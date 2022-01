Buksa fra Bik Bok revnet tre ganger på kort tid: – Det er ganske sårt

– Jeg har alltid elsket å shoppe, men selv om jeg har elsket det så har det alltid vært litt sårt, fordi jeg har vært veldig bevisst på hvordan jeg ser ut, sier Lise Stabel Berg (24).

Et begrenset utvalg av plus size-klær i norske butikker har ført til at Lise stort sett handler i herreavdelingen eller på nettbutikker.

– Jeg skulle ønske jeg kunne gå på Zara med vennene mine og prøve klær sammen med dem. Ikke bare gå rundt som en mor, en far, eller ei bestemor som alltid står i et hjørne i butikken. Det er sånn jeg føler meg, sier hun.

Lise har store utfordringer med å finne klær som passer i butikkene til de største kleskjedene i Norge. Vanskeligst er det å finne ei bukse som passer.

Revnet hos fastlegen

Buksene Lise har brukt i senere tid er en modell fra Gina Tricot, en bukse fra Zizzi, og en modell fra Bik Bok. Sistnevnte var en stor overraskelse for Lise at faktisk passet.

– Jeg fikk et tips fra ei venninne om den nye re-lanseringen til Bik Bok. Jeg var i godt humør den dagen, og tenkte jeg skulle gi det et forsøk. Buksa passet, utrolig nok, og jeg ble imponert over Bik Bok som hadde laget bukser i større størrelser, sier hun.

Men den gode følelsen varer ikke lenge. For bare tre uker etter at Lise kjøper buksa, så ryker den.

– Første gang den revnet var hos fastlegen. Jeg skulle bare reise meg, da jeg hørte lyden. Jeg kjenner den lyden så godt, og jeg blir like skuffet hver gang. Min første tanke var, måtte dette skje igjen?

Under tv-opptaket skjer det nok en gang, se Lises reaksjon i videoen øverst i saken.

Sårt

Lise drar til Bik Bok for å levere buksa som har revnet midt i stoffet. Butikkmedarbeideren forteller at det er en produksjonsfeil, og Lise får en ny bukse gratis. Men det tar ikke lang tid før problemet gjentar seg.

– Jeg var på vei til skolen, og skulle dra på meg buksa før jeg skulle løpe ut døra. Det gikk ikke. For en som har problemer med klær er det ganske sårt at buksa revner, sier hun.

Blir provosert

I høst kom Bik Bok med en re-lansering av buksemerket Never Denim. Her promoterte de jeans i større størrelser, og kom med offentlige lovnader om at «jenter nå kan komme og finne akkurat den størrelsen de vil ha», og at alle jenter skulle få godfølelsen i prøverommet hos dem.

Buksene deres går nå opp til 36 tommer, som tilsvarer en XL.

I en panelundersøkelse TV 2 hjelper deg har gjennomført, kartlegger fire plus-size kvinner tilbudet i seks store kleskjeder i Norge.

Se hele programmet på TV 2 Play nå!

KARTLEGGER UTVALGET: Flere butikker lover at de har klær som passer alle. TV 2 hjelper deg sender fire kvinner ut i butikkene for å sjekke om dette stemmer. Foto: Jan Kenneth Bråten

Hos Bik Bok var det kun Lise som fikk på seg en av kleskjedens bukser. Carina Elisabeth Carlsen, bak Instagram-kontoen «Fet, men fattet», er en av deltakerne i panelundersøkelsen. Hun reagerer på måten Bik Bok markedsfører seg på.

– Sånn som det er i dag så er det de som provoserer meg mest. De kan godt si de har bukser til flere, men de har ikke bukser til alle. De kan ikke si det, sier hun.

– Legger oss flate

To måneder og to revnede bukser senere, møter vi Lise i hennes kollektiv i Kristiansand. Hun viser oss buksa fra Bik Bok, som heter Peachy high.

– Nå har jeg hatt denne i tre uker, så den holder på å slå rekorden. Jeg har et veddemål med meg selv om hvor lenge den kommer til å vare.

Og Lise får rett. Midt under intervjuet skal hun endre sittestilling, noe som gjør at buksa igjen revner.

– Er det mulig? Det er det jeg mener. De blir slitt mellom lårene, og så ryker de. Jeg har mest lyst til å le, men jeg blir jo også lei meg.

Lise tar med seg den ødelagte buksa i møtet med Bik Bok. Kleskjeden beklager opplevelsen Lise har hatt, og tar med seg buksa for å undersøke hva som kan ha skjedd.

VURDERER EGNE STØRRELSER: Julie Bragli Eckhardt i Bik Bok forteller at kleskjeden vil undersøke egne størrelser, for å sikre at en 36 tommer er en 36 i henhold til europeisk standard. Foto: Ingvill Sunnby

– Vi har ikke registrert klager på buksemodellen tidligere, men er i gang med å gjøre tester. Vi kommer til å følge opp Lise med et svar når det foreligger, sier talsperson for Bik Bok, Julie Bragli Eckhardt.

Når det gjelder Bik Boks lovnad om at alle jenter nå skal kunne finne bukser i sin størrelse, spør Lise hvem «alle» er.

– Vi har størrelser opp til 36 tommer, og det er det spennet vi kan tilby. Der må vi bare legge oss helt flate og si at vi ikke kan forsvare bruken av det ordet. Vi håper at alle får en god følelse når de kommer til Bik Bok, men vi har ikke noe til absolutt alle, innrømmer Eckhardt.