Støre innrømmer å ha stemt på Høyre

Statsminister Jonas Gahr Støre var en av 50 personer som fikk være med i bisettelsen til tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch.

I minnetalen til Støre hyller han Willoch som en betydeligfull politiker, embetsmann og samfunnsdebattant.

I et intervju etter seremonien forteller Støre at Willoch ble statsminister på toppen av en internasjonal høyrebølge, som han var med på å fronte her.

– Han var jo en handlekraftig politiker og gjennomførte mye av sin politikk som det stod strid om. Noe stod det mindre strid om og har blitt stående.

BISETTELSE: Statsminister Jonas Gahr Støre etter Kåre Willochs bisettelse i Ullern kirke. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Var en tilstedeværende person

Statsministeren er sikker på at alle som observerte Willoch, så at han var fast overbevist på at politikken hans var riktig.

– Han hadde gjennomslagskraft på politikken. Livsgjerningen hans blir på en dag som denne lengre enn det. Han var jo en tilstedeværende person i norsk samfunnsdebatt helt til det siste. Det gir et mye bredere bilde enn akkurat disse årene han ledet regjering, sier Støre.

I minnetalen sin sa Støre at Willoch en gang hadde skiftet mening. Noe som Willoch selv kanskje ikke ville ha innrømmet.

– Det har jo blitt spøkt med han alltid hadde ment det samme, men han fulgte hvordan utviklingen var. Han var tydelig for palestinerens sak, og så på dette som urettferdighet. Han hadde bestemt seg for det, og da var det der han stod.

Innrømmer å ha stemt på Høyre

Under Stortingsvalget i 1981 var Støre 21 år, og hadde stemmerett for første gang. Da var også Kåre Willoch statsministerkandidat.

– Han var veldig populær, stemte du på ham?

– Jeg har stemt på han en gang, ja. Det var mitt første stortingsvalg. Deretter skilte vi lag og jeg tok andre holdninger i politikken, sier Støre.

Han legger til at han møtte Willoch flere ganger, særlig da han var utenriksminister.

– Jeg hadde veldig glede av samtalene med han. Fordi han var ferdig med partipolitikeren i seg og var mer enn frittenkende person, og vi kunne være enige på mange områder også. Han kunne både utfordre og berike diskusjonene vi hadde.