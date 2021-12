Sykkelstjernenes karakterbok: Edvald får stryk

2021 var et ujevnt år for norske proffsyklister. I vår vurdering av dem får Edvald Boasson-Hagen strykkarakter.

2021 har vært et innholdsrikt år for norsk sykkelsport på mange måter. Topp ti i Giro d´Italia, en haug med dager i rød trøye i Vuelta a Espana og et norsk profflag på vei opp og frem, som har vist seg frem på den internasjonale sykkelkalenderen med offensiv sykling gjennom hele sesongen.

Samtidig har flere av våre resultatgarantister de siste årene levert sesonger under pari, og de store resultatene har uteblitt.

Å evaluere proffenes sesong, er en krevende oppgave. Noen har slitt med sykdom og skade, noe karakteren bærer preg av. Andre har kjørt bra ved flere anledninger, uten å få til det helt store. Karakterene i denne børsen er satt ut i fra forventninger, forutsetninger og resultater i året som har vært.

Alle proffene i Uno-X blir ikke vurdert, men laget for en samlet vurdering nederst i artikkelen.

Edvald Boasson-Hagen 1/10

Resultatmessig er dette et år å glemme for Edvald Boasson-Hagen. Det er det forsåvidt prestasjonsmessig også.

Jeg hadde litt troen i årets første ritt i slutten av januar i GP Marseillaise, da Boasson-Hagen hang med i den svært reduserte gruppen som skulle gjøre opp om seieren, men opptrekket han leverte der, var på ingen måte imponerende. I en slik gruppe hadde han vunnet 95/100 ganger for noen få år siden.

Klassikerne ble også et mørkt kapittel. Det håpløse og desperate angrepet med 100 kilometer igjen av Flandern rundt, da han lå og kokte noen sekunder foran feltet i noen kilometer, var på ingen måte imponerende.

Vi var håpefulle da Boasson-Hagen skulle kjøre Tour de France, men det ble fort klart at den norske sykkelstjernen heller ikke her var i form. Om det var spurter, brudd eller bakker, var det ikke sjanse for den sympatiske Total Energie-syklisten. Scenene der vår kjære Dag Otto heiet frem Boasson-Hagen helt bakerst på etappen til Andorra la Vella, der Boasson-Hagen ikke klarte tidsfristen, var hjerteskjærende.

Dag Otto gjør alt han kan for å hjelpe Edvald til mål

Utslitt Boasson-Hagen utenfor tidsfristen: – Det er surt å måtte dra hjem

Hvis vi skal finne noen lyspunkt, så må det være at det tidvis mot slutten av sesongen var tegn på at Boasson-Hagen fortsatt kan kjempe om seiere. Fjerdeplassen på en etappe i Tour de Luxembourg og sjetteplassen i Tour de Vendée i september og oktober, gir håp om at Boasson-Hagen kan ta fatt på vintertreningen med ny giv. Ingenting hadde vært bedre for en av de som har betydd mest for norsk sykkelsport de siste 15 årene enn om han hadde klart å finne tilbake til sitt gamle jeg, nå på lag med Peter Sagan i 2022.

Alexander Kristoff 3/10

Tidenes beste norske syklist leverte sin svakeste sesong på mange år i sitt siste år i storlaget UAE. Vårsesongen var alt annet enn vellykket. Det virket rett og slett som om farten i klassikerne har blitt skrudd opp til et hakk og Kristoff ikke var i stand til å følge. Det eneste lyspunktet i klassikerne var i Dwaars Door Vlaanderen i forkant av Flandern rundt, men at radioen til Kristoff på underfundig vis falt ut av drakten hans i spurten om andreplassen og ødela for ham der, var symptomatisk for hele hans vårsesong.

Alexander Kristoffs sesong var ujevn. Foto: Serge Waldbillig/Colin Flockton/GodingImages

Heller ikke i spurtene lyktes det for seiersgarantisten Kristoff. En andreplass i et, i Kristoffs målestokk, fisleritt på Mallorca i mai var det høyeste han kom på resultatlisten før høstsesongen. Ikke overraskende ble han vraket fra UAEs Tour-lag som fokuserte på å forsvare Tadej Pogacars gule trøye.

Høstsesongen bød på bedring, men det ble bare nesten i Arctic Race og Tour of Norway – to ritt han har hentet seiere på løpende bånd tidligere. Men i Deutschland Tour ble det endelig jubel for Kristoff med to etappeseiere. Spesielt imponerende var seieren på den siste etappen på en knalltøff etappe i røffe forhold. Sykdom i forkant av EM ødela dessverre VM-formen, og selv om en 21. plass på det brutale VM-rittet i Leuven på ingen måte er dårlig, er det på ingen måte en prestasjon eller et resultat han samler på.

Neste år får Kristoff friere tøyler og nytt utstyr, og forhåpentligvis en ny giv. 34-åringen er nødt til å heve seg dersom han skal levere resultater i klassikerne, der nivået er høyere enn noen gang.

Susanne Andersen 6/10

Vårsesongen til og med april var ikke særlig vellykket for Susanne Andersen, men fra og med mai leverte 23-åringen på et stabilt høyt nivå.

Hun har vært en viktig brikke i flere seire for lagets spurtere, Lorena Wiebes og Coryn Rivera, og stort sett figurert som opptrekker i storlaget. Andersen har vist at hun er en meget god lagspiller, og vil neste år få flere muligheter i en mer fremskutt rolle i Uno-X.

Susanne Andersen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Seieren har uteblitt, men Stavanger-jenta var nære på under Ladies Tour of Norway. At hun har flere topplasseringer som opptrekker, vitner om bra kjørestyrke og avslutningsegenskaper, og neste år gjelder det å omsette det i enda bedre resultater.

I VM var Andersen kaptein på det norske laget, men det var noe skuffende i en løype som burde passet henne bra.

Andreas Leknessund 6/10

Tromsøværingen er et av våre aller største talenter, og det er knyttet høye forventninger til hva han kan få til på WorldTour-nivå. 2021 startet litt trått for Leknessund, og det tok litt tid før han fikk vist hva han er god for. I mars og april kjørte han offensivt i flere belgiske endagsritt, og 22-åringen imponerte i Bredene Koksijde Classic da han var med i teten i et hardt sidevindsritt som normalt sett ikke er det vi regner som Leknessunds favorittritt.

Tobias Svendsen Foss vant herrenes elite klasse under NM på sykkel 2021 i Kristiansand. Her kommer Andreas Leknessund inn som nummer 4. Foto: Tor Erik Schrøder

Prestasjonen i Bredene ga et frempek mot det som var i vente, og vårens beste prestasjon kom i semiklassikeren Brabantse Pijl der han gikk i brudd tidlig og var den sterkeste av utbryterne og var med i finalen da stjerneryttere som Wout Van Aert, Tom Pidcock og Matteo Trentin kom opp. Det endte med sesongens første topp ti.

Leknessunds høydepunkt var uten tvil Sveits rundt i juni. Der skulle han etter planen være hjelperytter for Tiesj Benoot, men var bedre enn ham på flere av de tøffeste etappene, og måtte vente på ham etter ordre fra laget. Før den siste etappen lå han som nummer 14 i sammendraget og kjørte i ungdomstrøya, men i stedet for å forsvare seg inn til en hederlig plassering, var han en del av et offensivt DSM-lag som angrep med tre ryttere og gikk all in for å klatre på listene. Motvind og lag som gjorde det de kunne for å forsvare topp ti-plasseringene sine gjorde at det ble tøft å holde unna.

Mentaliten og kjørestyrken som ble vist i dette rittet var svært gledelig, og beviste at nordmannen kan hevde seg i tøffe etapperitt også på WorldTour-nivå. For Leknessund gjelder det å ta med seg erfaringene fra debutsesongen og ta ytterligere steg neste år.

Tobias Foss 8/10

To ganger norgesmester og niendeplass i Italia rundt er strålende å sitte igjen med etter 2021-sesongen for Foss. Grunnet pandemi og skader ble debutsesongen på WorldTouren i 2020 meget amputert, men i 2021 viste Foss hvorfor det er så stor entusiasme knyttet til 24-åringen.

Tobias Foss. Foto: Tor Erik Schrøder

15. plass i et knalltøft Tirreno-Adriatico, der han endte opp som hjelperytter for Wout Van Aert, var bare en forsmak på hva vi hadde i vente. I Giro d`Italia i mai ble han bare bedre og bedre, og etter at kaptein George Bennett kjørte seg ut av sammendraget, endte Foss opp som kaptein. Spesielt imponerende var grusetappen til Montalcino der det ble fullt fyr i sammendraget og «Jerven fra Vingrom» kjørte offensivt underveis og kom til mål sammen med ryttere som Simon Yates og Damiano Caruso.

På denne etappen kjørte Foss også seg opp til niendeplass i sammendraget, en plass han forsvarte på brutale fjelletapper i siste halvdel av rittet.

Deretter var Foss suveren i både NM tempo og fellesstart. Høstsesongen ble derimot ikke helt det store, med litt stang ut i OL og velt i Bretagne Classic. Utviklingen i et meget sterkt Jumbo-Visma-lag blir en glede å følge i 2022.

Sven Erik Bystrøm 6/10

Mye av det Bystrøm leverte på vårsesongen i år var svært gledelig. UAE-rytteren viste ved flere anledninger at han har tatt steg og var i ferd med å leve opp til forventningene som har fulgt ved ham siden han vant U23-VM i Ponferrada.

Der Bystrøm tidligere hadde gjort en jobb i første halvdel av klassikerne for Kristoff, ble Bystrøm en viktig brikke å spille ut like i forkant av finalene i årets sesong. Spesielt imponerende var rogalendingen i Gent-Wevelgem, der det ikke var mye om å gjøre før han klarte å krige seg med i den stjernespekkede gruppen til Wout Van Aert som gjorde opp om seieren. 13. plassen der var i aller høyeste grad respektabel.

Sven Erik Bystrøm. Foto: Tor Erik Schrøder

Vårsesongen fortsatte med solid kjøring i Spania. Tredjeplassen på den meget bratte avslutningen på andre etappe av Vuelta a Andalucia var særdeles bra, og viste at det ikke bare er i belgiske klassikere at Bystrøm kan kjøre godt. Den fine formen fortsatte i Criterium du Dauphiné med femteplassen på den andre etappen og offensiv kjøring underveis i etapperittet, men i NM gikk det galt.

Bystrøm veltet stygt og havnet på intensiven, men 29-åringen brukte sommeren godt og kom tilbake på et ålreit nivå utover høsten. Han var en viktig brikke for Kristoff da han tok sesongens første seier i Deutschland Tour.

Det blir meget interessant å se hvilken rolle Bystrøm får i Intermarché Wanty Gobert neste år. At han kan ta det lille steget som trengs for å heve seg enda et hakk i klassikerne til våren, er på ingen måte urealistisk.

Amund Grøndahl Jansen 2/10

Det er vanskelig å gi karakter på sesongen til Grøndahl Jansen. 2021-sesongen har i stor grad blitt ødelagt av sykdom og skader.

Vi hadde håpet at romerikingen skulle få friere tøyler i klassikerne i Team BikeExchange, og sesongstarten i brosteinsåpningen i slutten av februar ga grobunn for optimisme. Men sykdom fulgte, og dermed ble det ingen suksess for den tidligere Jumbo-Visma-rytteren.

Amund Grøndahl Jansen. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

I Sveits rundt var det derimot mye som tydet på at Grøndahl Jansen var tilbake på et høyt nivå. Han kjørte offensivt, var med på angrep i finaler og gjorde en strålende jobb for Michael Matthews. Prestasjonene her var med å bidra til at det ble Tour de France, noe som er imponerende i seg selv på et storlag som Team BikeExchange. Sveits rundt ble også starten på nedturen for nordmannen. Det ble sykdomsutbrudd i laget, og han startet ikke den sjette etappen.

I Tour de France ble tidlig velt og ryggskade skjebnesvangert. Dermed røk så godt som hele høsten.

August Jensen 2/10

30-åringen fra Bodø hadde en relativt anonym sesong i Delko. Den tidligere topp ti-garantisten hos Team Coop har ikke tatt de nødvendige stegene for å hevde seg på proffnivå, og dermed har

resultatene uteblitt. 10. plass i Paris-Bourges og 9. plass på en etappe i Etoile de Besseges står igjen som de beste resultatene.

August Jensen er seig og har flotte spissferdigheter, men må heve seg et hakk om han skal hente inn bedre resultater. Han klarte å skaffe seg videre profftilværelse i Rally Cycling. Det kan bli interessant å se hvordan han takler den overgangen, og om han klarer å sykle inn noen flotte resultater i sitt nye lag.

Vegard Stake Laengen 7/10

Listens eneste rene hjelperytter. Askerbøringen har levert strålende i rollen som hjelperytter og ble fortjent tatt ut til Tour de France der han gjorde grovjobben på et UAE-lag som på imponerende vis klarte å forsvare Pogacars posisjon gjennom tre uker, til tross for at det var enkelte svakhetstegn underveis.

Vegard Stake Laengen. Foto: Heiko Junge

Stake Laengen har vist at han er mann å stole på for Tadej Pogacar, og har blitt belønnet med fornyet tillit i UAE neste år.

32-åringen var faktisk nære på å ta en seier i år da han ble nummer to i Trofeo Andratx på Mallorca. Han var i det avgjørende bruddet i et kupert endagsritt der han kun ble slått av vinneren Winner Anacona.

Stake Laengen gjorde også en solid hjelperytter i Slovenia rundt, hjemmerittet til Pogacar som UAE brukte som oppkjøringsritt til Tour de France.

Katrine Aalerud 7/10

Den norske mesteren på tempo har i år fått Annemiek Van Vleuten på laget, og dermed måttet finne seg i å kjøre hjelperytter for henne i flere av de største rittene. Likevel har det blitt en rekke flotte resultater for vår beste klatrer på damesiden.

Katrine Aalerud. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Spesielt imponerende var tredjeplassen i Vuelta Comunitat Valenciana sammenlagt og femteplassen i WorldTour-rittet Vuelta a Burgos – begge rittene med tøffe løypeprofiler som hjelperytter for Van Vleuten.

Movistar-rytteren har fortsatt å ta steg i klatringene, og med god hjelp på treningsfronten fra sin rutinerte stjerne som lagvenninne, er det god grunn til å tro på at utviklingen fortsetter videre i 2022.

Carl Fredrik Hagen X/10

Det blir urettferdig å skulle gi Carl Fredrik Hagen karakter på årets sesong. Etter to rittdager, skadet han seg stygt på treningstur i starten av mars. Dermed røk så godt som hele sesongen for klatremusen fra Oppegård.

I slutten av august var Hagen tilbake i konkurranse i Deutschland Tour og markerte seg med å være på offensiven. På offensiven var han også i Okolo Slovenska og Cro Race, de to andre rittene han kjørte denne høsten. Det lover godt for det som venter, og det er bare å håpe at Hagen er tilbake i godt gammelt slag i 2022.

Odd Christian Eiking 8/10

Da Eiking satt koronafast på et hotellrom i Spania i mai, var det lite som tydet på at 2021 skulle bli hans gjennombruddsår, men det ble det.

Etter å ha lagt ned en enorm jobb i etterkant av koronaavbruddet på vårsesongen, var askøyværingen tilbake på toppnivå. I Tour de Wallonie i juli viste han seg som en av rittets sterkeste, selv om han ikke klarte å få uttelling for det. I Clasica San Sebastian en uke etterpå, satt endelig toppresultatet med en meget solid 7. plass i et av de hardeste klatreendagsrittene på WorldTour-kalenderen.

Odd Christian Eiking imponerte i Vueltaen. Foto: MIGUEL RIOPA

Eiking kom derfra til Arctic Race hvor marginer skilte ham fra sammenlagtseier.

«Eventyret Eiking» starter likevel i Spania rundt. En uke i den røde trøyen og den nordmannen som har vært lengstsittende i en ledertrøye i et treukersritt lar seg høre.

Den røde drømmen startet på den tiende etappen da han satt i det riktige bruddet, og bruddet gikk inn. Deretter gjorde Eiking en strålende jobb med å forsvare trøya. Spesielt imponerende var det på etappe elleve da det var en bratt og eksplosiv bakkeavslutning og Eiking satt dårlig plassert inn i bakken.

Likevel klatret han til en tiendeplass på etappen. Laget gjorde en strålende innsats med å hjelpe Eiking til etappe 17, da lufta var litt ute av Askøy-ballongen og han veltet i en glatt utforkjøring.

Til slutt ble det en 11. plass sammenlagt – et resultat som virkelig lar seg høre. Prestasjonene i Spania rundt sikret Eiking en flott kontrakt med et av de mest fargerike lagene – EF-Nippo.

Stine Borgli 2/10

Hjerteproblemer har påvirket mye av sesongen til Borgli, men foruten en god 10.plass er det lite å juble for i 31-åringens sesong.

Stine Borgli. Foto: Cornelius Poppe

FDJ-Nouvelle-rytteren ble likevel tatt ut til OL, men det ble ingen suksess. Gledelig var det uansett at Borgli kom tilbake i konkurranse raskt, og vi må bare håpe at Sandnes-syklisten holder seg unna sykdom og skader neste år og er tilbake på godt, gammelt nivå i 2022.

Uno-X 8/10

Uno-X har virkelig klart å sette sitt preg på det internasjonale sykkelfeltet i år. Fra offensiv kjøring i klassikerne til imponerende klatreprestasjoner til stadige toppresultater i spurter – Uno-X har virkelig imponert på flere områder i år.

Rytterne som har skilt seg ut i positiv forstand er i hovedsak Markus Hoelgaard, Rasmus Tiller og Kristoffer Halvorsen.

Hoelgaard har kanskje vært den beste norske proffen i år. Han har utmerket seg med jevne prestasjoner i de store rittene, med EM, VM og E3 Saxo Bank Classic som de beste resultatene. En strålende og emosjonell seier på den første etappen av Arctic Race er toppen av kransekaka. Uno-X får en vanskelig oppgave med å fylle tomrommet etter Hoelgaard når han 1. januar blir en del av Trek-Segafredo.

Rasmus Tiller har også vært en åpenbaring. Seieren hans i Omloop van het Hageland er kanskje det som står igjen som mitt favorittøyeblikk i årets sesong. Totalt utilnærmelig i kamp mot mye mer meritterte ryttere i en fantastisk underholdende rute og endelig satt den for den sindige 25-åringen. Han blir en viktig mann for Uno-X når de nå sannsynligvis får invitasjoner til større klassikerritt.

Rasmus Tiller beskrives som en åpenbaring. Foto: JASPER JACOBS

I spurterne er det Kristoffer Halvorsen som har vært ledestjerna. Det har vært mye nesten for sørlendingen, men selv om det er seire som teller i sykkelsporten, har Halvorsen bydd på mye underholdning og spenning for sykkelinteresserte nordmenn i år. Det var spesielt morsomt å se Halvorsen i kamp mot Cavendish og Philipsen i Tyrkia rundt, særlig når vi vet hva de to utrettet senere i sesongen. Seieren kom til slutt i Okolo Slovenska, og det gir håp om mer jubel neste år.

To tvillinger fra Drøbak må også nevnes i 2021-sesongen til Uno-X. Tobias og Anders Johannessen har riktignok vært en del av utviklingslaget til Uno-X i år, men tar steget opp på profflaget neste år. De to juvelene har levert prestasjoner av øverste hylle i hele år, med ungdommens Tour de France – Tour de L´Avenir som høydepunktet. Tobias vant sammenlagt og to etapper, mens Anders vant én etappe – da med Tobias på plassen bak. Interessen rundt disse har vært stor fra andre WorldTour-lag, men at Uno-X har klart å beholde dem er et viktig signal om hva som er i vente.

Neste år er det naturlig å forvente mer fra Uno-X. De har gjort noen spennende signeringer, og for det norske profflaget gjelder det å omsette flere av de gode prestasjonene til enda bedre resultater. Deres reise blir enormt spennende å følge.