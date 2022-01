Reagerer på høye taxipriser: – Kunne fløyet til et varmere sted for den prisen

TV 2 HJELPER DEG: Koronatesting på Gardermoen har gjort at flere ikke rekker siste flytog fra flyplassen. Det har ført til svært høye taxiregninger for noen.

En av de som har fått kjenne dette på lommeboka er tidligere kanalvert og programleder i NRK, Terje Sølsnes.

Tidligere i desember landet Sølsnes på Gardermoen klokken 23.30, før han måtte gjennom koronatesting. Dette gjorde at han ikke var ute av flyplassen før nærmere 01.30, en drøy halvtime for sen til siste flytog.

– Alternativene var enten å ta taxi eller å gå hjem til Uranienborg, sier Sølsnes.

Ikke overraskende falt valget på det første alternativet. Dette skulle vise seg å bli svært dyrt.

Ingen fastpris

Sølsnes forteller at det var få taxier utenfor Gardermoen, og ingen tilbud om fastpris.

– Jeg synes det er ganske lugubert alt sammen. I gamle dager, som vi gjerne sier, gikk man til en skranke og fikk beskjed om hva turen ville koste. Det var oversiktlig og greit.

Han forteller at flere har fortalt han at det er slik fremdeles, med en skjerm der man kan bestille taxi og få vite prisen på forhånd, men denne var ikke tilgjengelig så sent. Derfor endte Sølsnes med å måtte klare seg på egenhånd.

– Etter frislippet av drosjer opplever jeg at det er helt vilt i næringen. Man blir lurt inn i noe man egentlig ikke vet hva innebærer.

– Jeg så etter Oslo Taxi, som er et selskap jeg kjenner, men det var ikke noen fra dem der. Da var det en mann som stod der og spurte om jeg ville ha drosje. Jeg hadde jo ikke tenkt å gå til Oslo, så jeg satte meg inn. Sjåføren var en hyggelig fyr og vi pratet, så så jeg at det gikk fryktelig fort på taksameteret. Jeg spurte om de hadde fastpris, men det hadde de altså ikke, forteller Sølsnes oppgitt.

Dermed endte turen på hele 2175 kroner. Den tidligere NRK-mannen har fortalt om opplevelsen til noen venner, og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

– Det hele endte med at en venninne spurte hvorfor i all verden jeg kom hjem, og det synes jeg egentlig er et godt spørsmål. En venn skrev at jeg burde ringt Oslo Taxi, og var enig med meg i at frislippet er helt vilt.

– Jeg kunne jo i prinsippet fløyet til et varmere sted for den prisen.

Sentrum Taxi, som Sølsnes kjørte med, har ikke svart på TV 2 hjelper degs henvendelser.

– Spør om pris før du setter deg inn i taxien

Norges taxiforbund er kjent med at enkelte taxisentraler tar seg så godt betalt for en tur fra Gardermoen til Oslo. Det er imidlertid opp til hver enkelt taxisentral å sette prisene på turene. De har et klart tips til kunden.

– Det er viktig at alle passasjerer spør om prisen før de setter seg inn i en taxi ettersom taxisentralene selv kan bestemme prisene. Noen taxisentraler har «fastpris» og noen har parallelltakst (løpende på taksameter). Alle passasjerer skal få opplyst om pris når man setter seg inn i en taxi, men jeg vet at dette dessverre sjelden følges opp i næringen. Passasjeren skal så få laveste pris av pristilbudet og taksameterprisen når de kommer frem, skriver direktør i Norges Taxiforbund, Hanne Skåle Thowesen, til TV 2 hjelper deg.

Hanne Skåle Thowsen er direktør Norges Taxiforbund. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hun legger til at man ikke trenger å ta taxien som står først i køen,

– Forstår dere at kunder føler at taxinæringen utnytter situasjonen?

– Dessverre er ikke dette noe nytt fenomen. Det har vært en utfordring i mange år at enkelte taxisentraler tar høy pris Gardermoen-Oslo, og det har dessverre ikke latt seg løse, fordi det er taxisentralene selv som setter disse prisene. Noen taxiselskaper tilbyr lavere fastpris, men det er viktig at kundene spør før de tar en drosje om hva prisen er, gjentar hun.

– Enn så lenge er det konkurranseregler som gjelder, og noen taxisentraler utnytter dessverre kundenes oppfatning om at alle turer til Oslo koster 800 kroner. Vi får dessverre ikke gjort noe med det, fordi vi er en medlemsorganisasjon og har ikke hjemmel til å drive med myndighetsutøvelse.

Anbefaler bestillingsautomaten

Hun trekker fram bestillingsautomaten som et godt verktøy for å få en rimelig pris på drosjeturen.

– Bestillingsautomaten er veldig fin å bestille fra, fordi da skal du få estimert prisen på forhånd til den adressen du skal til, og den er dermed bindende overfor den taxien som møter og har akseptert turen. Men det fordrer at de rimelige sentralene/de som har fastpris faktisk har biler tilgjengelig på taxidepoet.

Rubynor, som driver bestillingsautomaten på Gardermoen, sier det var en feil at denne ikke var tilgjengelig da Sølsnes skulle ta taxi. De har nå tatt grep som følge av koronatestingen på Gardermoen.

– Regelen er at nettbrettene tas ned etter at siste fly har landet. De siste dagene har vi holdt de åpne til klokken 02, nettopp for å fange opp forsinkelser som følge av koronatesting, skriver de i en mail til TV 2 hjelper deg.

Reagerer på at Flytoget ikke har flyttet siste avgang

Sølsnes mener mye kunne vært løst ved at Flytoget flyttet siste avgang. Denne går nå klokken 00.50 fra Gardermoen.

– At pandemien gjør at passasjerer blir forsinket ut av Gardermoen burde jo føre til at returmulighetene også blir forskjøvet. Det er et minimum av det man kan forvente av et sånt offentlig tilbud, sier Sølsnes.

Dette er ifølge Flytoget ikke så enkelt som det høres ut som.

FLYTOG: Sølsnes mener Flytoget burde hatt en senere avgang. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi skulle gjerne kjørt døgnet rundt, men det kan vi ikke, både på grunn av andre tog, og fordi Bane NOR ofte gjør vedlikehold om nettene. Vi er allerede de første og siste som kjører på strekningen, så vi har makset det så langt vi kan. Det går rett og slett ikke å pushe det lenger, forteller kommunikasjonsdirektør Ida Marie Fottland.

– Senere avganger er en diskusjon som kommer opp ofte, også om sommeren når mange charterfly lander sent. Da kan vi få unntak, men det er lenge siden vi har fått det nå, sier hun.