OL-håpet knust for to skiskyttere på elitelaget

Verdenscuprennene i Oberhof på starten av nyåret var pekt ut som siste sjanse til å imponere for skiskyttere uten OL-billett.

Men allerede nå må to av seks herreløpere på elitelaget, Johannes Dale og Erlend Bjøntegaard, innse at OL i Beijing går uten deres deltakelse.

Begge ble i dag vraket fra troppen til Oberhof, og landslagssjef Per Arne Botnan bekrefter at det også innebærer at OL-toget har gått.

– Det er tøft å skulle sette ut de to, spesielt Johannes Dale, som hadde en så god sesong sist vinter, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Bare sur på seg selv

Dale gikk verdenscupåpningen i Östersund, uten å imponere, og ble deretter vraket til konkurransene i Hochfilzen og Le Grand Bornand. Han fikk sjansen til å gå seg inn på verdenscuplaget igjen gjennom gode prestasjoner i IBU-cupen i Obertilliach, men sviktet på standplass og havnet langt nede på resultatlista.

Dale tar vrakingen til Oberhof, og dermed OL, med fatning. Selv om han var verdens femte beste skiskytter i verdenscupen sist sesong, og også tok to individuelle VM-medaljer.

– Føler du at du fortjente en sjanse til?

– Jeg føler ikke på noen urettferdighet. Det jeg har gjort har vært altfor dårlig til å være med på noe som helst. Selv om jeg gjør mye bra, er det én stor ting som mangler, og det er stående skyting. Det er rett og slett bare min feil, og ingen andre å være sure på, sier Dale.

Bjøntegaard uten sjanser

UAKTUELL FOR OL: Erlend Bjøntegaard har gjort sakene sine bra i IBU-cupen, men ikke godt nok til å få sjansen i verdenscupen. Dermed ryker også OL. Foto: Geir Olsen

Erlend Bjøntegaard er den eneste på elitelaget som ikke har fått noen verdenscupmuligheter denne sesongen. Sivert Guttorm Bakken og Filip Fjeld Andersen fra rekruttlaget har grepet sjansen fra sesongstarten på Sjusjøen, og gått både i Östersund, Hochfilzen og Le Grand Bornand.

Bakken har levert tre plasseringer i topp 10, mens Fjeld Andersen gikk inn til 3. plass på verdenscupsprinten i Le Grand Bornand.

Dermed vrakes Bjøntegaard tross sterke resultater i IBU-cupen den siste tida.

– For Erlends del har han levert stabilt gode resultater i IBU-cupen, men når den du konkurrerer mot banker inn pallplass i verdenscupen, er det vanskelig å sette ham ut, forklarer Botnan.

Dermed er Norges OL-tropp i skiskyting mer eller mindre spikret, med mindre det dukker opp uforutsette ting.

På herresiden er Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid allerede forhåndsuttatt, og suppleres av Sivert Guttorm Bakken og Filip Fjeld Andersen.

Johannes Dale innrømmer at motivasjonen for øyeblikket har fått en knekk.

– Motivasjonen var veldig høy for Obertilliach. Når man får svart på hvitt at sesongens store mål er kjørt, da går lufta litt ut av deg. Jeg har klart å holde trøkket oppe til nå, men å gå ut på trening er ikke det første jeg har lyst til akkurat nå for å være ærlig. Jeg tillater meg å være litt skuffet nå. Men jeg kommer tilbake, lover han.

På kvinnesiden er Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland og Ida Lien forhåndsuttatt til OL. Her kommer etter all sannsynlighet Ingrid Landmark Tandrevold til å kapre den siste stafettplassen og trolig også den fjerde plassen på distanserennene, ettersom utfordrerne ikke banker på døra på samme måte som på herresiden. Emilie Kalkenberg og Karoline Knotten supplerer trolig troppen.