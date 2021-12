Tirsdag meldte en rekke medier at Erik Botheim er på vei til Krasnodar. Discovery meldte at overgangssummen kan strekke seg helt til 100 millioner kroner.

Det vil i så fall være den dyreste overgangen fra norsk fotball siden John Carew ble solgt for 75 millioner kroner fra Rosenborg til Valencia i 2000.

– Det er jo ganske vilt for å si det rett ut. En vil historie med en lykkelig slutt. Nå må Glimt feire jul og nyttår til langt ut i januar, sier TV 2s ekspert om den mulige overgangssummen.

–Er han verdt så mye?

– Det er høy inflasjon i fotballen, men dette er jo helt ellevillt. Noe av grunnen til at summen blir sånn er at de kan takke nei til bud som kommer. Mindre klubber må akseptere første budet som kommer fordi de tørr ikke å la det glippe, sier han.

Dagen før ble Patrick Berg klar for den franske Ligue 1-klubben Lens. Ifølge VG og Nettavisen skal avtalen med Lens ha en ramme på rundt 40 millioner kroner.

Går Botheim-overgangen i orden betyr det at Glimt kan tjene opp mot 140 millioner kroner på de to nøkkelspillerne.



Det har ikke lykkes TV 2 å komme i kontakt med daglig leder Frode Thomassen eller Sport Manager Håvard Sakariassen.

– Beklager at det har tatt tid

Utelukker kjøpefest

Jesper Mathisen mener monstersummene er et resultat av Glimts suksess de siste årene.

– Det er jo først og fremst et bevis på den enorme jobben som er gjort i Bodø/Glimt. Det at de har solgt Botheim og Berg for så mange mllioner gjør at Bodø/Glimt har enda sterke økonomi. Det gjør igjen at enda flere har vært i Glimt og gjort det bra, og så dratt til utlandet og tjene mer penger og spille i større ligaer.

Selv om det blir klingende mynt i kassen tror ikke sørlendingen på en vill kjøpefest på Aspmyra.

– Det vil skje en del ting på overgangsvinduet, men de kommer ikke til å svi av titalls millioner kroner på dyrbare spillere.

Så sent som i 2017 var Glimt i Obosligaen, og er klubben er ikke bortskjemt med like store penger mellom hendene.

– De som sitter å styrer på Aspmyra i dag har vært med på magre tider tidligere. De vet hva det har å si å ha disse pengene over litt lengre tid, så at Glimt kommer til å være fullstendig galimatias på shopping? Nei, de kommer til å bruke penger på nøyaktig samme vis som før, sier Mathisen.

Svarer på Rekdal-påstand

Kan allerede ha erstattere i klubben

I tillegg til Berg og Botheim er også Fredrik André Bjørkan på reisefot. Venstrebacken er klar for Hertha Berlin. Dermed er det viktige nøkkelspillere som skal erstattes.

– På midtbanen har Elias Hagen vist seg frem allerede i store kamper denne sesongen. Han er kanskje enda sterke offensivt enn Berg, så der kan de ha en erstatter klar allerede.

– På topp var ikke Botheim tenkt å være noe førstevalg. De har Boniface i stallen allerede, som er en meget lovende og relativt ung. Han har slitt mye med skade, men han har kanskje et større potensial enn det Botheim har, sier han.

Mathisen tror uansett ikke at de gjør som andre topplag nødvendigvis ville gjort.

–At de vil bli det Molde har vært, som har brukt ganske mange millioner på ganske mange spillere, det har jeg fint lite tro på. Glimt driver klubb på en helt annen måte.

Da Kjetil Knutsen forlenget Glimt-kontrakten, fikk han spørsmål om eventuelle forsterkninger. Men bergenseren var ordknapp.

– Vi har pratet med noen, og vi skal prate med flere.

– Vi har en tydelig plan og prosess som flere jobber med. Det jobbes hardt og intensivt nå. Det er vanskelig å si hvor raskt det går, men det er ikke slik at alt må være på plass 10. januar, sa Knutsen.