive laget fra start av, og skapte flere småfarligheter.

Plutselig våknet Sevilla til, og Rafa Mir satt ballen i mål alene med keeper. Men Barcelonas forsvarslinje var snorrett, og målet ble korrekt avblåst for offside.

Tok ledelsen med innøvd variant

Det ble ikke neste ball i nettet. Et hjørnespark på nærmeste stolpe ble ekspedert i mål av Papu Gomez på det om var en innøvd variant.

– Det er en fantastisk innøvd dødball, som Barcelona fullstendig på segna. Her er det Lopetegui og hans trenerteam virkelig tegnet og terper på feltet, utbrøt TV 2s kommentator Morten Langli.

– Du føler deg lurt, at du ikke har fullt med, at du ikke har gjort leksene dine, sier

Rett før pause skulle hjemmelaget få smake på egen medisin. Ronald Araujo raget høyest og stanget inn utligningen.

– Se den spensten. Headingen er vakkert nede ved stolpen. Det er rått. Det er kraft. Det er klasse, sa Langli.

Klarte ikke å dra fordel av utvising

Etter pause tok ingen av lagene noe særlig tak i kampen, og det bølget frem og tilbake.

Utlignet rett før pause

Det store øyeblikk var da Jules Koundé fikk det røde kortet etter 63 minutter. Det ødela Sevillas sjanse til å ta tak i kampen.

Barcelona tok mer over, men maktet ikke å skape det helt store trykket. Dermed ebbet det ut med poendeling.

Real Madrid topper fortsatt i LaLiga. Nå blir det e liten juleferie før neste serierunde starter med én kamp nyttårsaften, mens resten av kampene kommer 2. januar.