NOKAS-dømt begjærte seg prøveløslatt – fikk nei

NOKAS-dømte Metkel Betew fikk 16 år forvaring for norgeshistoriens største ran. Om én uke har det gått 16 år. Betew har derfor begjært seg prøveløslatt, men tingretten sier nei og peker på hvordan det gikk forrige gang.

Metkel Betew har nemlig vært ute på prøve før.

Sommeren 2014 ble han prøveløslatt i fem år, med en rekke vilkår.

Et av disse vilkårene var at han under ingen omstendigheter skulle ha kontakt med noen av de andre NOKAS-dømte, eller andre kriminelle.

Politiets spaning avslørte likevel at Betew, mindre enn fire uker etter at han ble løslatt, hadde hatt omfattende kontakt med «cirka 40 kriminelt belastede personer», ifølge en tidligere dom fra Oslo tingrett.

Metkel Betew er en av 15 menn som ble dømt for NOKAS-ranet.

5. april 2004 gikk ni tungt bevæpnede menn til aksjon mot Norsk kontantservice i kjelleren til Norges Bank i Stavanger. De fikk med seg 57 millioner kroner.

Politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept.

Smuglet hasj i 2015

Sommeren 2015, da Metkel Betew hadde vært prøveløslatt fra forvaringsdommen i om lag ett år, innførte han rundt 50 kilo hasj sammen med det politiet omtalte som en kriminell gruppe.

I 2019 fikk han fem år og fire måneder i fengsel for narkotikainnføreselen. Samtidig ble han frikjent for drapsforsøk sammen med den kjente bandidos-toppen Lars Harnes.

Fordi han brøt vilkårene under prøveløslatelsen, ble han i 2016 gjeninnsatt for videre soning av forvaringsdommen.

I november i år behandlet Romerike og Glåmdal tingrett Betews begjæring om prøveløslatelse. 15. desember kom dommen:

Tidsrammen for forvaringen forlenges med to år.

– Et paradoks

Fordi Betew allerede soner en forvaringsdom har han ikke fått anledning til å påbegynne soningen av narkotikadommen fra 2019.

Det betyr at dersom Betews begjæring om prøveløslatelse hadde blitt tatt til følge, hadde han ikke blitt en fri mann nå.

– De vil forlenge forvaringsstraffen slik at de fortsatt kan holde han i fengsel uten at han får startet opp den femårsdommen som ligger og venter, sier Betews forsvarer, advokat Marius Dietrichson og fortsetter:

Han varslet at det kommer en anke.

FORSVARER: Advokat Marius Dietrichson forsvarte Metkel Betew også da han ble dømt for narkotikasmugling, men frikjent for drapsforsøk. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det er jo et paradoks og et uforholdsmessig inngrep som vi kommer til å anke, sier Dietrichson.

Fordi han allerede har sittet mer enn 800 dager i varetekt har Betew om lag tre år igjen å sone av femårsdommen.

Fare for gjentakelse

I den ferske dommen vises det til en risikovurdering som Ila fengsel innhentet i januar i år, i forbindelse med at påtalemyndigheten begjærte forlenget forvaring.

I risikovurderingen konkluderer rettspsykiater Synne Sørheim med at Betew «vurderes å være i en gruppe med markant forhøyet risiko for fremtidig vold både på kort og lengre sikt».

Ila fengsel mener at det fortsatt er en nærliggende fare for at Betew på nytt vil begå alvorlig kriminalitet dersom han løslates etter endt soning av den tidsubestemte straffen har en idømt.

«En forlengelse av forvaringstiden vil dermed være nødvendig for å verne andres liv, helse eller frihet», heter det videre i uttalelsen fra Ila fengsel.

Statsadvokaten tok ut tiltale mot Betew den 24. juni i år, der påtalemyndigheten begjærte forlengelse av tidsrammen for forvaringen med to år.

Betew på sin side begjærte seg prøveløslatt for den samme perioden.

Spørsmålet avhenger av om retten mener det foreligger gjentakelsesfare for at Betew på nytt vil begå alvorlige lovbrudd.

«Viss positiv endring»

Selv om retten viser til at det har vært en «viss positiv endring» i Betews adferd det siste året, er ikke dette nok for Romerike og Glåmdal tingrett.

I dommen heter det:

«Retten legger nå til grunn at denne positive utviklingen har fortsatt etter mars 2020. Det er riktignok fremlagt hendelsesrapporter med beskrivelse av negative hendelser. Betew har dels benektet eller stilt seg avvisende til det kritikkverdige i rapportene, dels bagatellisert dem i noen grad.»

«Etter rettens syn er det uansett ikke snakk om alvorlige forhold som verken isolert eller samlet kan være utslagsgivende for forlengelsesvurderingen. Det er snakk om unnlatelse av å følge smittevernreglene, snakke med og hilse til medinnsatte gjennom vinduet.»

Retten skriver videre:

«Så langt er det grunnlag for å konstatere en positiv endring hos Betew også etter mars 2020. Det er imidlertid grunn til å minne om at tilsvarende positiv endring også ble registrert forut for prøveløslatelsesdommen i 2014.»