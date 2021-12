Teknisk trøbbel for flere nettbanker

Flere banker har tekniske problemer, som gjør at kunder ikke får logget seg på nettbank, melder VG.

–Vi har et teknisk problem som påvirker nett- og mobilbank for noen banker. Det har vært noe treghet, så mange opplever at bankene ikke tilgjengelig, sier Geir Remman, pressekontakt i Tieto Evry, som drifter de tekniske løsningene, til TV 2.

Remman sier feilen ikke påvirker betaling med kort i butikk.

– Handelsbanken er rammet, i tillegg til noen regionale sparebanker, sier Remman.

Han sier det er uklart hvilke og hvor mange banker som er rammet foreløpig, og hvor lang tid det vil ta å fikse problemene.

– Vi jobber for fullt med å løse feilen.

saken oppdateres