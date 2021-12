,I siste episode av BroomPodden, snakker vi blant annet om hvilke biler vi gleder oss til i 2022. Jan Erik Larssen er gjest – og da blir det som vanlig ekstra trøkk rundt bordet.

Ikke minst, når redaktør Knut Skogstad forteller at han gleder seg ekstra mye til VWs lansering av el-minibussen ID. Buzz.

Her snakker vi skyhøy retro-faktor. Originalen hadde sin storhetstid under hippie-perioden.

Nå er det duket for et svært etterlengtet comeback.

Mye å glede seg til

I klippet under kan du høre hva som gjør at Broom-gjengen er ekstra spent på denne bilen. Og hva de mener er viktig for at den skal treffe markedet godt.

Ved å klikke på linken under, kan du dessuten høre hvilke andre biler det knyttes store forventninger til. 2022 ser nemlig ut til å bli et svært interessant nybilår – med både elektriske og fossile nykommere – og en spesiell pickup!

Som vanlig snakker vi også om testbilene som er aktuelle – og vi har plukket ut tre biler fra bruktmarkedet i ulike prisklasser.

Selvkjørende

ID. Buzz vil bli den første VW-modellen med selvkjørende egenskaper på nivå 4. Det betyr fullstendig selvkjørende, men selvfølgelig mulighet for sjåføren til å gripe inn når det er behov eller ønskelig.

Selvkjøringsteknologien er først og fremst tenkt brukt i kommersiell sammenheng til ulike typer vare- og persontransport.

Konseptbilen ser riktig så kul ut. Håpet er at bilen som skal i produksjon, ikke vil avvike for mye fra dette.

Firehjulsdrift

Etter det vi erfarer vil ID. Buzz komme i to varianter. En firehjulsdrevet versjon med 369 hestekrefter og et batteri på 111 kWt. Og i en billigere variant med bakhjulsdrift og et noe mindre batteri batteri på 84 kWt. På sistnevnte vil effekten være 286 hestekrefter.

Tanken er at den skal ta over for de praktiske flerbruksbilene Touran og Sharan, og kanskje kan gi nytt liv til bilsegmentet som var populært før SUVene fikk skikkelig fotfeste.

Les mer om ID Buzz her

Video: Her kan du se mer av konseptbilen:

Her var det slutt for VWs retrobil