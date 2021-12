Slår alarm om strømprisene de neste månedene: – Man tror ikke det man ser

Tall fra strømbørsen Nord Pool viser at Sør-Norge onsdag får en snittpris for strøm på 2,61 kroner per kilowattime (kWh). På det høyeste blir prisen 4,72 kroner.

Mandag ble det satt rekord med en snittpris i Sør-Norge på 3,11 kroner per kWh. Tirsdag ble det satt nok en rekord, med en snittpris i Sør-Norge på 3,95 kroner per kWh.

– I dag har vi en ekstrem situasjon, med et kraftmarked i Norden og Europa som er under et ekstremt press, sier strømekspert og redaktør i Montel, Gert Ove Mollestad.

– Eksepsjonelt

Redaktøren forklarer at de høye strømprisene skyldes en kombinasjon av en rekke faktorer.

– Norge har lite vann i magasinene, gassprisene det siste året er femdoblet, Frankrike har store problemer med kjernekraften og Tyskland og Norden har lav vindkraftproduksjon, sier Mollestad, og fortsetter:

– I tillegg er det kaldt og dermed høyt forbruk. Kombinasjonen av alt dette kjører strømprisene opp til et nivå vi aldri har sett før. Det er helt uten sidestykke.

Markedet spår en gjennomsnittlig strømpris på over to kroner per kilowattime gjennom romjulen.

– Det er helt eksepsjonelt høyt. Januar ser dessverre ikke ut til å bli så veldig mye bedre, sier Mollestad.

– Absurd

Mollestad har undersøkt hva markedet tror strømprisene vil være i januar.

– Kraftmarkedets antagelse for hva strømprisene vil bli i januar har gått rett til værs, sier Mollestad, før han utdyper:

– I Tyskland er den ventede snittprisen i første kvartal av 2022 på over fire kroner per kilowattime. De tyske prisene pleier å være en målestokk for hvordan prisene i Sør-Norge vil bli. Der indikeres det nå altså over fire kroner gjennomsnittlig gjennom hele første kvartal. Hvis vi får kaldt vær og lite vind, er det fort nivået vi ser her i Norden også. Det er veldig dramatisk og alvorlig både for husholdninger og for industrien.

I Frankrike venter markedet en snittpris i februar på 8,60 kroner per kilowattime.

– Det er helt absurd. Du tror ikke det du sitter og ser på, sier Mollestad.

Strømprisene har skutt til værs de siste månedene. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Ingen trøst å hente

Redaktøren sier det som kan snu den dystre situasjonen er et ordentlig væromslag.

– Får vi en mild vinter med mye regn og vind, vil prisene falle betydelig. Men per i dag ligger det ikke an til at vi får det.

– Hvordan er dagens priser sett i et historisk perspektiv?

– De er helt utrolig høye. Man tror ikke det man sitter og ser på. Vi er så høyt over det som har vært normalt, og det ser ut som det skal vare hele vinteren.

Før våren melder sin ankomst, er det lite godt nytt i sikte.

– Det er dessverre ingen trøst å hente i kraftmarkedet. Det ser ut til at vi holder oss på dette rekordhøye nivået gjennom vinteren. I mars og april begynner prisene å falle, men de ligger fortsatt på over en krone per kWh, som historisk er helt utrolig høyt.

– Senk skuldrene

Det er bare noen dager igjen til julaften, og enkelte vil kanskje føle på at de må begrense julefeiringen for å kutte ned på strømregningen.

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Strømprisene er veldig høye, som har fått stor innvirkning på en rekke husholdninger. Jeg tror mange har hatt det tøft, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

– Samtidig tror jeg man akkurat i julen bør senke skuldrene og tenke at dette går fint. Du kan tenne julelysene, støvsuge før julemiddagen og steke juleribba med god samvittighet, for det er ikke der du skal spare penger. Det er heller ikke der det er så mye å hente, sier Olsen.

Med høy strømpris kan det koste noen tiere å steke juleribba. Lever du i en husholdning som har det veldig trangt økonomisk, mener Olsen det er andre grep du er nødt til å ta for å spare penger.

– Der du kan spare betydelig med penger på strøm er bevissthet rundt oppvarming av boligen, begrense bruk av varmtvann og velge riktig tidspunkt for lading av elbil. I det store og hele er det begrenset hvor mye mer du kan spare på strømmen uten at det går drastisk ut over livskvaliteten, sier Olsen.