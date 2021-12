VG: Politiet sikter kjendismanager

– Vi har siktet en person i saken. Politiet etterforsker saken langs flere akser, herunder politiavhør samt taktiske, tekniske og digitale etterforskningsskritt, skriver politiadvokat Henrik Nicolaisen Kveine i en e-post til VG.

Bakke har vært under etterforskning siden desember, etter påstandene om at han skal ha fabrikkert en e-post i forbindelse med et søksmål mot Farmen-programleder Mads Hansen (37).

– Min klient vil forklare seg for politiet, og innholdet i forklaringen vil ikke bli annonsert, skriver Bakkes forsvarer, Ellen Holager Andenæs, i en e-post til avisen.