BMW M3 Competition xDrive og i4 M50 xDrive har mye til felles. Begge har over 500 hestekrefter, fire dører, fem seter, samme plattform og nesten likt karosseri. Begge gjør 0-100 km/t på under fire sekunder og begge er M-biler.

Men i4 M50 xDrive er elektrisk – med de fordelene det gir i forhold til avgifter. Og det er ikke små utslag det er snakk om, når den sammenlignes med M3 Competition xDrive.

Sistnevnte er altså en fullverdig M-bil. Den har bensinmotor i form av en 3-liters rekkesekser på 510 hestekrefter. Pris? Fra 1,25 millioner kroner.

El-utgaven på sin side starter på langt mer overkommelige 579.000 kroner.

Brennkjapp

i4 M50 er ikke en fullverdig M-modell. Men den er like rask som M3 Competition – altså M3 med bakhjulsdrift. 0-100 km/t tar kun 3,9 sekunder.

Nå tilbys for første gang M3 med firehjulsdrift. M3 Competition xDrive sparker unna 0-100 km/t på særdeles hissige 3,5 sekunder.

I tillegg er dette altså en fullblods M-bil – med åttretrinns M Steptronic girkasse, kan leveres med M Performance-eksosanlegg og høyt utviklede teknologier avledet fra motorsport, for eksempel det M-spesifikke drivverket med aktiv M-differensial og spesielt utviklet understell.

BMWs råeste – enkelt og greit!

M50 xDrive er en Gran Coupe. Det betyr stor bakluke og litt mer coupeaktig karosseri.

Ingen sinke

Nå skal det sies at M50 også har en del M-deler å by på. Blant annet et adaptivt M-understell, sportsstyring og M-bremser.

Vi har kjørt begge bilene. M3 Competition xDrive bare på vinterføre. Men her kommer en brannfakkel: På rette strekninger føles i4 M50 enda piggere enn modellen med fire eksosrør plantet i diffusoren. Det virker som om firehjulsdrift-systemet er mer effektivt til å plante kreftene i bakken. I tillegg har du selvsagt all effekten umiddelbart når du trykker gasspedalen til bunns. Ingen forsinkelse.

Ulike dekktyper kan selvsagt også spille inn, her. Vi tipper launch control på sommerdekk og varm asfalt er rimelig brutalt i M3en.

Uansett. M50 xDrive – med Power Boost og sine 544 hestekrefter – er ganske enkelt lynende kjapp!

M3 er en sedan – og Competition-utgaven med xDrive koster fra 1,25 millioner kroner.

Riktig oppsett – da smeller det!

M3 Competition xDrive på sin side, er brutal når den stilles opp i "riktig" modus. Det betyr at du setter både girkasse og drivlinje i Sport. Da kommer girskiftene som perler på en snor og slynger deg framover. De er dessuten akkompagnert av et frekt "poff". Faktisk den kuleste girskifte-lyden vi har hørt.



Men den trenger altså å finne riktig gir, før du har all effekten med deg.

Til gjengjeld har du en mye mer involverende kjøreopplevelse, fra lyd til girskifte og en hekk som virker mer rampete.

Adrenalinet melder seg raskere på M3-en.

Nå skal det sies at du kan slå av antispinn-systemet i i4 M50, og virkelig leke deg på vinterføret med denne, også. Helt uten at du vekker naboene ...

Dette er to av de heftigste bilene du kan kjøpe

I svingene

Vi har dessverre ikke kjørt begge bilene på bane. Ennå. Der mistenker vi at M3 vil knipe seieren – men ikke med så mye margin som man skulle forvente.

For M50 har vist seg å være riktig så kapabel i svingene. Vi ble mektig imponert over hvor godt man har klart å skjule vekten, da vi testet den på svingete veier i Tyskland, og senere på norske vinterveier.

Likevel. De fysiske lovene griper inn på et tidspunkt, når det er snakk om 435 kilos forskjell, slik det er her. I M3s favør.

Setene i M3 Competition er imidlertid de beste på markedet – både å se på og sitte i. De gir fantastisk støtte.

Mens i4 på sin side byr på det nye infotainmentsystemet – med den buede "dobbeltskjermen" på toppen av dashbordet.

Topp 5: Dette velger nordmenn når vi skal ha bruktbil

Hekken på M3en er langt råere enn på i4 M50. Det er noe med en kraftig diffusor og fire eksosrør ...

Men egentlig ...

Nå har du kanskje irritert deg litt, fordi vi sammenligner M3 og M50 – når du tenker at en mer relevant sammenligning egentlig ville være M50 xDrive Gran Coupe og M440i xDrive Gran Coupe. Altså nøyaktig samme karosseri – og to ikke fullverdige M-biler.

Men M50 er altså så rask og kapabel, at det blir rått parti. Elbilen er nesten ett sekund raskere fra 0-100 km/t – og har 136 hestekrefter mer. Det merkes.

At vi lar den måle krefter mot M3 er rett og slett et stort kompliment til M50 – og ikke minst, en sterk indikasjon på hvor mye bil du faktisk får for pengene. Ikke så rart at norske kunder flokker seg rundt akkurat den.

Er det slik at skal du kjøre raskest på bane, elsker lyd og vil kjenne følelsen av å skifte gir, da er det likevel bensinmotor og eksosanlegg som er løsningen. Men det koster flesk ...

Stolene i Competition-utgaven er både nydelig å se på og byr på fantastisk støtte. Merk også M-rattet – med de røde hurtigmenyknappene som er programmerbare.

M50 har det nye infotainmentsystemet – med en stor buet skjerm.

Video: Se vår test av nye M4 Competition – som også møter forgjengeren:

