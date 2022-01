Når mor forsvinner: – Jeg har en konstant klump i halsen

GOD MORGEN NORGE (TV 2): I jula for to år siden måtte TV 2-programleder Espen Fiveland og familien ta et vanskelig valg. Nå åpner han og faren opp om tiden etterpå.

– Hei Espen! Det var kjekt at du kom nå, jeg har venta på deg lenge. Velkommen skal du være, sier Kjell Fiveland.

Det er kun noen få dager til julen ringes inn i de tusen hjem.

Espen Fiveland (47) har tatt turen hjem til Jørpeland i Rogaland for å besøke familien, før han må tilbake til hovedstaden for å jobbe. Han skal være programleder for «God jul Norge» på TV 2.

Rogalendingen har fått det stolte oppdraget om å skape julestemning for det norske folk. Men sannheten er at denne julen ikke blir slik Espen selv hadde forestilt seg.

HJEMME IGJEN: Espen Fiveland sammen med far Kjell Fiveland. Foto: God morgen Norge

Jula 2020

Rundt 100.000 lever med demenssykdom i Norge. Én av disse er Kari Fiveland (84). Mammaen til Espen og hans tre eldre søsken, og kona til Kjell (85).

For ni år siden fikk hun diagnosen Alzheimer. En sykdom hun fryktet i mange år. En sykdom hennes egen mor fikk i slutten av 60-årene, og som flere familiemedlemmer tidligere har blitt rammet av.

De første årene bodde hun hjemme med sykdommen. Så sa det stopp – det var ikke lenger mulig. Høsten 2020 eskalerte tilstanden, og julen samme år hadde familien sin siste jul sammen.

Tredje juledag kjørte Espen moren sin til hennes nye bosted. Jonsokberget demensavdeling på Jørpeland. I samme bygg hvor hun selv var pleier på psykiatrisk senter før hun pensjonerte seg.

Nå er Espen tilbake. Han stopper bilen utenfor veien som tar inn til hjemmet.

– Det viste seg å bli fryktelig vanskelig å kjøre opp den veien der. Det var som om hun fornemmet at noe skulle skje, for vi pleide ikke bare å kjøre rundt. Hun hadde en fortvilelse i stemmen og spurte: «Hvor skal vi? Hva er det du driver på med? Hvorfor er vi her?», sier han og fortsetter:

– Vi kjørte rundt i en times tid og mor ble bare klarere og klarere. Hun begynte å fortelle hvor ungene pleide å løpe og pekte på hvor hun hadde bodd tidligere. Det ble en lang og fryktelig tung tur. Men vi kom oss opp til slutt.

– Det er Espen. Sønnen din

Espen parkerer bilen utenfor. Han skal besøke moren sin, slik han alltid gjør når han er på besøk i hjemtraktene sine. Faren har advart han på forhånd at hun har blitt dårligere siden sist han så henne.

Programlederen innrømmer at han er spent på møtet. Vil hans egen mor, som han alltid har vært så nær, kjenne han igjen denne gangen?

RADARPAR: Espen og mamma Kari har hele livet hatt et nært forhold. Foto: Privat

– Hallo! Mor? Hei!

– Ah, var det du?

Kari lyser opp idet hun ser sønnen. Så blir blikket tomt igjen. Ordene blir vanskelige å tyde. Hun forsvinner inn i sin egen verden.

– Går det bra med deg?

– Ja, jeg tror det.

– Kjenner du meg igjen? Det er Espen. Sønnen din, spør han, mens han stryker moren kjærlig over hånden. Moren vender blikket mot Espen. Så tar hun seg en slurk av saftglasset som står på bordet ved siden. Hun blir stille.

– Jeg har en konstant klump i halsen når jeg er her... Det er veldig merkelig å se mor sånn som det her. Det er bare igjen noen bittesmå glimt av mor.

– Det er ikke lett, bryter Kari inn.

– Nei, det er ikke lett. Det er veldig godt oppsummert, svarer Espen.

Se da Espen besøkte moren øverst i saken.

Et sakte farvel

Tilbake til kjøkkenbordet hjemme hos Kjell. Far og sønn blar gjennom gamle fotoalbum og mimrer tilbake til da livet var normalt.

– Hun var en flott dame. Hun er en flott dame, sier Espen.

– Ja, hun er det ennå, sier Kjell, mens han peker på et bilde av Kari og Espen:

– Det var et typisk bilde av deg og mor. Radarparet!

Faren, som nå bor alene i det store huset som tidligere huset fire barn og kona, forteller at sykdommen har tatt mer og mer over livet til Kari.

STOR FAMILIE: Kari og ektemannen Kjell har til sammen fire barn. Her sammen med Espen. Foto: Privat

– Jeg har merket bare de siste månedene at den har vært akselererende. Det er vel slik at det bare går nedover. Det går mye fortere nå enn det har gjort tidligere.

– Hvordan har det siste året vært for deg? spør Espen.

– Det er vanskelig på den måten at jeg vet at jeg mister henne. Og jeg har mistet henne allerede på enkelte ting. Men på en annen måte er hun alltid til stede, for hver gang jeg gjør noe så tenker jeg: «Hva ville Kari ha sagt? Hva ville Kari ha gjort i den sammenhengen?».

Faren innrømmer at den siste tiden har vært vanskelig.

– Men jeg er veldig glad for at jeg har en familie som støtter meg. Jeg vet at jeg kan kontakte de når jeg har behov for det. Det er ikke vanskelig i den forstand at jeg føler meg ensom, men det blir mye alenetid.

Ønsket å være åpen om sykdommen

Kjell synes det er trist å tenke på at barnebarn og oldebarn ikke får muligheten til å bli kjent med kvinnen som Espen og søsknene vokste opp med.

Moren, som elsket å være i fysisk aktivitet, beveger seg knapt lenger. Hun har ikke balanse. Omsorgspersonen Kari, som var kjent for å være sosial, pen i tøyet og sprudlende, er der ikke lenger. Hun kan fortsatt bryte ut i sang eller en liten dans, men hun er ikke den samme som hun var.

Espen og Kjell forteller at det har vært viktig for Kari å være åpen om sykdommen. Det var blant annet hun som tok initiativet til å ta en test så fort hun merket at hun begynte å bli glemsk.

Hennes egen mor pratet sjeldent om sykdommen. Slik ville ikke Kari ha det, og valgte derfor å fortelle de hun møtte på sin vei at hun har Alzheimer. Dette for å kunne leve best og mulig og lengst med sykdommen.

SER SØNNEN PÅ TV: Kari følger med på Espen på skjermen. Foto: Privat

De ble også en del av et forsøksprosjekt ved Stavanger universitetssykehus som fokuserte på sunt kosthold, fysisk aktivitet og bremsende medisin.

Nå vil Kjell videreføre ønsket til kona om å være åpen, og etterlyser et bedre tilbud for de mange tusen pårørende som må håndtere den brutale sykdommen.

– Det hadde vært fint og hatt noen å snakke med, som har de samme utfordringene som meg. For eksempel en pårørendegruppe, som mangler i mange kommuner. Det er nok mange i samme situasjon som meg som kunne helt sikkert hatt glede å ha en slik gruppe, der vi kan dele erfaringer og tanker.

ALENE, MEN IKKE ENSOM: Kjell forteller at han ikke føler seg alene, men at det blir mye alenetid. Foto: God morgen Norge

Både far og sønn er usikre på hva fremtiden vil bringe.

– Tja, de som visste det... Det er vanskelig å spå. Jeg tror vi må ta én dag av gangen, avslutter Kjell.