Da Lise Gro kom til seg selv, var livet lagt i ruiner – nå har hun fått delvis medhold fra staten

Lise Gro Flakstad (57) hadde alt. Mann, tre barn, et hus på stranda i Tønsberg og en jobb hun elsket.

I dag eier hun ingenting og er utføretrygdet.

Det hele startet i 2006. Da var Lise 42 år gammel, og hun begynte å merke skjelvinger og stivhet i kroppen. På dette tidspunktet var den yngste datteren hennes bare ett år gammel, og hun slet med å holde følge med henne.

Legen konstaterte at hun hadde Parkinson sykdom, en diagnose det er uvanlig å få i så ung alder. Hun prøvde forskjellige typer medisiner for å lindre plagene, og endte etter hvert opp med en type medisin som heter dopaminagonister.

– Medisinene hjalp ikke, så legen økte dosen. Jeg ble ikke så mye bedre, så dosen ble økt ytterligere, sier hun.

Da dosen ble høy nok, følte hun seg bedre. Samtidig var det da rare ting gradvis begynte å skje.

Sa opp jobben

Over natten var ikke Lise til å kjenne igjen. Hun sa opp jobben som sosiallærer på impuls.

Hun begynte å spille pengespill, noe hun tidligere hadde vært motstander av. Hun satt kveld ut og kveld inn i kjelleren og spilte. Pengene gikk raskt ut, euro og norske kroner.

– Jeg satte inn penger i spill fra hele verden, jeg snakket tysk og fransk på nett, selv om jeg ikke kan tysk og fransk. Jeg var på toppen av verden, og det føltes bra, sier hun.

Det gikk hundretusener av kroner til spillingen, så flere millioner, og hun tok opp forbrukslån for å finansiere det uten å tenke på konsekvensene.

Det ble tydelig for alle at Lise var ute av kontroll. Hun trakk seg vekk fra dem hun var glad i, og gjorde mange ting som såret hennes nærmeste dypt.

– Det er veldig vanskelig å forklare, det var som at jeg ikke var meg, at jeg ikke hadde kontroll over handlingene mine. Folk rundt meg trodde jo det var sykdommen som gjorde dette, men så var det medisinene, sier hun i ettertid.

MEDISIN: Her holder Lise frem medisinen som forandret livet hennes - til det verre. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Året etter at hun begynte på medisinene, mistenkte legen at hun hadde fått en impulskontroll-forstyrrelse, en vanlig bivirkning av medisinen.

– Dette var ikke jeg blitt opplyst om på forhånd, så jeg visste ikke hva det var. Da jeg fikk spørsmål om det, svarte jeg at jeg hadde kontroll, for jeg ble jo en luring av de medisinene. Jeg klarte å skjule det, sier hun.

Først i 2012 var det tomt for penger. Det var ikke noe til regninger. Hun ble konfrontert med den nye måten å være med på, men nektet å gjøre noe. Huset måtte selges, og ekteskapet skrantet.

I 2014 kom vendepunktet. Datteren skulle opereres, og Lise syntes datteren krevde for mye oppmerksomhet rundt dette. Da skjønte hun at noe var galt.

– Når jeg ikke klarte være empatisk overfor min egen datter, da skjønte jeg at noe måtte forandres. Jeg sluttet på medisinene på dagen, og merket jeg endret meg tilbake til meg selv igjen. Og da var det jo som om jeg våknet opp til et mareritt, sier hun.

Hun hadde ikke noe sted å bo, og satt med milliongjeld.

– Mat fikk jeg ved å lete i kontainere, sier hun.

Vant fram

TV 2 har tidligere fortalt historien om Lise, og om Bjørn Erik Kristiansen, som begge har opplevd de dramatiske konsekvensene bivirkningene av medisinene kan ha.

I januar i år kunne TV 2 fortelle at til tross for at Norsk Pasientskadeerstaning slår fast at de skulle vært opplyst og fulgt opp for de potensielt alvorlige bivirkningene, så hadde de ikke krav på erstatning for de voldsomme økonomiske tapene.

Erstatningen fra staten ble satt til 0 kroner.

Nå har dette endret seg.

HÅPEFULL: Lise kan gå noe mer håpefull inn i julen 2021, enn året før. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg har fått medhold, forteller Lise glad.

– Men det er bare delvis. Av det erstatningskravet advokaten min fremsatte, har jeg kun fått i underkant av en tredjedel. Alt jeg en gang hadde, er jo borte, sier hun.

Da Parkinson-medisinen Lise fikk kom på det norske markedet på 2000-tallet, trodde man at svært, svært få fikk bivirkninger som påvirker impulskontrollen. Dopaminagonister finnes i forskjellige former, med forskjellige produsenter.

Ny norsk forskning, gjennomført ved Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB) i Stavanger, viser at så mange som 30 prosent av de som tar disse medisinene får en impulskontrollforstyrrelse i en eller annen form.

En impulskontroll-forstyrrelse kan blant annet gi spillegalskap, hyperseksualitet, kjøpegalskap og stort, ukontrollert matinntak.

Nå har staten erkjent at det økonomiske tapet til Lise kom av at hun ikke fikk god nok informasjon om bivirkningene, ei heller tett nok oppfølging. Altså at hun ble feilbehandlet.

– Jeg kjenner til så mange som har fått ødelagt livene sine på grunn av dette. Mange tør ikke snakke om det, for det er så skambelagte temaer. Det er helt forferdelig. Derfor er det fantastisk at vi får medhold i at det økonomiske tapet faktisk kommer av feilbehandlingen. Likevel er vi ikke ferdig enda, sier Lise.

I retten

Lise tar nemlig saken videre til retten, der hun vil møte Helseklage, Norsk pasientskadeerstatnings klageorgan.

Advokat Janne Larsen representerer Lise i saken.

– Lise har fått en erstatning som direkte kan knyttes til gambling på nettet. Det er første gang i historien at et forvaltningsorgan dekker denne type økonomiske tap, sier hun til TV 2.

ADVOKAT: Advokat Janne Larsen bistår Lise i saken. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Larsen sier saken er en viktig pilotsak som vil komme mange andre i samme situasjon til gode. Likevel mener hun det Lise har fått ikke er tilstrekkelig, og at det derfor er viktig å ta saken videre.

– Lises tap er imidlertid betydelig større enn det nemnda har tilkjent, både økonomisk, familiært og sosialt. Skadelidte har etter norsk erstatningsrett krav på full erstatning, det vil si at de skal settes i samme stilling som om skaden ikke hadde skjedd, så godt det lar seg gjøre, sier hun.

Larsen reagerer også på at ventetiden for hele prosessen har vært svært lang. Dette reagerer også Lise på.

Fakta: Så lang tid tok det å få delvis medhold Lise meldte saken sin til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i 2016 - avslag i NPE 05.09.17

Klaget til Helseklage - medhold i nemnda på at det var skjedd en svikt i behandlingen 28.05.20

Saken sendt tilbake til NPE for utmåling av erstatning

NPE kommer med utmålingsvedtak 29.11.20 – kr 25 000 i dekning av utgifter

Klaget til nemnda- nemnda fatter delvis medhold 29.10.21 – (dette er prioritert behandling- varslet om minst 20 mnd. saksbehandlingstid.)

Søksmål tas ut i 2022

– Det har vært en kamp å stå i, bekrefter Lise.

– Det er en kamp fortsatt, men nå som jeg har fått delvis medhold, øyner jeg håp. Jeg har fortsatt ingenting, men jeg har fått betalt ned gjeld, og er glad for det. Samtidig er det jo forferdelig at vi har et system som gjør at man må stå på å i mange år for å få det man har rett på, sier hun.

Jubler for presedens

I Parkinsonforbundet har de fulgt spent med på Lises sak.

– Dette er den første saken hvor en person med Parkinson har fått medhold! Det er svært gledelig og av stor betydning at Lise nå har fått gjennomslag for sin sak i klageinstansen, og at det er slått fast at hun faktisk fikk mangelfull og for dårlig informasjon fra helsevesenet, sier generalsekretær Britt Inger Skaanes i Parkinsonforbundet.

De har de siste årene forsøkt å rette så stor oppmerksomhet som mulig til impulskontrollforstyrrelse som bivirkning av medisinene.

– Vi håper Lise Gro-saken nå vil kunne danne presedens for tilsvarende fremtidige saker. Det er fortsatt mange fortvilte mennesker med Parkinsons sykdom der ute som har opplevd økonomisk ruin, som en følge av å ha utviklet impulskontrollforstyrrelser ved bruk av dopaminagonister, nettopp fordi helsevesenets informasjonskrav ikke er oppfylt, sier hun.

Likevel håper Parkinsonforbundet at bevisstheten stadig blir større, og at dette vil føre til at det ikke går like galt med pasienter i fremtiden.

– Det er utrolig viktig at det ikke skjer informasjonssvikt, og at de sikres å få den informasjonen de har krav på, når de trenger det. Med en så hyppig bivirkning burde det også være en selvfølgelighet med tett oppfølging, som ved andre forventede alvorlige bivirkninger. Impulskontrollforstyrrelser kan være vanskelige å avdekke, sier hun.

Endrer praksis

Helseklage har aldri tidligere gitt medhold i saker som går på bivirkninger etter dopaminagonister. Nå har de snudd – og ny forskning har mye med saken å gjøre.

– Ettersom impulskontrollforstyrrelser er velkjente og alvorlige bivirkninger ved bruk av dopaminagonister, la Pasientskadenemnda til grunn at dette er bivirkninger som pasienten burde informeres om. På den bakgrunn fant nemnda at det forelå erstatningsansvar som følge av informasjonssvikt, sier Liv Sørevik, avdelingsdirektør for pasientskadeerstatning i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Det har dermed skjedd en praksisendring i disse sakene i Pasientskadenemnda, i lys av nyere studier på dette området.

– At Pasientskadenemnda gir medhold i slike saker betyr at det kan åpnes opp for dekning også i andre pasientskadesaker hvor behandlende lege ikke har informert om bivirkningene. Samtidig innebærer ikke dette at erstatningssøker har krav på erstatning for ethvert økonomisk tap. Det må gjøres konkrete vurderinger i hver enkelt sak, sier hun.

– Hva er årsaken til at Lise Gro bare får dekket en liten del av det hun har tapt?

– Nemnda gjør en vurdering av om kravet har en direkte og nær sammenheng med behandlingsskaden. I denne saken fikk hun delvis medhold fordi nemnda fant at hun har rett på erstatning for deler av kravet, men ikke alle postene.

På spørsmålet om hvorfor ventetiden er så lang, har Helseklage forståelse for at den lange ventetiden er frustrerende.

– Vi behandler klagesakene så raskt som mulig. Saksbehandlingen varierer etter sakens kompleksitet og klagetema, sier Sørevik.