Sædmysteriet

Nesten 40 år etter at et ektepar fikk fertilitetsbehandling på et sykehus i Oslo, fikk de en sjokkerende beskjed. Mannens sæd var også blitt brukt til å skape «Anders», som ble født av en psykisk syk kvinne de ikke kjente.

«Anders» er en helt vanlig mann på snart 40 år, født på et norsk sykehus på 1980-tallet.

«Anders» er ikke hans egentlig navn, men vi kaller ham det fordi han ønsker å være anonym. I voksen alder fikk han behov for å vite mer om sitt eget opphav, etter at begge foreldrene var gått bort.

Han startet med sykehusjournalene til sin psykisk syke mor.

Det ble starten på en lang jakt på svar om hvordan han ble til.

For i journalene stod det at faren til «Anders» er født steril. Hvem var da hans biologiske far?

Sporte opp slektning

Svaret på gåten starter kanskje en maidag i 1982.

KVINNEKLINIKK: Ekteparet fikk hjelp av en erfaren lege på kvinneklinikken til Ullevål sykehus. Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Da gikk et ektepar inn dørene i Josefines gate 30 i Oslo. Her lå det som på den tiden var kvinneklinikken til Ullevål sykehus.

Mannen og kona hadde lenge ønsket seg et barn, og nå skulle de få hjelp av det offentlige helsevesenet til å bli gravide.

Da paret ankom klinikken klokken 07.30, ble de møtt av en erfaren lege i døren. Han viste dem inn i det ærverdige bygget som ligger like ved Slottet. Kvinnen ble i løpet av kort tid inseminert med ektemannens sæd.

Mens paret var på klinikken, så de ingen sykepleiere eller andre pasienter. Det ble heller ikke ført noen journaler.

TV 2 har møtt paret, som ønsker å være anonyme. De forteller at forsøket på å bli gravid den 28. mai 1982 ikke lyktes. De husker det svært godt fordi kona alltid har ført en detaljert dagbok. Sidene i boken forteller detaljene om hva de gjorde akkurat den dagen.

Men det står ingenting som kan forklare det som skjer ni måneder senere.

KLINIKK: Inngangspartiet til Ullevål sykehus sin gamle kvinneklinikk. Her ble kvinner inseminert for å bli gravide. Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

PÅ SYKEHUSET: Det første bildet av «Anders» som nyfødt i 1983. Foto: Privat

Foreldrene dør

Deres tilknytning til «Anders» får de først vite om flere tiår senere, etter at han i 2008 begynner å nøste i sin egen fortid.

Moren til «Anders» var alvorlig psykisk syk og tok sitt eget liv etter flere innleggelser på psykiatrisk sykehus og gjentatte selvmordsforsøk.

«Anders», som var alenebarn, bodde med faren sin til han døde av et hjerteinfarkt i 2008.

GAMLEDAGER: «Anders» og den han lenge trodde var sin biologiske far sammen i en dyrepark. Foto: Privat

«Anders» hadde en indre uro som bare vokste. Det var det som fikk ham til å be om innsyn i morens sykehusjournaler. Noen uker senere lå det en grå konvolutt i postkassen.

– På den første siden jeg drar ut, på tredje linje, står det at min far er født steril. Det var mildt sagt et sjokk.

Informasjonen som stod skrevet svart på hvitt presset frem flere spørsmål.

– Først finner du ut at din mor har tatt livet sitt. Så finner du ut at din far ikke er din far. Da blir du litt nysgjerrig for å si det pent. Hva er dette for noe? Hva har egentlig skjedd her? spør «Anders».

Han hadde ikke lenger noen nær slekt som kunne gi svar. Et vennepar av foreldrene mente at han kanskje ble unnfanget på en ferie i Frankrike, noe «Anders» falt til ro med en stund.

FAMILIE: «Anders» på fanget til sin mor. Foto: Privat

– Venneparet visste at min far var steril. De tenkte at foreldrene mine mest sannsynlig hadde reist til Frankrike. Så jeg trodde jeg var halvt fransk, sier «Anders».

Rett før jul i 2020 satt han og kona og så på dokumentarserien «Norge bak fasaden» på TV 2. Episoden handlet om Øystein Tandberg som oppdaget ti halvsøsken gjennom en privat DNA-test.

Paret ble enige om at også «Anders» måtte finne ut mer som sine franske røtter, og han tok en DNA-test hos nettstedet My Heritage. En lørdag morgen tikket det inn en e-post med svar. Det var ingen franske røtter å spore.

Analysen viste nesten 30 prosent treff med en eldre norsk kvinne.

Før «Anders» rakk å gjøre noe som helst, fikk han en melding. Kvinnen han delte DNA med, hadde også fått melding om ham via databasen. De sendte meldinger frem og tilbake, og «Anders» fortalte at han var nysgjerrig på sitt eget opphav og på koblingen mellom de to.

Siden begge oppholdt seg på Østlandet, ble de enige om å møtes. For «Anders» var ett spørsmål viktigere enn alle andre:

– Hvordan har jeg egentlig blitt til?

Et DNA-treff på 30 prosent er mye. Det betyr at han og kvinnen er i nær slekt. Men hvor nær?

TV 2s reportere Janne Amble og Kadafi Zaman intervjuer «Anders». Foto: Nico Sollie / TV 2

– Jeg snakket mer og mer med det jeg trodde kunne være min tante. Det virket ulogisk at det skulle være min søster, på grunn av aldersforskjellen. Da sto vi igjen med eventuelle brødre av henne som aktuelle kandidater. Da ble selvfølgelig utroskap et spørsmål. Hadde min mor hatt et forhold til en av hennes brødre?

«Anders» landet til slutt på at en av kvinnens brødre måtte være den mest aktuelle kandidaten. Om dette virkelig var «Anders» biologiske far, fantes det bare én måte å få svar på.

– Hvordan ta kontakt med en person man tror er sin biologiske far?, undret «Anders».

BABY: «Anders» som baby. Foto: Privat

Etter å ha gått noen runder med seg selv, sendte han en melding. Like etter fikk han svar. De utvekslet flere meldinger, men det tok tid før begge kom over sjokket.

Første møte

«Anders» hadde en rekke uavklarte spørsmål den dagen han dro for å møte mannen som trolig var hans biologiske far.

Det er jo såpass absurd at man blir nummen. Det vil gå lang tid før jeg kan prosessere og føle noe skikkelig rundt det møtet «Anders»

Da «Anders» banket på døren, var det mannens kone som åpnet. Hun reagerte umiddelbart.

– «Jeg ser det» var det første hun sa, forteller Anders.

Hun mente å kunne se klare likhetstrekk med ektemannens trekk.

Dagboken

Ekteparet som satt rett overfor «Anders» den dagen, var det samme ekteparet som var i Josefines gate for å få hjelp til å bli gravide i 1982.

Nå mintes de igjen hvordan den tomme klinikken, uten journaler og sykepleiere, hadde virket noe pussig.

Hva skjedde egentlig med sædprøven mannen ga fra seg?

Og hvordan havnet den tilsynelatende hos den psykisk syke moren til «Anders»?

For ni måneder senere ble «Anders» født, uten at paret visste noe som helst.

DETALJRIKE: Dagbøkene til kvinnen som fikk behandling på Kvinneklinikken i Josefines gate. Foto: Privat

Ekteparet forteller at de aldri har møtt moren til «Anders». Den detaljerte dagboken forteller også at de to bare var på klinikken og i Oslo noen timer denne dagen.



De forstår ikke hvordan «Anders» sin mor har blitt befruktet med ektemannens sæd og hvor det kan ha skjedd

Aldri donert

Ullevål sykehus hadde den gang ingen formell behandling med inseminering av kvinner. Ekteparet ble heller aldri spurt om å donere sæd.

Kan helsepersonell ved klinikken likevel ha brukt restene etter ekteparets inseminasjon til å befrukte «Anders» sin mor?

I dag sier ekteparet at det hele er helt uvirkelig og uforståelig. Det er tatt en utvidet DNA-test som med sikkerhet bekrefter at mannen og «Anders» er far og sønn.

Når sannheten gikk opp for oss, føler vi oss grovt misbrukt. Nå i ettertid skjønner vi at det har foregått ting som ikke tåler å bli fortalt. Ekteparet

I dag ønsker ekteparet at de som vet noe, forteller om det som foregikk. De gjennomførte til sammen tre forsøk på å bli gravide på klinikken.

– Vi ønsker å vite hvor utbredt dette var. Det kaster en skygge over livet vårt at det kan være flere barn der ute, sier de til TV 2.

Hemmelig inseminasjon av kvinner

TV 2 har snakket med den pensjonerte fertilitetseksperten Øystein Magnus. Han jobbet aldri ved Ullevål sykehus og kjenner derfor ikke til denne konkrete historien.

Han forteller likevel at det var en helt annen kultur rundt fertilitetsbehandling på den tiden.

Det var ingen lovregulering, så det var opp til den enkelte leges etikk. Øystein Magnus, pensjonert lege

– Det er eksempler på leger med privat praksis som inseminerte pasienter med egen sæd. Det har vært godt kjent i miljøet, sier Magnus.

EKSPERT: Pensjonert lege Øystein Magnus. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Den pensjonerte legen mener det er lite sannsynlig at det finnes noen form for dokumentasjon rundt hva som skjedde da «Anders» ble unfanget.

Han har gjennom flere år deltatt i debatten om bruken av anonym sæddonor og er opptatt av at barn skal ha en mulighet til å kjenne sitt eget opphav.

Selv om han er den eneste legen som i dag offentlig setter ord på praksisen han og andre kolleger stod for, er han tydelig på hva som veier tyngst.

– Det er helt sentralt for et menneske å kunne vite noe om sine røtter. Selv om mange kanskje mener at praksisen den gang ikke tåler dagens lys, så har jeg landet på at hensynet til disse barna må veie tyngst.

Gjennom sitt nettverk av pensjonerte leger hevder Øystein Magnus å ha fått bekreftet at kvinner ble inseminert ved klinikken i Josefines gate. Omfanget er det ingen som kjenner til, og det ble heller aldri skrevet journaler.

En lek med liv

For «Anders» har spørsmålene rundt hvordan han ble til, ført til et kaos av følelser. Han forstår godt at folk kan få problemer etter slike oppdagelser. Han forteller at det har vært en voldsom belastning.

– Hva skal man føle i en slik situasjon? Hva er normalt? Hva er fasiten? Det går ikke an å google seg fremt til noe slikt. Man må jo prøve å finne det ut for seg selv. Akkurat nå er jeg den eneste personen i verden som vet hvordan det er å føle på det.

HVA SKJEDDE HER?: «Anders» er tilbake ved bygget der han trolig ble unnfanget for snart 40 år siden. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Jeg føler at de lekte med liv, avslutter han.

Ikke funnet journaler

TV 2 har i flere omganger forsøkt å få et intervju med Oslo universitetssykehus (OUS), som drev klinikken i Josefines gate, uten å lykkes.

All kommunikasjon har derfor vært skriftlig. Kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer skrive i en e-post at saken dreier seg om forhold som ligger langt tilbake i tid, og at den daværende ansvarlige legen ved klinikken ikke lever og kan redegjøre for saken.

–Oslo universitetssykehus er bundet av taushetsplikt og kan derfor ikke kommentere konkrete opplysninger i denne saken, skriver Bayer.

Han peker også på at det er flere involverte aktører i saken som kan ha ulike ønsker.

– Og hvis avklaring er et mål, så skal det ikke skje i media med mindre alle involverte samtykker. Vi er også bundet av et moralsk ansvar overfor en avdød lege, som ikke lenger kan forsvare sine handlinger, heter det i e-posten.

Bayer skriver at det ikke er funnet journaler fra kvinneklinikken «vedrørende fertilitetsbehandling av N. N sin mor».

–Det er således uansett ikke mulig for sykehuset å uttale seg om når og hvordan hun ble gravid. Sykehuset kjenner heller ikke identiteten til det anonyme ekteparet som skal ha vært til fertilitetsbehandling på kvinneklinikken.

Ullevål sykehus i Oslo er en avdeling ved Oslo universitetssykehus. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Har ikke kapasitet

Sykehuset mener det er umulig å vite hva som har skjedd i saken for 40 år siden.

– Det kan av flere ting blant annet like gjerne dreie seg om en beklagelig prøveforveksling som at det er brukt sæd uten samtykke. Men skulle det være benyttet sæd uten samtykke og informasjon, så er det selvsagt sterkt å beklage, skriver Bayer.

TV 2 har opplyst om at ekteparet som ønsker svar på hva som har skjedd, er villige til å oppheve taushetsplikten slik at OUS kan kommentere deres opplysninger. Da fikk vi ny e-post:

– Vi har vurdert denne bredt og på nytt, men saken er komplisert og krever forberedelser, samtykker og juridiske avklaringer om journalinnsyn m.m. Dette er så arbeidskrevende at vi må svare at det rett og slett ikke er forsvarlig å bruke så mye tid og ressurser på nå, i lys av pandemisituasjonen vi står i. Jeg ber om TV 2s forståelse for det.

