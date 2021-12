Ble drapstruet etter krasjen som avgjorde Formel 1-VM

Williams-sjåfør Nicholas Latifi røper at han har fått mye hets etter Formel 1-finalen i et langt Twitter-innlegg.

Formel 1-fører Nicholas Latifi røpet tirsdag at han har fått drapstrusler etter sin rolle i den omstridte avslutningen av VM-sesongen.

Williams-føreren kjørte i veggen fem runder før mål i Abu Dhabis Grand Prix, og sikkerhetsbilen kom på banen. Det ga Max Verstappen sjansen til å kjøre i depot og bytte til nye dekk, som satte ham i stand til å kjøre forbi Lewis Hamilton og knipe VM-tittelen da løpet ble satt i gang igjen.

Uten Latifis uhell ville sannsynligvis Hamilton holdt unna og gått seirende ut av Formel 1-sesongen. Han lå sist i løpet og var langt unna tetkampen.

A message from me after the events of Abu Dhabi https://t.co/uYj7Ct6ANQ pic.twitter.com/eThFec8nAi — Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) December 21, 2021

Latifi skriver i en uttalelse gjengitt på Twitter at han var forberedt på hets, men at han likevel ble sjokkert over hvor ille den ble.

– Straks løpet var over, visste jeg hva som ventet i sosiale medier. Jeg følte at det ville være best å slette Instagram og Twitter på telefonen i noen dager, og det sier det meste om hvordan verden er blitt. Hatet som ble rettet mot meg overrasket meg ikke, men jeg ble likevel sjokkert over den ekstreme tonen i skjellsordene og til og med drapstruslene, skrev han.

– De eneste jeg skyldte en unnskyldning for at jeg ikke fullførte var mitt eget lag, og den ga jeg rett etter løpet. Resten av det som skjedde var utenfor min kontroll.

Mercedes-sjefen Toto Wolff var rasende etter hendelsenog hevdet at Hamilton ble «frastjålet» tittelen. Laget leverte inn en protest, men trakk den senere.

Max Verstappen vant sin førte VM-tittel.

