Tidligere innvandringsminister kastes ut av Folketinget

Danmarks tidligere innvandringsminister Inger Støjberg kastes ut av Folketinget. Et stort flertall sa seg enig i at hun ikke lenger er plassen verdig.

Bakgrunnen for at Støjberg mister plassen i den danske nasjonalforsamlingen, er at hun i forrige uke ble dømt til 60 dagers fengsel i en riksrettssak.

48-åringen ble funnet skyldig i å ha gitt en ulovlig instruks om at asylsøkere som ankom landet som et par, skulle holdes atskilt hvis den yngste var under 18 år.

Partiveteran

Støjberg har vært medlem av Folketinget i 20 år og hun har sittet i flere regjeringer for det konservative partiet Venstre.

Tidligere i år meldte hun seg ut av Venstre, som hun inntil i fjor også var nestleder i.

Beslutningen om å kaste henne ut av den danske nasjonalforsamlingen ble tatt etter fire timers debatt.

Avstemningen var udramatisk og samtlige partier, med unntak av Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, stemte for at hun skulle miste plassen.

Forsøkte å beskytte

Straks tirsdagens avstemning var avsluttet, ble Støjberg bedt om å forlate salen og ble erstattet av en vararepresentant.

– Jeg vil heller stemmes ut av mine kollegaer her i Folketinget fordi jeg har forsøkt å beskytte noen jenter, enn å bli stemt ut av det danske folk fordi jeg har vendt det blinde øyet til, sa hun i sin første kommentar.

Støjberg mister nå også lønnen som folketingspolitiker, og det kan samtidig avgjøre om hun får mulighet til å sone fengselsdommen med fotlenke.

I utgangspunktet er det bare domfelte som er i jobb eller under utdanning som får sone med fotlenke i egen bolig i Danmark.

Ble holdt atskilt

Som følge av Støjbergs instruks ble 23 asylsøker-par holdt atskilt etter ankomst til Danmark. I de fleste tilfellene var aldersforskjellen liten.

I sju tilfeller ble det meldt om asylsøkere som fikk selvmordstanker eller forsøkte å ta livet sitt etter atskillelsen.

Støjberg har argumentert med at instruksen skulle bidra i kampen mot tvangsekteskap og barneekteskap.

– Jeg blir straffet for å forsøke å hjelpe jentene, skrev hun i sosiale medier etter riksrettsdommen.

I løpet av de siste hundre årene har det bare vært én annen riksrettssak i Danmark. Siden 1953 er kun fire andre politikere kastet ut av Folketinget.