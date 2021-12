Historisk fødsel i dyrepark

Mamma Njiri (9) og pappa Zimba (13) har blitt foreldre til den lille hvit nesehornkalven i Suffolk dyrepark. Fødselen blir hyllet som et lite mirakel.

Neshorn verden over er klassifisert som kritisk truet av WWF, som betyr at arten har en ekstrem høy risiko for å dø ut.

Det finnes rundt 18 000 sørlig hvitt neshorn igjen i verden, som et resultat av mer en et århundre med beskyttelse av neshornene og god naturforvaltning. Alle holder til i beskyttede områder.

Med sine 18 000 individer er sørlig hvitt neshorn kategorisert som nært truet av WWF.

Nå melder den engelske dyreparken Suffolk dyrepark på sin Facebook side at at det er født en liten neshornkalv.

Dette er første gang en neshornkalv er født i en dyrepark.

MIRAKEL: Den lille kalven blir omtalt som et mirakel Foto: Zoological Society of East Anglia

– Et mirakel

Lederen for levende dyr ved parken, Greame Williamson, kaller fødselen for et mirakel.

– Fødselen til denne kalven er virkelig et lite mirakel, sa Williamson.

Han opplyser at både Njiri og kalven har det bra. Både mor og kalv blir nå nøye overvåket. Neshorn innhegningen er for tiden stengt for å gi ro til den lille familien på tre.

De opplyser at når kalven har blitt introdusert til de andre neshornene i parken, vil de igjen åpne innhegningen.

Kalven har ikke fått et navn og det er enda ikke klart om det er en gutt eller jente.

FRISK: Kalven og mor har det veldig bra etter fødsel Foto: Zoological Society of East Anglia

Avlsprogram

Suffolk dyrepark er med i det europeiske avlsprogrammet for arten. Det bor i dag fire sørlig hvite neshorn i parken.

Parken er ledet av Zoological Society of East Anglia (ZSEA).

– Dette er et veldig spennende steg mot bevaring av arten og vi er overlykkelig for å ha vår første hvite nesehornkalv som er født i parken, sa administrerende direktør i parken Claudia Roberts til Sky News.