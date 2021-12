Må betale 6,5 milliarder i skilsmissoppgjør

Tirsdag beordret den britiske domstolen herskeren av Dubai, til å betale sin ekskone og deres barn rundt 554 millioner pund. Dette tilsvarer rundt 6,5 milliarder norske kroner. Skilsmisseoppgjøret omtales som et av de dyreste noensinne i britisk historie.

Storbritannias høyesterett tilkjente et engangsoppgjør på 251,5 millioner pund til prinsesse Haya Bint al-Hussein, som er datteren til den avdøde kong Hussein av Jordan.

Avhenger av hvor lenge de lever

Sjeik Mohammed er en av verdens rikeste menn. Han er både visepresident og statsminister i De Forente Arabiske Emirater.

I tillegg til engangsoppgjøret til sin ekskone, må sjeik Mohammed også foreta løpende betalinger til deres to barn, Al Jalila (14) og Zayed (9), med en bankgaranti på 290 millioner pund i bunn.

Det totale beløpet barna mottar avhenger av blant annet hvor lenge de lever, og om de velger å forsone seg med faren. Forliket inkluderer 11 millioner pund i året for å dekke sikkerhetskostnader for prinsesse Haya og barna, så lenge de er mindreårige.

Beordret tvungen retur av sine døtre

Herunder finner vi også budsjett for ferier, lønn og overnatting for både en sykepleier og en barnepike, pansrede kjøretøy til familien, og kostnader til vedlikehold av ponnier og kjæledyr.

I 2019 flyktet Haya med sine to barn til Storbritannia. Her søkte hun varetekt for seg selv og barna gjennom britiske domstoler. Prinsessen, som er datteren til avdøde kong Hussein av Jordan, sa den gang at hun var redd for mannen sin, som skal ha beordret to av døtrene sine tvungen retur til Gulf-emiratet.

Prinsesse Haya er den yngste av Sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoums seks koner. Hun er utdannet innenfor filosofi, politikk og økonomi ved Oxford University, i tillegg til å være en engasjert rytter som blant annet konkurrerte i sprangridning for Jordan under OL i Sydney i 2000.