Dette er FHIs smittevernråd for julefeiringer

Også denne julen legger pandemien en demper på julefeiringen. FHI har kommet med en smørbrødliste for hvordan du kan feire og samtidig ha lav risiko for smitte.

Helsetjenesten er under press, det er høye smittetall og mange som har behov for helsehjelp.

Den nye omikronvarianten øker i forekomst, og det ser ut til at den har betydelig høyere potensiale for smittespredning enn deltavarianten.

– For å redusere risiko for smitte, bør vi begrense sosialt samvær og tenke nøye gjennom hvem vi vil prioritere å møte i julen, sier kriseleder og avdelingsdirektør Line Vold i en pressemelding.

FHI har nå kommet med en rekke råd for en forsvarlig julefeiring, som omhandler reising, alkohol og samvær med andre.

Gir alkohol-råd

Når det gjelder overnattingsbesøk i julen, minner FHI om at den nasjonale anbefalingen om maksimalt ti gjester på besøk, i tillegg til de som bor i husstanden, gjelder for overnatting også.

– Du bør imidlertid ikke innlosjere flere enn at du kan sikre minst en meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand eller er tilsvarende nære, skriver FHI.

De benytter også anledningen til å minne om at Smittestopp-appen er et godt verktøy.

Ellers oppfordrer de alle til å være være nøye med hoste- og håndhygiene, og kommer også med et råd vedrørende alkohol.

– Husk at alkohol og festlig lag kan gjøre det vanskeligere å følge smittevernrådene.

Råd til risikogrupper

– Vi oppfordrer flest mulig til å treffes utendørs. Da kan dere være flere sammen uten at det innebærer høy smitterisiko, såfremt dere holder god avstand, skriver FHI.

For barn og unge som har skilte foreldre med delt omsorg, sier FHI at de kan ha normalt samvær med sine foresatte. Ved smitte i ett eller begge hjem, skal smittevern- og karanteneråd følges.

FHI kommer også med et råd til risikogrupper i jula:

– Det er viktig å ha sosial kontakt og ikke isolere seg, spesielt i jula og andre høytider.

Når eldre og andre personer i risikogrupper har tatt anbefalte vaksinedoser, og de besøkende er fullvaksinerte, så er det stort sett tilstrekkelig å følge de samme smittevernrådene som andre.

– Da kan de også vurdere om de ønsker å være tett på uvaksinerte barn uten luftveissymptomer. For å redusere risiko kan det vurderes å redusere antall gjester som kommer på besøk.

Uvaksinerte voksne anbefales å redusere sosial kontakt og beskytte seg selv og andre med flere andre smitteverntiltak.

Dette er rådene ved reiser

Ved reiser til hytte eller fritidsbolig gjelder de samme rådene som for gjester og overnattingsbesøk i eget hjem.

For mange kan det være viktig å reise for å besøke familie eller venner i julen.

– Det er like strenge tiltak de fleste steder i landet, men vær oppmerksom på at enkelte kommuner kan ha enda strengere tiltak enn de som gjelder nasjonalt. Dersom du reiser fra et område med mye smitte, bør du være ekstra forsiktig, skriver FHI.

De mener det kan være lurt å begrense kontakt med andre i dagene før reisen, og eventuelt de første dagene etter ankomst. Det gjelder særlig før du skal treffe personer med økt risiko for alvorlig sykdom.

Blir du syk før reisen bør du holde deg hjemme.

– Blir du syk mens du er på reise, bør du returnere til bostedskommunen din hvis du er frisk nok og kan reise på en måte som ikke fører til at du smitter andre, for eksempel ved å unngå å bruke offentlig transport, skriver FHI.

Planlegg for digital feiring

Ved symptomer og sykdom gir de følgende råd:

Bli hjemme eller avlys besøket hvis du eller noen av de du bor med har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon. Dette er ett av de viktigste tiltakene for å begrense smittespredningen.

Det kan være lurt å ha en plan for hva du gjør hvis noen blir syke. Det kan bety at du eller dere må feire julen alene eller delta digitalt.

Får du luftveissymptomer bør du også teste deg. Tester du negativt blir du hjemme til du føler deg bra. Tester du positivt skal du holde deg isolert.

FHI oppfordrer også til en jul med avstand:

Husk minst en meters avstand mellom personer som ikke bor sammen eller er tilsvarende nære.

Selv om du kan ha inntil 20 gjester en av dagene, kan du ikke ha flere enn du har plass til. De som ikke bor sammen, må kunne holde 1 meters avstand.

FHI anbefaler også at du er sammen med en gruppe mennesker, der de samme personene møtes over tid.

– Avstandsrådene gjelder imidlertid fortsatt innad i gruppen, skriver FHI.