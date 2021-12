Victoria Nadine (22) topper hitlistene og er i disse dager et ettertraktet navn i musikkbransjen. Likevel var det ikke gitt at det var artist hun skulle bli. Som elleve-åring, flere år før karrieren skulle ta av, var hun fast bestemt på å legge opp.

– Det er litt morsomt at jeg prøvde å legge opp før jeg i det hele tatt hadde begynt, sier Victoria Nadine til God morgen Norge.

Det var en lokal MGP-konkurranse i Skien som var utslagsgivende. Fem vinnere skulle bli kåret og Victoria var ikke en av dem.

– Men det var den første bekreftelsen jeg fikk fra folk som ikke var mamma eller pappa, på at «det her kan du ikke». Det var ingen som sa det, jeg bare vant ikke, men da svartnet det helt for meg. Jeg skulle aldri synge igjen og det var ikke mye sang fra rommet mitt året etterpå, faktisk.

Prøvde lykken i Idol

Noen år senere bestemte hun seg likevel for å prøve på nytt. Denne gangen i Idol. I 2016 stod hun plutselig foran et dommerpanel bestående av eksperter – med hele Norge som publikum.

– Jeg hadde lyst til å få det til, men det var en stor risiko å ta for jeg visste hvor lei meg jeg ble, da jeg var elleve år. Jeg tenkte: «Hvis jeg får den i trynet igjen nå, så går det galt». Jeg satt foran påmeldingsskjema med mamma i en uke og gråt og gråt før mamma til slutt sa: «Nå gjør jeg det bare». Og da var det gjort.

TOPPER HITLISTENE: Victoria Nadine sin nyeste låt har flere millioner avspillinger. Foto: God morgen Norge

Hun endte på fjerdeplass. Selv om hun ikke fikk selvtilliten tilbake, ville hun ikke gi opp artistdrømmen helt ennå.

Dermed ble navnet Victoria Karlskås Andersen byttet ut med Victoria Nadine. Bakgrunnen for artistnavnet er at hun ønsket seg et dobbeltnavn.

– Også tenkte jeg: «Lillesøsteren min heter Nadine», så jeg spurte henne om jeg kunne ta navnet hennes, for det er et veldig fint og unikt navn – i tillegg til at jeg har en tilknytning til det. Så jeg bare tok navnet hennes, rett og slett.

Gjennombruddet

I 2020 fikk hun sitt store gjennombrudd med låten «Be Okay», som klatret rett opp på førsteplass på hitlistene.

– Det var helt sinnsykt. Det er noe jeg har hørt hele tiden at man ikke trenger å oppnå dét for å lykkes, for det er veldig sjeldent at det skjer. Det kom helt ut av det blå og var en positiv overraskelse!

Hun forteller at mottakelsen og låten, som handlet om et brudd, var befriende. Særlig med tanke på at bruddet var offentlig og hun hadde uttalt seg om det tidligere.

– Det var ikke første gang jeg sa noe – det var midt oppe i det. Det var skummelt, men også veldig befriende. Jeg følte at jeg fikk vist Norge at: «Jeg ikke noe nag for det her, jeg vil bare si at det kommer til å gå over».

Spurte følgerne sine

Nå har 22-åringen gjort det igjen. I to år har hun drømt om en låt, som resulterte i hennes nyeste singel «Du er ikke alene». Ideen kom da hun opptrådde på en julekonsert hjemme i Skien for mennesker som var ensomme i jula, og som hadde det tøft.

– Jeg sang julelåter og det føltes så rart. Jeg visste at hver eneste låt handlet om hvor fin jula er, også stod jeg der og sang for folk som synes jula er tøff av ulike grunner.

To år senere bestemte hun seg for å ta saken i egne hender. I høst la hun ut en post på Instagram, der hun spurte følgerne sine om det er noen som har eller har hatt et dårlig forhold til julen. Responsen var enorm.

– Det rant inn meldinger! Så mange hundre meldinger at jeg så ikke noe annet valg enn å ta tak i det. Det føltes veldig rart å ikke gjøre det.

Også artisten selv kjenner seg igjen i sangteksten, og innrømmer at alt ikke er slik det ser ut som på sosiale medier.

– Det man tar bilder av er bare innenfor de fire rammene. Det er det man ser og det blir et glansbilde, og for veldig mange er det ikke sånn.

– Hva håper du folk tenker når de hører sangen din?

– Det er det åpenbare; du er ikke alene med å føle på ting. Det kan være alt fra de store til de små tingene. Alle har lov til å føle på det, selv om du tenker at det er noen som alltid har det verre. Du føler på noe og det er helt lov, og det er du ikke alene om. Mine meldinger beviser at det er det veldig mange som føler på.