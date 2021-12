Trygler regjeringen om å oppheve skjenkestoppen

Tusenvis av ansatte i serveringsbransjen har blitt permittert som følger av skjenkestoppen. Nå ber Fellesforbundet og NHO om at regjeringen åpner for skjenking til klokken 22 fra januar.

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO og arbeidstakerorganisasjonen Fellesforbundet går nå sammen og ber regjeringen åpne for skjenking til klokken 22 fra januar. De mener avgjørelsen må tas før politikerne tar juleferie.

FRYKTER KONKURSER: Fagdirektør i NHO, Ole Michael Bjørndal mener konkursfaren øker jo lenger skjenkestoppen vedvarer. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Med lønnsstøtteordningen som gjelder nå, må du permittere alle eller ingen. Samtidig er markedet er sånn nå at du ikke kan ta alle tilbake når det er skjenkestopp, sier fagdirektør i NHO, Ole Michael Bjørndal.

– Så det å åpne for å kunne servere et par glass vin til maten, vil bety potensielt mange flere arbeidsplasser og permitterte tilbake, sier han.

– Ville hjulpet masse

Furset-gruppen, som eier 30 restauranter i Oslo, blant annet Grand Café og Ekeberg-restauranten, har permittert 350 ansatte.

HÅPEFULL: Gjøran Sæther, administrerende direktør i Furset-gruppen håper å kunne servere alkohol til maten fra første uken i januar. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Administrerende direktør Gjøran Sæther sier at regjeringens økning av lønnstaket til 40 000 kroner gjør situasjonen litt lettere økonomisk, men at de fortsatt ikke får regnskapet til å gå opp. Han er veldig fornøyd med at Fellesforbundet nå også ber om å avslutte skjenkestoppen etter nyttår.

– Sist gang vi hadde skjenking til 22, hadde vi godt med gjester. De går ut litt tidligere, men da rekker man fortsatt å spise et godt måltid og ta seg ett glass vin, så det vil hjelpe masse for oss for å komme i gang igjen, sier Sæther.

– Bør avgjøres før lille julaften

BER OM SVAR: Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet ber om at det kommer en avgjørelse før julaften. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fellesforbundet har vært forsiktige med å blande seg inn i smittevernbestemmelsene, men mener nå at regjeringen må treffe beslutningen før fristen for å trekke tilbake permitteringer og bli en del av lønnsstøtteordningen går ut, lille julaften.

– Vi tror at hvis vi hadde fått en dato for åpning litt tidlig på nyåret, så er det kanskje en del av serveringsnæringen som ville gjort det samme som hotellnæringen og kommet med gode nyheter, sier Clas Delp i Fellesforbundet.

Tror ikke skjenking vil øke smitten

Sæther tror at de kan hente tilbake alle 350 ansatte dersom beskjeden kommer raskt.

– Hvis vi kunne fått den beskjeden i morgen eller i overmorgen, så tror jeg det faktisk gjør at vi kan ta de ansatte tilbake. Det tror jeg hadde vært tidenes julegave og gitt tilbake til de ansatte, sier Sæther.

NHO og Sæther mener det vil være trygt å servere alkohol til gjester med de smittevernreglene som er.

– Vi syns det er ganske merkelig at et glass vin til maten skal ha noe med smittevern å gjøre. Det er ingen andre land i Europa som har samme ordning som i Norge, sier Sæther.

– Bransjen har meteren, bordservering og andre tiltak, og restaurantene har utrolig gode rutiner på dette. Så vi ser ikke at det skal bli smitteøkning ved at man også kan servere alkohol til maten, sier Bjørndal i NHO.

ENDRER IKKE: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil ikke endre på smitteverntiltakene før 14. januar. Foto: Martin Leigland / TV 2

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at de ikke vil endre på skjenkereglene før tiltakene skal revurderes 14. januar.

– Hvis presset på helsetjenesten avtar og smittetallene går ned, vil ikke vi holde på dette tiltaket lenger enn nødvendig. Men vi har sagt at det skal vare til 14 januar, og gjøre nye vurderinger, sier helseministeren.